"Мэр"-коллаборант из Рубежного Хортив сдает оккупантам проукраинских активистов, - председатель ОВА Гайдай

Бывший мэр города Рубежное Сергей Хортив не просто перешел на сторону российских захватчиков, но передает оккупантам информацию о людях с проукраинской позицией.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире канала "Дом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уж стопроцентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что Украина смогла "немного поломать планы оккупантов, которые хотели сделать картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, и как их с радостью встречают".

Читайте: В результате обстрелов Рубежного погиб один человек, еще пятеро получили ранения, - Гайдай

Гайдай объяснил, что сделал представление на президента и президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. Это привело к тому, что "мэр сейчас никто", и он не нужен никому, даже оккупантам.

Напомним, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону оккупанта. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

3 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области среди глав громад оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Миловом и Марковке.

Почти с первых дней войны с Хортивым не было связи, поэтому 4 апреля Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.