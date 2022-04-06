Ночью войска РФ нанесли 27 ударов по Харькову. ВСУ держат позиции, враг пытается прорваться и несет большие потери, - Синегубов

Сейчас ВСУ держат позиции на Харьковщине, оккупанты пытаются прорваться и несут потери.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем наше сопротивление российской агрессии. Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотические удары по гражданской инфраструктуре", - пишет он.

Впрочем, по словам Синегубова, наши ВСУ удерживают позиции. На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, и терпят большие потери.

"В районе Изюма проводим эвакуационные мероприятия, советуем следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места", - добавляет глава региона.

Отдельно он обращается к жителям Харьковщины с предупреждением не трогать неразорвавшиеся снаряды.

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"Не пытайтесь их переносить, ликвидировать самостоятельно и т.д. Как только вы увидели боеприпас - звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие. Опасность не миновала", - резюмирует Синегубов.