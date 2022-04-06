В Киевской области расчищают Житомирскую трассу и возводят насыпной мост через реку Ирпень, - Павлюк

В Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению насыпного временного моста через реку Ирпень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграм-канале.

В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Сообщается, что спасатели уже обезвредили 1364 взрывоопасных предмета.

Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через Ирпень.



Кроме того, напоминается, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и передвигаться по улицам.

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