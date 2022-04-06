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Под завалами многоэтажек в Бородянке могут находиться жертвы. Страшно представить, что там можно увидеть, – Денисенко

бородянка

Под завалами многоэтажных зданий в Бородянке может находиться много жертв.

Об этом сказал в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Бородянке много многоэтажных зданий, и там в подвалах прятались люди. То есть сейчас нужно разбирать завалы. Страшно представить себе, что там можно увидеть под этими завалами", - сказал он.

Отметим, что 4 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что наихудшая ситуация по количеству жертв среди мирного населения может быть в Бородянке.

Читайте: Рашисты в Бородянке стреляли в тех, кто пытался достать людей из-под завалов, - глава поселка Ерко

армия РФ (19101) Денисенко Вадим (96) Бородянка (66)


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Страна насильников, убийц и педофилов".
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06.04.2022 10:14 Ответить
Согласен люди могут быть замурованные под обломками. Ведь подвал это единственное место куда бежали во время бомбежки касапам. И сильно долго не было доступа. Дай Бог им уцелеть и выжить. Там могут быть женщины дети и старики.
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06.04.2022 10:15 Ответить
Чому ця бенедіктова відпустила медведчука і портнова?
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06.04.2022 10:41 Ответить
"На вопрос журналистов https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/ УП во время интервью Ирина Венедиктова так и не дала четкого ответа о своих отношениях с Андреем Портновым."
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06.04.2022 11:01 Ответить
Кобзар схилив голову не може дивитись на звірства москалів (((
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06.04.2022 12:32 Ответить
Люди могут спастись, используя ввод теплотрассы (в проходных и полупроходных каналах), разбив предварительно герметизацию ввода в подвале. Выйти наружу можно через смотровой колодец, ближайшей тепловой камеру теплосети.
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06.04.2022 20:32 Ответить
 
 