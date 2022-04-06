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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны: около 18,6 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 684 танка и 1 861 бронированная машина

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 18600 человек,

танков ‒ 684 ед,

боевых бронированных машин - 1861 ед,

артиллерийских систем - 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 150 ед,

вертолетов - 135 ед,

автомобильной техники - 1324 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96,

специальная техника - 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Общие потери РФ с начала войны: около 18,6 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 684 танка и 1 861 бронированная машина 01

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19101) Генштаб ВС (6215) потери (4373)


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Топ комментарии
+8
дрысня копала окопы в рыжем лесу https://twitter.com/i/status/1511608450618429440 https://twitter.com/i/status/1511608450618429440
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06.04.2022 10:40
+6
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06.04.2022 10:38
+5
це треба зберегти для історії стоянка неандертальців в Рудому лісі ... туристів буде повно !
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06.04.2022 11:02
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Зер гут! Дас ист фантастишь !
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06.04.2022 10:34 Ответить
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06.04.2022 10:38 Ответить
Грузовик дровами топится? Раньше такие были😁
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07.04.2022 00:16 Ответить
Чи правда ,що Грузія допомагає поставляти контрабандою на рф підсанкційні товари?
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06.04.2022 10:38 Ответить
так
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06.04.2022 14:06 Ответить
дрысня копала окопы в рыжем лесу https://twitter.com/i/status/1511608450618429440 https://twitter.com/i/status/1511608450618429440
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06.04.2022 10:40 Ответить
це треба зберегти для історії стоянка неандертальців в Рудому лісі ... туристів буде повно !
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06.04.2022 11:02 Ответить
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06.04.2022 18:51 Ответить
РуZZОФАШИСТIВ не жалiти! Чим бiльше тим краще!!!
Щоб цi мразi всi повиздихали!!!
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07.04.2022 07:57 Ответить
 
 