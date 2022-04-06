С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 1480 гражданских, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1480 случаев гибели и 2195 ранений гражданского населения Украины, всего 3675 жертв российского полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, которое фиксирует жертвы с начала развязанной РФ войны, опубликованном 5 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, среди убитых - 331 человек, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.