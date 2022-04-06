Жители Николаевщины после событий в Буче настроены дать жесткий отпор врагу, - Ким
Жители Николаевщины после случившегося в Буче очень злые и настроены дать жесткий отпор врагу во время столкновений.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщался с жителями города и области. Достаточно жестко все настроены. После Бучи и всех зверств будут иначе происходить прямые столкновения", - сказал глава ОВА.
Он также проинформировал, что в Николаеве задержали предателя, и есть мнение, что он навел оккупантов на военную казарму, где погибло много наших ребят.
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+12 Привет
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Так что лучше заткнись ты..
Таким набором підведених ліній зв'язку та обладнання комунікацій може похизуватися хіба що будівля СБУ, МВС чи ДСНС. Вважаєте вони не є цілями чи там є вільне місце для розміщення співробітників ОВА? А організувати інше таке місце під обстрілами - то не 5хв. часу потрібно.
То ж не шукайте винних там, де їх немає.
Саме тому, що "не в 40-х роках минулого століття".
1. До якої ще будівлі підведена основна та резервна гілка живлення?
2. До якої ще будівлі підведені комунікації різних надавачів послуг телекомунікацій державного (а не місцевого) рівня?
3. В якій ще будівлі є вже організований державний захищений (або засекречений) зв'язок?
4. Біля яких ще будівель розгортають резервні станції бездротового зв'язку?
Ну і на останок:
5. Скільки часу потрібно для організації всього цього в іншій будівлі?
Якщо цього не було, то це займе стільки ж часу, що й обладнання іншої будівлі, якщо не більше (наприклад, якщо міська каналізація вище за рівнем, ніж приміщення, що облаштовуються, то потрібне буде додаткове обладнання - насоси, клапани і т.ін.)
На його совісті (і не тільки на совісті, а завдяки безвідповідальній діяльності) вже десятки жертв.