В Киевской области расчищают Житомирскую трассу и возводят насыпной мост через реку Ирпень, - Павлюк
В Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению насыпного временного моста через реку Ирпень.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграм-канале.
В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.
Сообщается, что спасатели уже обезвредили 1364 взрывоопасных предмета.
Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через Ирпень.
Кроме того, напоминается, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и передвигаться по улицам.
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Тем более , что прямая линия ЧОП - Киев НАМНОГО КОРОЧЕ.
надеюсь власть учтёт жтот прокол и на деньги от репарации ВЫСТРОИТ СОВРЕМЕННУЮ СЕТЬ АВТОБАНОВ не совпадающую с окружными городов, что просто невероятно тормозит движение
Шось я не бачу автобанів від Братислави до Кошице.
Більше того, всі шляхи якісь кривенькі і задовгі.
Рубай ліси, будуй прямі крізь села міста, бо оце на карті як бичок посцяв, твоє око жіноче не радує.