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Новости Война
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Козицкий о взрывах в районе Радехова: ПВО сбила две крылатые ракеты. Враг цели не достиг

ракета

Накануне вечером раздались взрывы во Львовской области. Пока известно, что наши силы противовоздушной обороны сбили над Радеховом две крылатые ракеты врага.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки упали на окраине города, в результате чего произошли 3 взрыва на неиспользуемом объекте гражданской инфраструктуры. На месте взрыва было возгорание, которое безотлагательно устранили силы ГСЧС. Пострадавших нет. Враг своей цели не достиг", - отметил он.

Также читайте: Ситуация в регионах: наиболее неспокойно ночь прошла для Винничины и Днепропетровщины, в Херсонской области продолжаются бои, продолжаются обстрелы Харькова, - отчеты ОВА

армия РФ (19101) ракеты (3557) Козицкий Максим (98) Львовская область (2897)


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Топ комментарии
+7
бункерний акела промахнувся

зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
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06.04.2022 10:10
+3
так зателефонуйте до когось з Радехова. летіли в одне місце збили над іншим яке вже давно заморозили і не використовують
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06.04.2022 10:26
+3
Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об'єкті цивільної інфраструктури, який не використовують Джерело:
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
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06.04.2022 10:29
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бункерний акела промахнувся

зараз його табакі - ака лавров пєсков та соловйов - будуть верещать, що він не туди й цілився
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06.04.2022 10:10 Ответить
Як так. Ракети збили, але вибухи на обєкті цивільної структури все ж таки сталися?
Щось наші змі починають трошки підбріхувати.
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06.04.2022 10:23 Ответить
так зателефонуйте до когось з Радехова. летіли в одне місце збили над іншим яке вже давно заморозили і не використовують
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06.04.2022 10:26 Ответить
Уламки впали на околиці міста, внаслідок чого сталися 3 вибухи на об'єкті цивільної інфраструктури, який не використовують Джерело:
Ви читати вмієте? Чи тільки писати?
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06.04.2022 10:29 Ответить
Ага, це так само як в Тернополі, де ракету ніби-то збили, але вона "впала" і уламками пошкодила аж 6 резервуарів з мінеральним добривом.
6 здоровенних резервуарів без детонації ********** пошкодити нереально. Якби написали що була детонація - питань нема.

Я розумію що приємно читати про успіхи наших хлопців, і завдання засобів масової інформації показати, що все що прилітає збивається... але іноді потрібно думати і самостійно аналізувати те що пишуть, щоб не уподібнюватись до москалів, які вірять абсолютно кожному слову з зомбоящика.
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06.04.2022 11:10 Ответить
Чиї це ваші?
ти аж тиждень на Цензорі, визначився, хто у тебе «наші»?
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06.04.2022 10:41 Ответить
так як і в Києві, ракету збили, а її уламок зруйнував пів будинку. рашасти-фашисти заплатяь за все.
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06.04.2022 10:45 Ответить
Якось так збивають, що вже вкотре уламки падають на об'єкти інфраструктури... Тоді коли, здавалось би, значно більша ймовірність падіння десь у полі чи в лісі.
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06.04.2022 10:46 Ответить
Україна, це не безлюдна кацапія, плотність забудов дуже велика.... і деякий відсоток тих обломків падає на об,єкти, тим більше вони часто збиваються на низьких траекторіях підльоту до заданих координат. ( я в себе в дврорі знайшов кусок кацапської ракети(можливо й нашої антиракети), легкий, ушкоджень не було)
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06.04.2022 10:54 Ответить
у тому й небезпека... Бо летять ті ракети ж як правило по наших великих містах, і якщо їх збивають на "підльоті", то й уламки падають десь у передмісті чи на околицях, і пошкоджують інфраструктуру чи будинки (як це два дні тому сталось у Тернополі)
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06.04.2022 10:57 Ответить
Пропонуєш не збивати чи що?
З десяти збитих ракет - уламки одної чи двох щось пошкодять чи може навіть хтось загине. Це нормально. На жаль, але це нормально під час війни.
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06.04.2022 11:20 Ответить
не пропоную, просто констатую ризики. Ну так війна, куди ж без ризиків...
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06.04.2022 11:32 Ответить
Кацапи через дефіцит цукру починають дуріти! 😉 Місцеві зрозуміють, про що я. 😊
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06.04.2022 10:37 Ответить
вони здуріли давно.., цукор, то насмішка над козломордими тварями.
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06.04.2022 10:47 Ответить
Красунчики! Героям слава !!!
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06.04.2022 10:54 Ответить
Прекрасна новина! ЗСУ - Сила! 🇺🇦
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06.04.2022 11:14 Ответить
 
 