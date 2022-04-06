ЕС предоставит убежище солдатам РФ, которые сложат оружие, - Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейский Союз может предоставить убежище российским солдатам, которые сложат оружие и не будут убивать украинцев.
Об этом он заявил, обращаясь к российским солдатам с трибуны Европейского парламента, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня есть одно послание российским солдатам на поле боя: если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, бросьте ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя", - призвал Мишель россиян.
Он отметил, что ему известно, что некоторые депутаты Европейского парламента предлагают предоставить убежище тем российским солдатам, которые не подчинятся приказам. "На мой взгляд, это ценная идея, которую следует осуществить", – сказал Мишель.
Эти слова встретили аплодисментами.
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Мішель, до себе в хату забери кілька кацапів. А потім таку х..ню пропонуй...
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
Кацапских послов- разведчиков выгоняют , свежих завозят ?
в страшном сне не снилась,но сдругой стороны может они быстрее будут чухатся
по предоставлению тяжелого вооружения Украине.
История не учит
и как доверчивы её избиратели