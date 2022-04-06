Козицкий о взрывах в районе Радехова: ПВО сбила две крылатые ракеты. Враг цели не достиг
Накануне вечером раздались взрывы во Львовской области. Пока известно, что наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты врага.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры. На месте взрыва было возгорание, которое безотлагательно устранили силы ГСЧС. Пострадавших нет. Враг своей цели не достиг", - отметил он.
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зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
Щось наші змі починають трошки підбріхувати.
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
6 здоровенних резервуарів без детонації ********** пошкодити нереально. Якби написали що була детонація - питань нема.
Я розумію що приємно читати про успіхи наших хлопців, і завдання засобів масової інформації показати, що все що прилітає збивається... але іноді потрібно думати і самостійно аналізувати те що пишуть, щоб не уподібнюватись до москалів, які вірять абсолютно кожному слову з зомбоящика.
ти аж тиждень на Цензорі, визначився, хто у тебе «наші»?
З десяти збитих ракет - уламки одної чи двох щось пошкодять чи може навіть хтось загине. Це нормально. На жаль, але це нормально під час війни.