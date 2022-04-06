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Новости Война
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Ситуация в регионах: наиболее неспокойно ночь прошла для Виннитчины и Днепропетровщины, в Херсонской области продолжаются бои, продолжаются обстрелы Харькова, - отчеты ОВА

обстріл

Воздушная тревога этой ночью раздавалась в большинстве регионов, украинские защитники в ряде областей сбили вражеские ракеты. Продолжаются обстрелы жилых кварталов и боевые действия.

По данным областных военных администраций такова ситуация в регионах по состоянию на 8.00 6 апреля 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, в Винницкой области ночью было попадание в инфраструктурный объект в г. Козятин. Объемы повреждений выясняются. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: два прилета за ночь, попали по нефтебазе в Синельниковском районе и складам с горючим на одном из заводов в Новомосковском районе. Спасатели до сих пор борются с огнем. Предварительно – без жертв.

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Львовщина: этой ночью раздались взрывы в районе Радехова, информации о пострадавших по состоянию на утро нет.

В Херсонской области бои продолжаются на границах Николаевщины и Днепропетровщины. Большинство населенных пунктов области на грани гуманитарной катастрофы, многие деревни и поселки области без света и воды. С самого утра на временно оккупированных территориях области продолжаются боевые действия.

Харьков: хаотические ночные обстрелы жилых районов продолжаются. Продолжаются бои по Изюмскому направлению, наши ВСУ вчера ликвидировали там российские танки и вертолет К-52.

Луганщина: обстрелы российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Донетчина: обстрелы Очеретинской, Торецкой ТГ. В результате обстрелов – разрушение жилья, одна женщина погибла. Вечером - обстрелы Марьинки, Авдеевки. Разрушение жилья. Поселки Нью-Йорк и Южный — без газа.

Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз МККК не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев из Бердянска.

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В Черниговской и Киевской области продолжаются работы по разминированию в населенных пунктах, которые были под россиянами.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской областях, Житомирщине, Сумщине, Черкасчине и Полтавщине.

ОГА (2388)


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Знову хтось наводить. Світ не без"добрих" людей. СБУ де ви?
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06.04.2022 09:42 Ответить
Де ті хакери,чи можна вивести з ладу російські супутники Голонас??
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06.04.2022 09:48 Ответить
через ці супутники працюють програми за якими можна знайти об'єкти з точними координатами та іншу інформацію онлайн Dashboard for Wialon.Wialon. Logistics Mobile та інші..
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06.04.2022 09:55 Ответить
Не "через ці спутники", а саме для цього і створювалася система глонасс, щоб наводити засоби ураження. Як і GPS - до речі.
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06.04.2022 11:27 Ответить
наводити треба знати куди тому є програми шпигуни які допомагають без проблем визначити на місцевості потрібні об'єкти
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06.04.2022 11:44 Ответить
Тобто "знати куди"?
Супутники глонасс/GPS надають координати засобу ураження (ракети Калібр/Іскандер), що має блок глобального позиціювання. Система наведення ракети отримує ці данні і коректує напрямок польоту. Ніякі наводчікі, хрестик, програми-шпигуни тут не потрібні.
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06.04.2022 11:59 Ответить
Та це зрозуміло,я кажу про те ,що треба спочатку мати визначені координати критичної інфраструктури і ось в їх визначені допомагають ті програми.Сама система використовує ПЗ-90 (Параметри Землі від 1990 року)
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06.04.2022 12:09 Ответить
Для цього існує інше угрупування супутників, а також безпілотники. Без технічних засобів, лише софт - нічого не зможе. Хоча для визначення координат нафтобаз та аеродромів взагалі нічого не потрібно - все давно у вільному доступі на гуглмеп
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06.04.2022 13:05 Ответить
 
 