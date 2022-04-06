Под завалами многоэтажек в Бородянке могут находиться жертвы. Страшно представить, что там можно увидеть, – Денисенко

Под завалами многоэтажных зданий в Бородянке может находиться много жертв.

Об этом сказал в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Бородянке много многоэтажных зданий, и там в подвалах прятались люди. То есть сейчас нужно разбирать завалы. Страшно представить себе, что там можно увидеть под этими завалами", - сказал он.

Отметим, что 4 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что наихудшая ситуация по количеству жертв среди мирного населения может быть в Бородянке.

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