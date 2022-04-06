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Жители Николаевщины после событий в Буче настроены дать жесткий отпор врагу, - Ким

кім

Жители Николаевщины после случившегося в Буче очень злые и настроены дать жесткий отпор врагу во время столкновений.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с жителями города и области. Достаточно жестко все настроены. После Бучи и всех зверств будут иначе происходить прямые столкновения", - сказал глава ОВА.

Он также проинформировал, что в Николаеве задержали предателя, и есть мнение, что он навел оккупантов на военную казарму, где погибло много наших ребят.

Также читайте: По подозрению в госизмене задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры, - СБУ

Николаевская область (2112) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+12
Он делает свою работу...и делает ее хорошо...
Так что лучше заткнись ты..
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06.04.2022 10:11
+10
Цей тік-токер вже починає втомлювати. Ти краще розкажи як ти за цілий місяць війни не перемістив своїх працівників з одного з найнебезпечніших місць міста(ОДА) в інші будівлі. Як воно, коли твої відоси коштували десятків життів та десятки каліцтв і поранень?
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06.04.2022 10:13
+6
Можеш перерахувати по пунктах, що він особисто зробив?
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06.04.2022 10:36
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Їбаний кацап
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06.04.2022 10:09 Ответить
Он делает свою работу...и делает ее хорошо...
Так что лучше заткнись ты..
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06.04.2022 10:11 Ответить
Російські нелюди вранці у вівторок, 29 березня, завдали удару по будівлі Миколаївської ОВА. Її очільник Віталій Кім заявив, що влучили у його кабінет, та пожартував про втрачений запас айкосів.
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06.04.2022 10:20 Ответить
Можеш перерахувати по пунктах, що він особисто зробив?
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06.04.2022 10:36 Ответить
Цей тік-токер вже починає втомлювати. Ти краще розкажи як ти за цілий місяць війни не перемістив своїх працівників з одного з найнебезпечніших місць міста(ОДА) в інші будівлі. Як воно, коли твої відоси коштували десятків життів та десятки каліцтв і поранень?
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06.04.2022 10:13 Ответить
Справа не в будівлі, а в комунікаціях.
Таким набором підведених ліній зв'язку та обладнання комунікацій може похизуватися хіба що будівля СБУ, МВС чи ДСНС. Вважаєте вони не є цілями чи там є вільне місце для розміщення співробітників ОВА? А організувати інше таке місце під обстрілами - то не 5хв. часу потрібно.
То ж не шукайте винних там, де їх немає.
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06.04.2022 10:32 Ответить
Ви це серйозно? Ми не в 40-их роках минулого століття з телефоністами та єдиним провідним зв'язком.
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06.04.2022 10:41 Ответить
Абсолютно серйозно.
Саме тому, що "не в 40-х роках минулого століття".
1. До якої ще будівлі підведена основна та резервна гілка живлення?
2. До якої ще будівлі підведені комунікації різних надавачів послуг телекомунікацій державного (а не місцевого) рівня?
3. В якій ще будівлі є вже організований державний захищений (або засекречений) зв'язок?
4. Біля яких ще будівель розгортають резервні станції бездротового зв'язку?

Ну і на останок:
5. Скільки часу потрібно для організації всього цього в іншій будівлі?
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06.04.2022 11:29 Ответить
Добре.У цієї будівлі є підвал або сховище? Це більше риторичне питання. Звісно є, і якщо вже тягнути всю цю "проводку" день - два. А те що в ода звоне майже не кожен двірник,щоб звітувати ну це повна дурня. А всі надавачі послуг сидять у своїх будівлях.
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06.04.2022 12:08 Ответить
Напевно, що є, але знову ж таки: врізка в кабелі, підведення живлення, облаштування робочих місць, встановлення та налаштування обладнання на режим "паралельно" з можливістю "перехоплення", облаштування простих побутових зручностей як то туалет та рукомийник, відведення каналізаційних стоків...
Якщо цього не було, то це займе стільки ж часу, що й обладнання іншої будівлі, якщо не більше (наприклад, якщо міська каналізація вище за рівнем, ніж приміщення, що облаштовуються, то потрібне буде додаткове обладнання - насоси, клапани і т.ін.)
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06.04.2022 21:24 Ответить
Його потрібно до відповідальності притягнути за постійний піар на жертвах.
На його совісті (і не тільки на совісті, а завдяки безвідповідальній діяльності) вже десятки жертв.
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06.04.2022 10:35 Ответить
Воно то так,але ті казарми збудовані ще в совку і про них знали,всі,питання хто хлопців там тримав знаючи що луплять по казармах
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06.04.2022 10:14 Ответить
Скорее всего эту информацию дали шпионы и предатели которыми кишит вся Украина. Если даже в западных областях этого дерьма немеренно.
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06.04.2022 10:22 Ответить
А хто працівників в будівлі ОДА держав місяць? І це при знищеному ОДА в Харкові.
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06.04.2022 10:22 Ответить
Не только николаевщина а и вся Украина.
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06.04.2022 10:19 Ответить
По факту оружие выдаёт не Ким,он губернатор.Но факт остаётся фактом ,власть ни при каких обстоятельствах не хочет вооружать граждан,пусть лучше они будут убиты.Сколько гражданских пало и ещё будет убито из-за тупости и трусости чиновников?Их месседж гражданам- идите и голыми руками останавливаете орков,после Бучи это вызывает рвотный рефлекс.
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06.04.2022 13:10 Ответить
 
 