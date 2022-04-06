ЕС рано или поздно придется принять меры против импорта газа и нефти из России, - Мишель

ЕС рано или поздно придется принять меры против импорта газа и нефти из России.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа также потребуются - раньше или позже", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Он напомнил, что пятый пакет санкций ЕС против РФ будет включать в себя запрет на импорт угля из России, запрет на заход российских судов в порты ЕС, запрет на работу с рядом российских банков с целью дальнейшего ослабления российской финансовой системы.

Мишель пообещал, что эти меры будут координироваться в рамках G7.

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Накануне в заявлении Еврокомиссии уточнялось, что санкции, которые ЕС намерен ввести в отношении судов РФ, не будут касаться перевозки продукции агропромышленного комплекса, энергоресурсов, гуманитарных грузов.