Сегодня будут работать пять гуманитарных коридоров в Луганской области, оккупанты уничтожают железную дорогу, - Гайдай
Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, сегодня в Луганской области для эвакуации населения будут работать пять гуманитарных коридоров - из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего и Лисичанска.
"Обращаюсь к каждому жителю Луганщины: эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться даже до южной части Рубежного. Отсутствует прямой гуманитарный коридор в Кременную. Но, несмотря на это, люди выезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда, пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение на Донетчине. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, возобновили. Это еще один звоночек об опасности. Обезопасьте себя и родных", - подчеркнул Гайдай.
Места сборов:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
– Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
– Попасная: ул. Первомайская, 42;
– Горское: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
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