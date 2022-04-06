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Новости Война
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Отключение вещания "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала" является незаконным. Это разъединяет общество и вредит борьбе с врагом, - правозащитники

прямий

4 апреля телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5-й" были отключены от вещания от цифровой сети Т2. Это незаконно.

Об этом говорится в обращении украинских правозащитников и правозащитных организаций, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже писали о губительности и ошибочности решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18.03.2022, которое Президент Украины ввел в действие своим указом на следующий день, 19 марта. Этим решением СНБО решил объединить все общеукраинские телеканалы и обязать их транслировать круглосуточный телемарафон "Единые новости #UАразом". . Хотя несколько крупных телеканалов ("1+1", "ICTV", "Общественное", "Рада", "Интер", "Украина 24") после начала войны добровольнорешили объединиться в информационный марафон, чередуя ведение новостных программ между собой, многие общеукраинские телеканалы продолжали вещание как в рамках общего марафона, так и самостоятельно. В частности, "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" 12 часов участвовали в общеукраинском телемарафоне, а 12 часов вещали по собственному графику или в сотрудничестве с иностранными медиа", - говорится в обращении.

"Мы утверждали, что, хотя это решение серьезно ограничивает свободу слова на законных основаниях, оно непропорционально, поскольку опыт деятельности украинских медиа за 40 суток войны убедительно доказал: ограничивать свободу слова нет смысла. Стремление к свободе и талант самоорганизации нашего народа настолько мощны, что граждане готовы добровольно ограничить свои права и основополагающие свободы без всякого принуждения, если будут испытывать в этом необходимость", - говорится далее.

Читайте также: Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"

Как отмечается, журналисты сами согласовывают свои действия с военными администрациями, а граждане внимательно следят за рекомендациями государства по распространению информации, соблюдают их и призывают соблюдать других.

"Мы, правозащитники, чья деятельность в мирное время в значительной степени сводится к критике государства, — отложили эту критику и занимаемся противодействием врагу на своем "фронте". Мы не видели ни одной публикации этих трех каналов, которая требовала бы коррекции со стороны государства. Поскольку плюрализм не наносит вреда во время войны, кажется принципиально важным хранить его, ведь в мирное время он является основой развитых обществ, а переоценить пользу от него просто невозможно", - убеждают правозащитники.

По их словам, казалось, что отсутствие осуществления этого решения СНБО в течение двух недель означает, что их аргументы услышаны. Однако 4 апреля телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5-й" были отключены от вещания от цифровой сети Т2. Пока неизвестно, кто именно отдал этот приказ, явно незаконный.

"Такое решение не объединяет, а разъединяет общество, что только вредит борьбе с врагом. Следовательно, мы просим Президента Украины и руководство государства вернуть в эфир телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5" и вообще воздержаться от существенных ограничений свободы слова. Свобода слова является фундаментальной ценностью, которую Украина отстаивает в войне с РФ", - резюмируют правозащитники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"

Это обращение подписали:

Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, член-основатель Украинской Хельсинкской Группы, узник совести в 1977-1987 гг.;

Иосиф Зисельс, диссидент, бывший политзаключенный;

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы;

Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Борис Захаров, директор благотворительного фонда "Человек и право" и Гуманитарной студии "Волна";

Харьковская правозащитная группа;

Украинский Хельсинкский союз по правам человека;

Чугуевская правозащитная группа;

Хельсинкская инициатива-ХХІ;

Общественная организация "МАРТ";

Центр гражданских свобод;

ОО "Территория успеха";

Ваад Украины;

Конгресс национальных общин Украины;

БО Благотворительный фонд "Человек и право";

Гуманитарная студия "Волна";

ГО Образовательный центр "Пространство толерантности";

Одесская областная организация ВОО КИУ;

ОО "Правозащитная Группа "СИЧ";

Благотворительная организация "Фонд милосердия и здоровья";

ОО "Докудейз";

Медиа платформа "Вверх";

ОО "Черкасский правозащитный центр".

Автор: 

5 канал (13632) правозащитники (678) свобода слова (1169) СМИ (3833) Прямой канал (56)


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Топ комментарии
+78
єрмак з татаровим рулять. Спільнота який день шумить, а вони своє роблять.
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06.04.2022 11:06
+59
І тут проклятий Порох насрав в штани Зеленському!
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06.04.2022 11:06
+53
Це ви, мразі, 8 років воюєте не ******, а з Порошенком. Розколюєте країну.
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06.04.2022 11:11
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Зеля постійно підтверджує, що він дрібне підле чмо.
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06.04.2022 11:25 Ответить
Однозначно відключення проукраїнських каналів роз'єднує. У мене ніколи не було довіри до цієї влади, але із початком війни попри відразу я почала прислухатись до тих на диво правильних промов які виголошував преЗЄдент. Після відключення проукраїнських каналів я вважаю владу як таку, що прагне узурпації і як таку, що попри жахливу війну робить піар на крові і займається пропагандою з метою зрадити національні інтереси багатостраждальної України і це все за спинами ЗСУ і на тлі мільйонів трагедій.
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06.04.2022 11:26 Ответить
ОПа з кацапськими кротами руйнує Україну зсередини
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06.04.2022 11:27 Ответить
Це все одно , що Порошенко, у 2016 році.будучи президентом України, заборонив би діяльність "зе" кварталу , котрий злорадно насміхався над Україною і критикував тодішню владу. Мабуть це є набагато гірше г,,,но.
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06.04.2022 11:29 Ответить
- відверто влучне , логічне порівняння .
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06.04.2022 11:46 Ответить
Чи наприклад в тому ж 2016 році закрив телеканал 3Sstudio Шустера, а сам в той час, ллючи крокодилові сльози, патякав, що вмре за передачу Савіка. Нє? Ето другоє?
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06.04.2022 13:03 Ответить
Ето другоє?- а хіба Савік Шустер президент України?Якщо президентом був би Шустер,тоді це б не було "другое", а аналогічне.
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06.04.2022 13:56 Ответить
Значить закривати не можна лише канали президента? А усякі шустери то хрєн з ними і це не порушення принципів демократії і свободи слова? Ну тоді і ваша аналогія брехлива. Квартал тв не належав в 2016 році ніякому президенту
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06.04.2022 14:33 Ответить
Дуже розумний крок для підготовки таємного мирного договору! Я так розумію , що ті хто за Порошенка вже повинні залишати Країну. Ну так цеж партія президента б'є ворога і перемога буде виключно за виборцями слуг народу. Схаменіться поки не пізно,такі заяви про медіа та опозицію на руку ворогу. І доречі його ще не перемогли!!! Слава Україні!!!
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06.04.2022 11:36 Ответить
Я і не помітив. Зараз скрізь об'єднані новини. Не розумію скиглення.
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06.04.2022 11:40 Ответить
Борис Захаров? А ти ж, падла, галасував за це в 2019-му!
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06.04.2022 11:41 Ответить
Канал "прямий" мало чим відрізняється від кремоядських
Таке саме твердження в режимі 24/7 що в Україні все дуже погано
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06.04.2022 11:42 Ответить
- спробуйте навести реальний приклад видуманих вами історій , про які ви стверджуєте намовляючи на канали опозиції ,які закрили .
- спробуйте ...
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06.04.2022 11:49 Ответить
Канал Прямий до останнього часу належав бувшому ригіоналу Макєєнко, який під час Майдану працював гауляйтером Києва від Януковича, закривав метро і перекривав мости, щоб люди не дістались на допомогу майданівцям. І який голосував за людожерські закони 16 січня. Який приклад ще треба?
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06.04.2022 13:20 Ответить
тобі, зебільна падла з числа подлячної ботви, не дано відповідного ІQ зрозуміти різниці між касапськими фейками і конструктивною продрежавницькою проукраїнською критикою чинної влади; та її злочинів, як економічних, так і військово-політичних.
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06.04.2022 11:50 Ответить
та звільнив би Президент дерьмака і не давав би звання арестовичу за ........, і об"єднав би всіх. Но нє!
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06.04.2022 11:46 Ответить
Зовсім не дивує, що совкова влада зебілів вимикає ЗМІ, які не погодилися цілодобово транслювати ідіотську пропаганду марафону новин від прокацапських каналів.
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06.04.2022 11:46 Ответить
После такой фигни я и все мои родственники перейдем с 1+1 на 5 канал, будем его смотреть в интернете, лишь бы не ***ню Коломойского. Сейчас еще начнут продвигать Мосейчук, нет слов.
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06.04.2022 11:50 Ответить
Зеленский не может не знать о закрытии вещания, тем более, что это имеет уже огромный резонанс. А значит, если каналы не включат/не включили значит он как минимум соучастник, а то и организатор всего этого! Люди правильно возмутились - здесь Вам не Россия! То, что Зеленский создаёт свой культ личности Великого Президента, закрывает рот людям, называя большинство " некоторые...", а также каналам запускает маховик диктатуры! Особенно это звучит очень настороженно на фоне острого желания Зеленского лично встретится с Путиным и решить все вопросы. А как решает вопросы лично Зеленский мы знаем - "перестать стрелять, закрытие ракетных программ, ЗП у солдата как у охранника в магазине, шокирующая коррупция при строительстве дорог, и список можно продолжать и продолжать!
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06.04.2022 12:00 Ответить
Боже , яке ти кончене
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06.04.2022 13:10 Ответить
Перешел в инете на порохоботские каналы,там информации намного больше.
а вы зебилы коломойские задумайтесь о своем будущем,пока не позно,
и никуда вы уже не сбежите.
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06.04.2022 12:04 Ответить
Такой беспредел наносит обороне страны больший урон, чем сотня "Калибров".
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06.04.2022 12:06 Ответить
Деньги отрабатывают. Придут москали - еще и живы останутся и с деньгами.
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06.04.2022 12:08 Ответить
Користуючись війною, скоморохи бениного цирку, рейдернули ТБ в Україні, тепер для овець зе-цирку доступні лише оди про зе-бениного клоуна та експерти типу лещенко, арестович, гетьманців та решта шушери, от тільки в шапіто холуїв не доходить, що люди шукатимуть альтернативу і вийдуть на пропагандони кремля.
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06.04.2022 12:09 Ответить
оп по лекалах рашки цензуру вводить
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06.04.2022 12:11 Ответить
воєнний час, шо не так ?
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06.04.2022 12:51 Ответить
Янелох обнаглел до беспредела. Что делать будем?
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06.04.2022 12:20 Ответить
хєрачить русську падаль, так ?
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06.04.2022 12:50 Ответить
то що за ss, товаріщь русську?
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06.04.2022 13:47 Ответить
ніфіга не роз'єднує, сидіть поки тихенько, якщо ніфіга не робете, потім вже політ агітацією займатисетесь
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06.04.2022 12:49 Ответить
Янелох вводит избирательную цензуру - закрывает все независимые каналы - это диктатура по Путински и тяготеет к такому же строю. Забыл чем это заканчивается в Украине?
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06.04.2022 13:01 Ответить
А от іще одна "весела новина": https://www.5.ua/polityka/vtecha-medvedchuka-kumu-putina-dopomih-vyikhaty-z-ukrainy-zastupnyk-holovy-op-tatarov-tspk-273616.html ВТЕЧА МЕДВЕДЧУКА: КУМУ ПУТІНА ДОПОМІГ ВИЇХАТИ З УКРАЇНИ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОП ТАТАРОВ
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06.04.2022 13:30 Ответить
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409
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06.04.2022 13:36 Ответить
Глас вопиющего в зеленом вонючем болоте....
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06.04.2022 14:12 Ответить
Суд, права человека, гражданское общество , свобода слова- эти понятия ( не вовремя из за войны, но молчать нельзя) Президент не воспринимает. С политическими конкурентами ( кроме профашистских, враждебных стране сил) нужно решать вопросы в суде ( не подконтрольном ). Так рождаются Гитлеры и Путлеры.
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06.04.2022 14:32 Ответить
це дебілі3м влади 3акрити украінські канали які були і будуть украінські а мосійчук сумніваюсь
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06.04.2022 16:57 Ответить
зеленский тварь!
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06.04.2022 18:49 Ответить
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