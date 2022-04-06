Сегодня в Украине будут работать 11 гуманитарных коридоров, - Верещук. СПИСОК

В среду, 6 апреля, будут работать для эвакуации мирного населения 11 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что на 6 апреля согласованы 11 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, также из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте, и будут отправлены автобусы из Запорожья.

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Кроме того, эвакуация будет из города Токмак в Запорожье – на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из города Запорожья; из города Энергодар в Запорожье - на собственном транспорте; из городов Гуляйполе и Мелитополь в Запорожье - на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из города Запорожья с гуманитарной помощью.

Также будет эвакуация из города Северодонецк в город Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28); из города Лисичанск в город Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324); из города Попасная в город Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42); из города Рубежное в город Бахмут, из поселка Горское в город Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).