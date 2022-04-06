МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о вызове посла Украины из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины.
Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с самого начала четко говорили о войне по соседству: мы осуждаем военную агрессию, отстаиваем суверенитет Украины, позволяем спасаться бегством сотням тысяч беженцев и доставляем сотни тонн продовольствия и других пожертвований в рамках помощи Венгрии. Одновременно, конечно, безопасность Венгрии первоочередное задание для нас", – сказал Сийярто.
Он заявил, что Венгрия не будет "ставить под угрозу мир и безопасность венгерского народа".
"Мы не готовы рисковать миром и безопасностью венгерского народа, потому не перевозим оружие и не голосуем за энергетические санкции", – сказал министр.
Сийярто сказал: "Никто не может себе позволить оценивать демократическое решение венгерского народа. Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы".
"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", – сказал Сийярто.
Украинская сторона пока не комментировала это заявление.
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Если они превысят легальный доход - он пойдёт в тюрьму.
Если "венгерский народ" выбирает такую же мразь, что и "руцкий народ", значит он от него ни в чём не отличается по уровню развития и мировосприятия.
И свои влажные мечты о "великой мадьярской империи" можете засунуть себе в седалище. И свой декларируемый "нейтралитет" туда же.
а мог не дозволить???? он воообще ох*ел?? это днище просто.
горите в аду венгерские твари вместе с кацапами и беларусами!
как то не страдают и не заявляют, что угрожает суверинитету их стран
кажется наоборот они понимают что нельзя дать фюрреру 21го века добиться своего