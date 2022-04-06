ЕС предоставит убежище солдатам РФ, которые сложат оружие, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европейский Союз может предоставить убежище российским солдатам, которые сложат оружие и не будут убивать украинцев.

Об этом он заявил, обращаясь к российским солдатам с трибуны Европейского парламента, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня есть одно послание российским солдатам на поле боя: если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, бросьте ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя", - призвал Мишель россиян.

Он отметил, что ему известно, что некоторые депутаты Европейского парламента предлагают предоставить убежище тем российским солдатам, которые не подчинятся приказам. "На мой взгляд, это ценная идея, которую следует осуществить", – сказал Мишель.

Эти слова встретили аплодисментами.

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