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Новости Санкции против России
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ЕС рано или поздно придется принять меры против импорта газа и нефти из России, - Мишель

газпром

ЕС рано или поздно придется принять меры против импорта газа и нефти из России.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются - раньше или позже", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Он напомнил, что пятый пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт угля из России, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрет на работу с рядом российских банков с целью дальнейшего ослабления российской финансовой системы.

Мишель пообещал, что эти меры будут координироваться в рамках G7.

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Накануне в заявлении Еврокомиссии уточнялось, что санкции, которые ЕС намерен ввести в отношении судов РФ, не будут касаться перевозки продукции агропромышленного комплекса, энергоресурсов, гуманитарных грузов.

Автор: 

Газ (10223) нефть (1917) россия (95393) Евросоюз (17076) эмбарго (226) Шарль Мишель (246)


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Вы там в фублях уже рассчитываетесь наверное и лапшу на уши всем вешаете,вечноозабоченые
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06.04.2022 11:17 Ответить
Когда? Тогда когда на Берлин ядетная бомба упадёт? Или это не повод?
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06.04.2022 11:19 Ответить
Так і напишіть, що Мішель не сказав ні хера конкретного, натхненно пердякав ні про що.
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06.04.2022 11:31 Ответить
От не треба об'єднувати газ та нафту!
По-перше, газ приносить кацапам у рази менше грошей та від нього набагато більш залежні країни ЄС. А нафта - навпаки, набагато більш важлива для окупанта, та від неї можуть відмовитися усі західні країни.
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06.04.2022 11:51 Ответить
 
 