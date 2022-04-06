Общие потери РФ с начала войны: около 18,6 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 684 танка и 1 861 бронированная машина
Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,6 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 18600 человек,
танков ‒ 684 ед,
боевых бронированных машин - 1861 ед,
артиллерийских систем - 332 ед,
РСЗО - 107 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов - 150 ед,
вертолетов - 135 ед,
автомобильной техники - 1324 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 96,
специальная техника - 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
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