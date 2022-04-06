Ситуация в регионах: наиболее неспокойно ночь прошла для Виннитчины и Днепропетровщины, в Херсонской области продолжаются бои, продолжаются обстрелы Харькова, - отчеты ОВА

Воздушная тревога этой ночью раздавалась в большинстве регионов, украинские защитники в ряде областей сбили вражеские ракеты. Продолжаются обстрелы жилых кварталов и боевые действия.

По данным областных военных администраций такова ситуация в регионах по состоянию на 8.00 6 апреля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в Винницкой области ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Козятин. Объемы повреждений выясняются. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: два прилета за ночь, попали по нефтебазе в Синельниковском районе и складам с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе. Спасатели до сих пор борются с огнем. Предварительно – без жертв.

Также читайте: Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка

Львовщина: этой ночью раздались взрывы в районе Радехова, информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевщины и Днепропетровщины. Большинство населенных пунктов области на грани гуманитарной катастрофы, многие деревни и поселки области без света и воды. С самого утра на временно оккупированных территориях области продолжаются боевые действия.

Харьков: хаотические ночные обстрелы жилых районов продолжаются. Продолжаются бои по Изюмскому направлению, наши ВСУ вчера ликвидировали там российские танки и вертолет К-52.

Луганщина: обстрелы российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Донетчина: обстрелы Очеретинской, Торецкой ТГ. В результате обстрелов – разрушение жилья, одна женщина погибла. Вечером - обстрелы Марьинки, Авдеевки. Разрушение жилья. Поселки Нью-Йорк и Южный — без газа.

Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

Также читайте: Рашисты в Бородянке стреляли в тех, кто пытался достать людей из-под завалов, - глава поселка Ерко

В Черниговской и Киевской области продолжаются работы по разминированию в населенных пунктах, которые были под россиянами.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасчине и Полтавщине.