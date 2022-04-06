Сегодня будут работать пять гуманитарных коридоров в Луганской области, оккупанты уничтожают железную дорогу, - Гайдай

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров - из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.

"Обращаюсь к каждому жителю Луганщины: эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться даже до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди выезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда, пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение на Донетчине. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, возобновили. Это еще один звоночек об опасности. Обезопасьте себя и родных", - подчеркнул Гайдай.

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Места сборов:

- Северодонецк: проспект Химиков, 28;

– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

– Попасная: ул. Первомайская, 42;

– Горское: ул. Гагарина, 13а;

- Нижнее: Парковая, 13;

- Рубежное: ул. Чехова, 11.

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