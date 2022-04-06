Отключение вещания "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала" является незаконным. Это разъединяет общество и вредит борьбе с врагом, - правозащитники

4 апреля телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5-й" были отключены от вещания от цифровой сети Т2. Это незаконно.

Об этом говорится в обращении украинских правозащитников и правозащитных организаций, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже писали о губительности и ошибочности решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18.03.2022, которое Президент Украины ввел в действие своим указом на следующий день, 19 марта. Этим решением СНБО решил объединить все общеукраинские телеканалы и обязать их транслировать круглосуточный телемарафон "Единые новости #UАразом". . Хотя несколько крупных телеканалов ("1+1", "ICTV", "Общественное", "Рада", "Интер", "Украина 24") после начала войны добровольнорешили объединиться в информационный марафон, чередуя ведение новостных программ между собой, многие общеукраинские телеканалы продолжали вещание как в рамках общего марафона, так и самостоятельно. В частности, "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" 12 часов участвовали в общеукраинском телемарафоне, а 12 часов вещали по собственному графику или в сотрудничестве с иностранными медиа", - говорится в обращении.

"Мы утверждали, что, хотя это решение серьезно ограничивает свободу слова на законных основаниях, оно непропорционально, поскольку опыт деятельности украинских медиа за 40 суток войны убедительно доказал: ограничивать свободу слова нет смысла. Стремление к свободе и талант самоорганизации нашего народа настолько мощны, что граждане готовы добровольно ограничить свои права и основополагающие свободы без всякого принуждения, если будут испытывать в этом необходимость", - говорится далее.

Читайте также: Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"

Как отмечается, журналисты сами согласовывают свои действия с военными администрациями, а граждане внимательно следят за рекомендациями государства по распространению информации, соблюдают их и призывают соблюдать других.

"Мы, правозащитники, чья деятельность в мирное время в значительной степени сводится к критике государства, — отложили эту критику и занимаемся противодействием врагу на своем "фронте". Мы не видели ни одной публикации этих трех каналов, которая требовала бы коррекции со стороны государства. Поскольку плюрализм не наносит вреда во время войны, кажется принципиально важным хранить его, ведь в мирное время он является основой развитых обществ, а переоценить пользу от него просто невозможно", - убеждают правозащитники.

По их словам, казалось, что отсутствие осуществления этого решения СНБО в течение двух недель означает, что их аргументы услышаны. Однако 4 апреля телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5-й" были отключены от вещания от цифровой сети Т2. Пока неизвестно, кто именно отдал этот приказ, явно незаконный.

"Такое решение не объединяет, а разъединяет общество, что только вредит борьбе с врагом. Следовательно, мы просим Президента Украины и руководство государства вернуть в эфир телеканалы "Прямой", "Эспрессо" и "5" и вообще воздержаться от существенных ограничений свободы слова. Свобода слова является фундаментальной ценностью, которую Украина отстаивает в войне с РФ", - резюмируют правозащитники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин об отключении вещания "Прямого", "Еспресо" и "5 канала": "Именно так начиналась путинская цензура в медиа"

Это обращение подписали:

Мирослав Маринович, вице-ректор Украинского католического университета, член-основатель Украинской Хельсинкской Группы, узник совести в 1977-1987 гг.;

Иосиф Зисельс, диссидент, бывший политзаключенный;

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы;

Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Борис Захаров, директор благотворительного фонда "Человек и право" и Гуманитарной студии "Волна";

Харьковская правозащитная группа;

Украинский Хельсинкский союз по правам человека;

Чугуевская правозащитная группа;

Хельсинкская инициатива-ХХІ;

Общественная организация "МАРТ";

Центр гражданских свобод;

ОО "Территория успеха";

Ваад Украины;

Конгресс национальных общин Украины;

БО Благотворительный фонд "Человек и право";

Гуманитарная студия "Волна";

ГО Образовательный центр "Пространство толерантности";

Одесская областная организация ВОО КИУ;

ОО "Правозащитная Группа "СИЧ";

Благотворительная организация "Фонд милосердия и здоровья";

ОО "Докудейз";

Медиа платформа "Вверх";

ОО "Черкасский правозащитный центр".