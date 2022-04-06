Мы поражены преступлениями россиян в Украине. Россию ждут серьезные последствия, - Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине, будут иметь серьезные последствия, а виновные предстанут перед международным правосудием.
Об этом он заявил в среду в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы поражены преступлениями против человечности, против невинных гражданских в Буче и других многих городах. Это еще раз доказывает, что российская брутальность против народа Украины не имеет пределов… Тела на улицах, могилы массовых захоронений – это не специальная операция, это - преступления войны", - сказал Мишель.
Мишель заверил, что "ЕС не отвернется (от происходящего) и будет смотреть реальности прямо в глаза". "Должны быть и будут серьезные последствия для всех, кто ответственен. Мы уже поддерживаем все усилия по сбору доказательств и будем делать все, чтобы привлечь преступников к ответственности. Международное правосудие будет совершено",- уверен президент Европейского совета.
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Тож не меліть дурниць.
официально обвинил Россию в военных преступлениях Источник:
Тож які конкретно у вас претензії до "європейців"? Не дали вам на дурняк купу грошей та не поцілували в ваш ледащій зад, прийнявши в президенти ЄС?
Закрийте пельку. ЄС та європейці дають нам напрочуд багато. І збираються давати ще більше. А такі як ви - гідні тільки лайно пропагандистське з ********* жерти та за хєрограя чергового голосувати.
А чего вдруг, после Сирии, Чечни, Афганистана, Чехословакии (1968), Финляндии (1918,1939-40), Украины (1944-1956) и т.д.?
Ведь, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, откуда УДИВЛЕНИЕ!?