РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости Война
10 021 6

Ночью войска РФ нанесли 27 ударов по Харькову. ВСУ держат позиции, враг пытается прорваться и несет большие потери, - Синегубов

харків

Сейчас ВСУ держат позиции на Харьковщине, оккупанты пытаются прорваться и несут потери.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем наше сопротивление российской агрессии. Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотические удары по гражданской инфраструктуре", - пишет он.

Впрочем, по словам Синегубова, наши ВСУ удерживают позиции. На сегодняшний день ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорываться, но им это не удается, и терпят большие потери.

"В районе Изюма проводим эвакуационные мероприятия, советуем следить за сообщениями органов местного самоуправления и, по возможности, все же временно переехать в более безопасные места", - добавляет глава региона.

Отдельно он обращается к жителям Харьковщины с предупреждением не трогать неразорвавшиеся снаряды.

Читайте: Жителей Харьковщины депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

"Не пытайтесь их переносить, ликвидировать самостоятельно и т.д. Как только вы увидели боеприпас - звоните по телефону 101. Также просим не игнорировать сигналы тревоги и сразу прятаться в укрытие. Опасность не миновала", - резюмирует Синегубов.

армия РФ (19101) обстрел (26961) Харьков (7459) Харьковщина (5577) Изюм (264) Синегубов Олег (559)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
6 апреля США схвалили продаж Тайваню системи Patriot, про які просить і Україна,надо нам на дедушку джо сильней давить,шоб и нам подогнал хотя бы дивизион,над харьковом бы точно небо прикрыли от орков
показать весь комментарий
06.04.2022 11:41 Ответить
обстреливают ствольной артилерией и градами. причем тут ПВО! против этого только уничтожение их позиций как Малая Рогань и др
показать весь комментарий
06.04.2022 11:52 Ответить
Тут дуже багато відомих військових стратегів в розтягнутих треніках )
показать весь комментарий
06.04.2022 11:54 Ответить
💯
показать весь комментарий
06.04.2022 11:58 Ответить
Знайомий розповідав, після зачистки Бучі, здорові чоловіки, років по 40 ревуть та скрегочуть зубами... Пі..ць вам кацапи! Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:04 Ответить
 
 