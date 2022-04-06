Козицкий о взрывах в районе Радехова: ПВО сбила две крылатые ракеты. Враг цели не достиг

Накануне вечером раздались взрывы во Львовской области. Пока известно, что наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты врага.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры. На месте взрыва было возгорание, которое безотлагательно устранили силы ГСЧС. Пострадавших нет. Враг своей цели не достиг", - отметил он.

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