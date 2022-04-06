Ситуация в регионах: наиболее неспокойно ночь прошла для Виннитчины и Днепропетровщины, в Херсонской области продолжаются бои, продолжаются обстрелы Харькова, - отчеты ОВА
Воздушная тревога этой ночью раздавалась в большинстве регионов, украинские защитники в ряде областей сбили вражеские ракеты. Продолжаются обстрелы жилых кварталов и боевые действия.
По данным областных военных администраций такова ситуация в регионах по состоянию на 8.00 6 апреля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, в Винницкой области ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Козятин. Объемы повреждений выясняются. Пострадавших нет.
Днепропетровщина: два прилета за ночь, попали по нефтебазе в Синельниковском районе и складам с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе. Спасатели до сих пор борются с огнем. Предварительно – без жертв.
Львовщина: этой ночью раздались взрывы в районе Радехова, информации о пострадавших по состоянию на утро нет.
В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевщины и Днепропетровщины. Большинство населенных пунктов области на грани гуманитарной катастрофы, многие деревни и поселки области без света и воды. С самого утра на временно оккупированных территориях области продолжаются боевые действия.
Харьков: хаотические ночные обстрелы жилых районов продолжаются. Продолжаются бои по Изюмскому направлению, наши ВСУ вчера ликвидировали там российские танки и вертолет К-52.
Луганщина: обстрелы российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.
Донетчина: обстрелы Очеретинской, Торецкой ТГ. В результате обстрелов – разрушение жилья, одна женщина погибла. Вечером - обстрелы Марьинки, Авдеевки. Разрушение жилья. Поселки Нью-Йорк и Южный — без газа.
Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.
В Черниговской и Киевской области продолжаются работы по разминированию в населенных пунктах, которые были под россиянами.
Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасчине и Полтавщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Супутники глонасс/GPS надають координати засобу ураження (ракети Калібр/Іскандер), що має блок глобального позиціювання. Система наведення ракети отримує ці данні і коректує напрямок польоту. Ніякі наводчікі, хрестик, програми-шпигуни тут не потрібні.