РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10786 посетителей онлайн
Новости Война
13 119 63

ЕС предоставит убежище солдатам РФ, которые сложат оружие, - Мишель

оккупант,ворог,враг,окупант

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейский Союз может предоставить убежище российским солдатам, которые сложат оружие и не будут убивать украинцев.

Об этом он заявил, обращаясь к российским солдатам с трибуны Европейского парламента, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть одно послание российским солдатам на поле боя: если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, бросьте ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя", - призвал Мишель россиян.

Он отметил, что ему известно, что некоторые депутаты Европейского парламента предлагают предоставить убежище тем российским солдатам, которые не подчинятся приказам. "На мой взгляд, это ценная идея, которую следует осуществить", – сказал Мишель.

Эти слова встретили аплодисментами.

Также читайте: ЕС поможет наказать Россию за резню в Буче, - президент Евросовета Мишель

армия РФ (19101) Евросоюз (17076) приют (39) Шарль Мишель (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Нельзя так. Вы наводните Европу консервами по типу Савченко.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:20
+33
Вони геть **...нуті чи як?
показать весь комментарий
06.04.2022 11:20
+27
В РАЗЫ эффективней снабдить нашу армию необходимым оружием❗
показать весь комментарий
06.04.2022 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підписку з них взяти не забудьте, щоб ніяких автопробігів і маніфістацій, най сидять, курва, тихо. а ні, одразу на виліт, до рашечки коханої.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:20 Ответить
Угу,будут там на заборах и машинах буву "зет" рисовать и прославлять *****.Эта мразь неисправима.Максимум-селить в лагерях и кормить.И да-нелишне будет оградить колючей проволокой и выставить охрану.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:29 Ответить
Нельзя так. Вы наводните Европу консервами по типу Савченко.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:20 Ответить
Сколько преступников воспользуются лазейкой❓Ну.й.ня идея👎
показать весь комментарий
06.04.2022 11:23 Ответить
В РАЗЫ эффективней снабдить нашу армию необходимым оружием❗
показать весь комментарий
06.04.2022 11:25 Ответить
verno. šob nekomu bylo prositj pribežyšča v Evrope.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:09 Ответить
Россияне все равно через 8 дней забудут что им обещали
показать весь комментарий
06.04.2022 16:49 Ответить
Вони геть **...нуті чи як?
показать весь комментарий
06.04.2022 11:20 Ответить
Похоже, что так и есть❗
показать весь комментарий
06.04.2022 11:22 Ответить
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
показать весь комментарий
06.04.2022 11:21 Ответить
***********... які ж вони там й..нуті..
Мішель, до себе в хату забери кілька кацапів. А потім таку х..ню пропонуй...
показать весь комментарий
06.04.2022 11:23 Ответить
Точно вони? А не Україна? Тільки но глянув - посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу й..нутості???
показать весь комментарий
06.04.2022 11:32 Ответить
Не переводьте стрілки. В новині сказано про готовність європи надавати притулок кацапам. До чого тут посольство в білоруссії?
показать весь комментарий
06.04.2022 11:38 Ответить
Це з приводу адекватності та логічності дій.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:42 Ответить
Это просто какой-то лютый пи.дец.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:27 Ответить
Через кілька років:"путін ввєді вайска в гейропу..."
показать весь комментарий
06.04.2022 11:28 Ответить
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:28 Ответить
... " розмовляють з місцевими приязно , дають сухпаї та настанови ".... ти до чого клониш ?? мов переходьте на нашу сторону без супротиву і все буде добре ?? з калачами їх зустрічати і радіс ними посмішками , та недіждуть . як не ждали і незапрошували !
показать весь комментарий
06.04.2022 14:53 Ответить
Ти розумієш що ти з цитатою сперечаєшся?
показать весь комментарий
06.04.2022 15:29 Ответить
В Венгрии...)))))))))
показать весь комментарий
06.04.2022 11:29 Ответить
Тобто він пропонує запросити до ЄС тисячи ворожих диверсантів ?! Ідіот
показать весь комментарий
06.04.2022 11:34 Ответить
Идея дерьмо, шолухи полезет мама не горюй, да и засланных казачков будет столько что Троя покажется детским лепетом.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:34 Ответить
Класно. Українцям щоби переїхати в ЄС треба пройти всі кола бюрократичного пекла, а кацапам досить лише дезертирувати. С - справеливість!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:34 Ответить
Брехня. Немає ніяких "кол пекла" . Спокійно без паспорта навіть можно виїхати до Польщі.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:16 Ответить
Що брехня? В статусі біженця скільки там можна залишатись? Рік? Півтора? - кацапа ж ніхто після цього депортувати не буде, тобто йому дають притулок на необмежений термін.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:42 Ответить
У статусі біженця можна залишатися 3 роки але термін може бути продовжений. рашиzzтов ніхто не приймає, це поки тільки балачки.... дурні порожні балачки Польща ніколи не погодиться на таке, Литва з Латвією теж наврядчи.
показать весь комментарий
06.04.2022 19:02 Ответить
Навіть тим хто вчиняв геноцид в Бучі і інших містах України? Достатньо просто скласти зброю? Ви там у своїй Європі остаточно *********?!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:35 Ответить
То хай дасть об'яву, що бомжів, які припинять срати в сусідньому парадному, він візьме жити до себе в хату.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:37 Ответить
Идиот , он решил завезти ещё одну партию свежих фсб эшников ?

Кацапских послов- разведчиков выгоняют , свежих завозят ?
показать весь комментарий
06.04.2022 11:40 Ответить
КУЛЕБА , ответьте Мишелю - промойте ему мозги !!!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:43 Ответить
В дусі "роzzія не путін". Зрадники людства. Із-за таких немає розуміння як жити в цьому світі, де геноцид проти твого народу викликає максимум глибоке занепокоєння та санкції з можливістю їх обходу. Цинізм який неможливо терпіти та забути.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:47 Ответить
Видно в ЄС ще мало кацапів. таку "амністію" ще тоді варто зробити для іділівців.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:51 Ответить
Більш дебільні пропозиції звучали лише з рота українського клоуна
показать весь комментарий
06.04.2022 11:52 Ответить
они там ********* явно...то есть трусливое рюское гавно мы будем поощрять только за то что оно трусливое???!!!трудовой лагерь ****,до развала *********-а там на родину,в *****,в одну из сотен республик.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:53 Ответить
Только незапятнаных в военных преступлениях и после полуторамесячной службы в рядах подразделения "Свободной России"!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:55 Ответить
Свободная россія - це все одно, що свободная тюрьма.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:08 Ответить
Дурня від брюссельських бюрократів...Краще, підкиньте нам ще грошенят .
показать весь комментарий
06.04.2022 11:56 Ответить
Совсем они там в Европе головой прохудились. Мало там налезло кацапской мрази, сидят в сытой и благополучной Европе, взасос любят пуцина, поливают дерьмом ту же Европу, устраивают автопробеги, прославляя толпу бандитов под названием армия *********, так давайте еще добавьте такой контингент в цивилизованные страны.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:00 Ответить
а вот в Швеции на ситилайте вблизи посольства рф оставили "послание" для дипломатов страны-агрессора...

показать весь комментарий
06.04.2022 12:06 Ответить
В в Вильнюсе пруд перед рашистским посольством "вдруг" окрасился в красный цвет...

показать весь комментарий
06.04.2022 13:43 Ответить
гейропа не понимает,что она создаст у себя такую пятую колонну которая даже нам
в страшном сне не снилась,но сдругой стороны может они быстрее будут чухатся
по предоставлению тяжелого вооружения Украине.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:15 Ответить
починай пан Мішель з ядерного підводного флоту РФ. Ви знаєте де вони ходять у Середземному морі. Звяжіться по радіозвязку і дайти морякам підводникам РФ час на обміркування своїх пропрозицій. Тільки не затягуйте це більше на один місяць чи один тиждень. Будьте впевниними якщо ви свою пропозицію висловите без терміну дій - росіяни зрозуміють що ви їх боїтесь.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:36 Ответить
ну бывает деменция у старопердунов... но чтоб до такой степени... Я В ШОКЕ
показать весь комментарий
06.04.2022 12:43 Ответить
до для зовсім тупих замануха, щоб швидше до суду доправити. Про який ще притулок може йти мова
показать весь комментарий
06.04.2022 12:47 Ответить
Не приманка для тупых с целью последующего суда, здесь если предлагают гостеприимство- то так и делают. Просто я слышала часто фразу по ТВ, что здесь привыкли, что приезжают русские и жалеют, что этим летом не приедут. Есть тут журналист на 4 канале Паоло Ди Деббио, ведёт аналит. полит. программу "Лицо и изнанка" (или "на лицо и с изнанки" - точно не переведу). Он связался во время передачи (по Скайпу?) с моск. пропагандистом Соловьёвым, интервью прошло в самом дружеском тоне и закончилось чуть ли не признанием в любви от итальянца, личным приглашением в гости, предложением лично подарить дом вместо арестованной Италией собственности Соловьёва (это было в четверг 6дней назад).
показать весь комментарий
06.04.2022 16:08 Ответить
Ош. : Паоло Дель Деббио
показать весь комментарий
06.04.2022 16:10 Ответить
Они хотят получить зелёных человечков? Ну-ну...
История не учит
показать весь комментарий
06.04.2022 13:11 Ответить
Вони **#нулися?! Завтра усе ФСБ буде у ЄС .... збирати мітинги на підтримку *****!!! Тут треба висилати на засрашку тиї що вже є тут а не нових сюди кликати!!! Що у їх з мізками??? Це пздц!
показать весь комментарий
06.04.2022 13:13 Ответить
А вот этого не надо. Зачем в ЕС еще биомусор? С уже имеющимся проблемы...😡
показать весь комментарий
06.04.2022 13:34 Ответить
ну, на пятом десятке лет можно бы уже перестать писять радугой и какать бабочками, и в который раз убеждаюсь, что даже два университета не могут из ******** сделать реалиста и прагматика.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:42 Ответить
А потом эта мразота будет их убивать,Гениальный **********.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:11 Ответить
А вот это напрасно.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:14 Ответить
А ПОТОМ ТАМ ЖЕ УКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ КОТОРЫЕ НЕ СЛОЖИЛИ ОРУЖИЕ !)
показать весь комментарий
06.04.2022 15:21 Ответить
Предоставляйте гражданство, правильно . Но помните , что через 10 -15 лет они прийдут освобождать русскоязычных в Париж , Брюсель , Рим и т. д.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:28 Ответить
Яка хірня, всіх на фронт і хай своею кровью здобувають право на існування бо це вони викормили державу вбивць цивілізованного суспільства
показать весь комментарий
06.04.2022 15:41 Ответить
Пан Мішель, що ви. там палите. ? З візитом до нас в Україну, приїздіть! Там побачите " руській мір"
показать весь комментарий
06.04.2022 15:47 Ответить
ну да и соберете в европе резервный запас резервной армии зольдатов вафен сс фюрера бесапутина...
показать весь комментарий
06.04.2022 16:44 Ответить
Можна їх ще й нагородити мєдалями Європарламенту. Геть *******.
показать весь комментарий
06.04.2022 16:45 Ответить
Кацапов надо гнать отовсюду и изолировать, как бешенных собак а не приглашать в ЕС! Вообще уже крыша поехала у руководства ЕС? Мрак!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 17:57 Ответить
Украинцам лучше предоставьте, твари **********!
показать весь комментарий
07.04.2022 08:03 Ответить
Ооох человек не понимает, что он предлагает, ох не понимает...
показать весь комментарий
07.04.2022 08:06 Ответить
как щедра мать-земля бельгийская на дураков.
и как доверчивы её избиратели
показать весь комментарий
07.04.2022 08:09 Ответить
 
 