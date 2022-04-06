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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Мы поражены преступлениями россиян в Украине. Россию ждут серьезные последствия, - Мишель

мишель,шарль

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине, будут иметь серьезные последствия, а виновные предстанут перед международным правосудием.

Об этом он заявил в среду в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы поражены преступлениями против человечности, против невинных гражданских в Буче и других многих городах. Это еще раз доказывает, что российская брутальность против народа Украины не имеет пределов… Тела на улицах, могилы массовых захоронений – это не специальная операция, это - преступления войны", - сказал Мишель.

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Мишель заверил, что "ЕС не отвернется (от происходящего) и будет смотреть реальности прямо в глаза". "Должны быть и будут серьезные последствия для всех, кто ответственен. Мы уже поддерживаем все усилия по сбору доказательств и будем делать все, чтобы привлечь преступников к ответственности. Международное правосудие будет совершено",- уверен президент Европейского совета.

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Автор: 

армия РФ (19101) россия (95393) санкции (11260) Совет Европы (699) Евросоюз (17076) Шарль Мишель (246) военные преступления (1428)


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Топ комментарии
+5
Не подскажете, какая это степень глубокой озабоченности?
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06.04.2022 11:20
+4
А яка в наших? Тільки но випадково дізнався: посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу нормальності??? То хтось щось ще повинен комусь вводити чи може Україна теж хоч трохи зацікавлена в чомусь?..
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06.04.2022 11:37
+2
не меліть дурниць. Вам же, наприклад, останні 30 років плювати на голоди в Африці чи війни в Сирії/Афганістані? Ви ж ані гривночки не дали на покращення життя мирного населення цих країн?

Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?

Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
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06.04.2022 12:18
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Не подскажете, какая это степень глубокой озабоченности?
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06.04.2022 11:20 Ответить
А яка в наших? Тільки но випадково дізнався: посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу нормальності??? То хтось щось ще повинен комусь вводити чи може Україна теж хоч трохи зацікавлена в чомусь?..
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06.04.2022 11:37 Ответить
будь-яке посольство - наполовину співробітники спецслужб. Навіть в Україні. Та і без спец.службістів - це цінний канал розвідувальної достовірної інформації. Радійте, що Україна має такий в становищі ворога. А ось бялярусь - не має такого каналу інформації в Україні. А ще - це легальний і дієвий засіб роботи з нашими полоненими, побудови гуманітарних каналів допомоги хоч якійсь. І про що в новині написано? - КОНСУЛЬСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ.

Тож не меліть дурниць.
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06.04.2022 12:12 Ответить
Не нагнітай, працює лише консульство.
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06.04.2022 15:58 Ответить
Читай уважніше: "Посольство відкриває" і т.д. І не консульство, а консульський відділ при Посольстві. Не нагнітаю, а уважно читаю офіційну інформацію.
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06.04.2022 16:02 Ответить
зажраті європейці- плювати вам на нас- не стосується стран Балтії та Польші-
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06.04.2022 11:21 Ответить
І Великобританії, хоча вони тепер не Європа
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06.04.2022 11:26 Ответить
І ізраілю
официально обвинил Россию в военных преступлениях Источник:
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06.04.2022 11:52 Ответить
не меліть дурниць. Вам же, наприклад, останні 30 років плювати на голоди в Африці чи війни в Сирії/Афганістані? Ви ж ані гривночки не дали на покращення життя мирного населення цих країн?

Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?

Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
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06.04.2022 12:18 Ответить
Цікаво скільки ці передасьи будуть чекати, щоб були наслідки? До останнього українця? До останньої згвалтованої дитини?
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06.04.2022 11:23 Ответить
Щоби покарати злочинця його щонайменше треба заарештувати. Без цього він не захоче "покаруватися". Цікаво було б почути як вони збираються це реалізувати?
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06.04.2022 11:30 Ответить
Ах, Мішель, Мішель! Дочекаєтесь! Ви думаєте, що Росія зупиниться від ваших сміхотворних санкцій? НІ, бо ви не хочете відмовитися від її енергоносіїв і продовжуєте спонсорувати армію РФ. Ви думаєте, що врятуєте своє сите життя за рахунок України? Не буде України, не буде вам ситого життя, будете мати постійну війну.
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06.04.2022 11:32 Ответить
якісь слова і все.
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06.04.2022 11:57 Ответить
яким чином вони збираються привести роzzійських zомбі до відповідальности? це не Югославія і не Кувейт, до роzzії вони засцять так вдертися. усе скінчиться черговими "призьівами" та "озабоченностями".
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06.04.2022 12:01 Ответить
Удивлены?
А чего вдруг, после Сирии, Чечни, Афганистана, Чехословакии (1968), Финляндии (1918,1939-40), Украины (1944-1956) и т.д.?
Ведь, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, откуда УДИВЛЕНИЕ!?
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06.04.2022 12:51 Ответить
 
 