МИД Венгрии вызывает украинского посла из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о вызове посла Украины из-за реакции на позицию Будапешта по поводу войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с самого начала четко говорили о войне по соседству: мы осуждаем военную агрессию, отстаиваем суверенитет Украины, позволяем спасаться бегством сотням тысяч беженцев и доставляем сотни тонн продовольствия и других пожертвований в рамках помощи Венгрии. Одновременно, конечно, безопасность Венгрии первоочередное задание для нас", – сказал Сийярто.

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Он заявил, что Венгрия не будет "ставить под угрозу мир и безопасность венгерского народа".

"Мы не готовы рисковать миром и безопасностью венгерского народа, потому не перевозим оружие и не голосуем за энергетические санкции", – сказал министр.

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Сийярто сказал: "Никто не может себе позволить оценивать демократическое решение венгерского народа. Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости по поводу волеизъявления венгерского народа неприемлемы".

"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и учесть свободу венгерского народа", – сказал Сийярто.

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Украинская сторона пока не комментировала это заявление.