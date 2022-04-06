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В Киевской области расчищают Житомирскую трассу и возводят насыпной мост через реку Ирпень, - Павлюк

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В Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению насыпного временного моста через реку Ирпень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграм-канале.

В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. После этого коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру.

Сообщается, что спасатели уже обезвредили 1364 взрывоопасных предмета.

Начались работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временного насыпного моста через Ирпень.

Кроме того, напоминается, что в освобожденных населенных пунктах действует усиленный комендантский час до 06:00 7 апреля. Людям запрещается бывать в общественных местах и передвигаться по улицам.

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Киевская область (4118) мост (1027) трасса (107) Павлюк Александр (191)


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Всегда писала , что главный автобан Украины должен идти не по кругу вдоль границы Украины , а по центру Украины
Тем более , что прямая линия ЧОП - Киев НАМНОГО КОРОЧЕ.

надеюсь власть учтёт жтот прокол и на деньги от репарации ВЫСТРОИТ СОВРЕМЕННУЮ СЕТЬ АВТОБАНОВ не совпадающую с окружными городов, что просто невероятно тормозит движение
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06.04.2022 11:52 Ответить
Ти бачу великий спеціалізд по транпорту, як і по всьому іншому, мабуть.
Шось я не бачу автобанів від Братислави до Кошице.
Більше того, всі шляхи якісь кривенькі і задовгі.
Рубай ліси, будуй прямі крізь села міста, бо оце на карті як бичок посцяв, твоє око жіноче не радує.

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06.04.2022 14:24 Ответить
Зачем сообщать в сми что насыпают временный мост ??!!
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06.04.2022 12:05 Ответить
точно, це велика таїна. Нехай всі, хто вертається в Київ, думає, що там немає моста, а там бац - сюрпрайз
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06.04.2022 14:26 Ответить
А то что? Ракету стоимостью десятки милилионов долларов запустят на мост?
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06.04.2022 14:44 Ответить
 
 