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Новости Агрессия России против Украины Война
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МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины

сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о вызове посла Украины из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с самого начала четко говорили о войне по соседству: мы осуждаем военную агрессию, отстаиваем суверенитет Украины, позволяем спасаться бегством сотням тысяч беженцев и доставляем сотни тонн продовольствия и других пожертвований в рамках помощи Венгрии. Одновременно, конечно, безопасность Венгрии первоочередное задание для нас", – сказал Сийярто.

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Он заявил, что Венгрия не будет "ставить под угрозу мир и безопасность венгерского народа".

"Мы не готовы рисковать миром и безопасностью венгерского народа, потому не перевозим оружие и не голосуем за энергетические санкции", – сказал министр.

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Сийярто сказал: "Никто не может себе позволить оценивать демократическое решение венгерского народа. Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы".

"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", – сказал Сийярто.

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Украинская сторона пока не комментировала это заявление.

Венгрия (1934) посол (1796) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+101
Пішли *****, *******!
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06.04.2022 11:44
+65
На Сонці є плями, а в Європі - Угорщин
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06.04.2022 11:45
+45
ще угорці тут воняють.
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06.04.2022 11:45
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Да разорвите з ними дипломатические отношения и на х... всех закарпатских венгров из венгерскими паспортами. Милицейский батальйон в Берегово, роту в Чоп, роту у Виноградов.
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06.04.2022 13:20 Ответить
Тож нехай виходять з ЄС і НАТО й ******** в ОДКБ, їм там саме місце.
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06.04.2022 13:21 Ответить
одекебе это, к ним само придет, через приднестровье и тогда будапешт-1956, раем покажется..
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06.04.2022 14:26 Ответить
давным-давно сапер Водичка предупреждал представителя евросоюза нащот мадьяр
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06.04.2022 13:21 Ответить
Гасло - бий гонведів, досі актуальне.
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06.04.2022 14:53 Ответить
Угорці досі не можуть зрозуміти, чому вони не в "УРР" (угорська радянська республіка)? Де вони були, десь 100 років тому... Пєдики ******, про це мріють, да і ***** добре заплатить аж 30 карбованців!!!
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06.04.2022 13:23 Ответить
Расходы Сиярто теперь до его смерти будут под надзором.
Если они превысят легальный доход - он пойдёт в тюрьму.
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06.04.2022 13:30 Ответить
ну и почему бы без всяких криков и возмущений украинской власти просто убраться из этой недостраны, разорвать всякие отношения, в лучшем случае ещё вытурить всех венгров со своей территории, просто отрезать от себя эту опухоль, У вас есть уважение к себе или какое-то достоинство, кроме как перегавкиваться и спорить? А там пусть озабоченные высказывают озабоченности, увидите, они также будут вынуждены принимать беженцев, и делать всё то, что они делают сейчас, просто Украина заставит себя больше уважать. Понятно, что это не произойдёт, всё будет, как всегда
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06.04.2022 13:31 Ответить
"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", - сказал Сийярто.

Если "венгерский народ" выбирает такую же мразь, что и "руцкий народ", значит он от него ни в чём не отличается по уровню развития и мировосприятия.
И свои влажные мечты о "великой мадьярской империи" можете засунуть себе в седалище. И свой декларируемый "нейтралитет" туда же.
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06.04.2022 13:48 Ответить
Пора "лишить Венгрию государственности". Ждите, собаки
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06.04.2022 15:04 Ответить
Ми добре пам"ятаємо березень 1939 року і кров яку пролила Угорщина вбиваючи українців.
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06.04.2022 15:10 Ответить
Почитайте Ярослава Гашека. Зрозумієте яке відношення до мад'ярів було у Європі ще 105 років назад у Першу світову.
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06.04.2022 15:22 Ответить
"дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців "?????????
а мог не дозволить???? он воообще ох*ел?? это днище просто.
горите в аду венгерские твари вместе с кацапами и беларусами!
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06.04.2022 15:32 Ответить
считаю что посол должен ему в морду плюнуть и разорвать отношения
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06.04.2022 15:38 Ответить
С КЕМ ТЫ ВОДИШЬСЯ !? ПОЗОР ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА !!!
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06.04.2022 17:03 Ответить
Якщо так бояться бути втягнутими в конфлікт - нехай виходять нах з НАТО і Євросоюзу.
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06.04.2022 17:13 Ответить
орбан "запропонував" будапештський формат переговорів між Україною і ******, але щоб в форматі не було ні британців, ні США, ні Польщі, гі країн Балтії
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06.04.2022 17:32 Ответить
почему соседи украины, которые помогают с доставкой оружия или сами его доставляют
как то не страдают и не заявляют, что угрожает суверинитету их стран
кажется наоборот они понимают что нельзя дать фюрреру 21го века добиться своего
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06.04.2022 19:17 Ответить
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