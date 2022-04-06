Общие потери РФ с начала войны: около 18,6 тыс. человек, 150 самолетов, 135 вертолетов, 684 танка и 1 861 бронированная машина

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 апреля потери личного состава противника составляют около 18,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 18600 человек,

танков ‒ 684 ед,

боевых бронированных машин - 1861 ед,

артиллерийских систем - 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 150 ед,

вертолетов - 135 ед,

автомобильной техники - 1324 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 96,

специальная техника - 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте также: Потери России в войне сопоставимы с размерами армий некоторых стран. ІНФОГРАФІКА

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.