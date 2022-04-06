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Новости Война
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"Мэр"-коллаборант из Рубежного Хортив сдает оккупантам проукраинских активистов, - председатель ОВА Гайдай

хортів

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире канала "Дом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уж стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Читайте: В результате обстрелов Рубежного погиб один человек, еще пятеро получили ранения, - Гайдай

Гайдай объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр сейчас никто", и он не нужен никому, даже оккупантам.

Напомним, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону оккупанта. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

3 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области среди глав громад оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Миловом и Марковке.

Почти с первых дней войны с Хортивым не было связи, поэтому 4 апреля Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

коллаборационизм (870) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+18
я говорю не про те, що сбу мало зараз врятувати людей. я кажу про те, що до активної фази війни у нас безкарно толерувались сепари і зрадники
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06.04.2022 11:16
+15
сбу має розділити відповідальність із кацапами за наших замордованих людей
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06.04.2022 11:11
+14
чому його не посадили в 2014 році?6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».
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06.04.2022 11:17
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сбу має розділити відповідальність із кацапами за наших замордованих людей
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06.04.2022 11:11 Ответить
Іди працюй в СБУ і покажи приклад, як потрібно захищати людей.
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06.04.2022 11:14 Ответить
я говорю не про те, що сбу мало зараз врятувати людей. я кажу про те, що до активної фази війни у нас безкарно толерувались сепари і зрадники
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06.04.2022 11:16 Ответить
Уточню, что толерастия была с 2014 года и продолжается по сей день
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06.04.2022 12:03 Ответить
А ти, любителю дебільних порад, вже пішов працювати в усі служби і підприємства, робота яких тебе не влаштовує?
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06.04.2022 11:27 Ответить
Звичайно. Саме зараз час змінювати роботу тих органів, які процювали погано.
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06.04.2022 11:35 Ответить
Тобто це ти працюєш в офісі президента?
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06.04.2022 12:21 Ответить
Чому досі немає смертної кари за зраду? Люди гинуть із-за таких покидьків а їм тільки тюрьма світить.
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06.04.2022 11:16 Ответить
Яка несподіванка!
Треба було залишити військові адміністрації в прифронтових районах!
Ні, вам хотілось пограти у вибори і «ментально зблизитись» із кацапами!
Хто відповість за це?!
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06.04.2022 11:16 Ответить
чому його не посадили в 2014 році?6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».
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06.04.2022 11:17 Ответить
Это очень неудобный вопрос для местных дописувачів с цензора. В ряд можно поставить, почему татаров получил гос должность начальника юротдела укрбуда, мэра аксенова, и прочее говно, которое на данный момент почувствовало силу. Поехали момент в 2014 году теперь это вылезло нам боком. И если сейчас проведем, то будет ещё хуже в будущем.
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06.04.2022 11:30 Ответить
Вместо слов "поехали" и "проведем" - ********.
Извиняюсь, телефон сильно умный.
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06.04.2022 11:33 Ответить
Долго ему еще осталось?
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06.04.2022 11:18 Ответить
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06.04.2022 11:24 Ответить
В ОПЖЗ є свої виборці, ця партія **** не виссана.
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
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06.04.2022 11:27 Ответить
Це треба було зробити ще в 1991 році. Бо потім в Україну понаїхали військові пенси з Прибалтики і різних ГДР і хвалилсь як тут круто що не треба мову вчити і нема фашистів як в Латвії, які російськомовних в трусиках розпинають.
Але старше покоління отих 73% тоді обрало не Чорновіла, а "новиє ліца" вчорашніх комуняк
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06.04.2022 11:54 Ответить
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
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06.04.2022 11:29 Ответить
Всю партію опзж вивевсти з ВР і зразу розстріляти
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06.04.2022 11:33 Ответить
Більшість подібних потвор привела до своїх постів саме нинішня влада, а зараз ця влада впроваджує закон про колаборацію. А що, раніше цей закон не можна було прийняти, треба було війни чекати???? Не було видно, що ці покидьки на кожному кроці... Що таких ********* , як Кива_Медвечук_Кернес_Добкін було мало? Та на кожному кроці.....
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06.04.2022 11:34 Ответить
6 березня 2014 Хортів голосував за звернення Луганської обласної ради щодо права закликати російські війська в Україну «для захисту Донбасу від київської хунти».[2][3]



22 травня 2014 Сергій Хортів брав участь у блокуванні української військової техніки у місті Рубіжне, коли бойовики з-за спин мирних жителів розстріляли українських військовослужбовців, в результаті чого загинуло кілька бійців з Житомира.[4][3]



Після звільнення Рубіжного від терористичних угруповань ЛНР, залишився у місті, поширював проросійські настрої та вів пропаганду на користь ЛНР, а також займався саботажем.[5]



Під час виборів до Верховної Ради України 2014 був головою окружної виборчої комісії № 112 (Рубіжне).



Голова Рубіжного Редагувати

У липні 2015 року став помічником-консультантом народного депутата України Юлія Іоффе.



25 жовтня 2015 року був обраним головою міста Рубіжне.[6] За даними Комітету виборців України, нього проголосувало близько 70 % виборців.[7]



На території технікуму, де жили міліціонери з Житомира, за його наказом відключили воду, посилаючись на поломаний насос, хоча він був справний. Також Хортів виступав з заявами, що співробітники МВС постійно перебувають у нетверезому стані, зі зброєю і чіпляються до студентів, маючи до них претензії сексуального характеру.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.04.2022 11:47 Ответить
если сбу была не в курсе насчет 4-х предателей, зачем такая сбу
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06.04.2022 11:37 Ответить
Депутат Береза назвав СБУ на 70 % проросійськими або працюючими на себе...
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06.04.2022 12:06 Ответить
Потом отдадим это гавно "на вилы" людям...
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06.04.2022 11:38 Ответить
Ага, Кравчука і його комуняк уже віддали? Чи може батька олігархів Кучму? Чи може яника і все його кодло- Портнова, Татарова, Демченко...
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06.04.2022 11:58 Ответить
А тебе хто за руки держить!
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06.04.2022 12:08 Ответить
Как говорил мой ныне покойный украинский дедушка: "Цих гнид давити треба!"
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06.04.2022 11:48 Ответить
Партизаны его найдут…со всеми вытекающими последствиями.
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06.04.2022 11:54 Ответить
А чому про Сватово мовчим? Там теж така сітуація з мером та іншими рукОводителямі...З усіма депутатами райради....
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06.04.2022 12:04 Ответить
70% избирателей за него проголосовало...их теперь пожалеть? люди сами привели войну и кацапов в свой дом.
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06.04.2022 15:45 Ответить
 
 