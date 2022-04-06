Война России против Украины продлится как минимум годы, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

Полномасштабное вторжение России в Украину, вероятно, могло предотвратить только присутствие там американских войск, а теперь война может "затянуться на годы".

Такую оценку ситуации дал вчера в докладе Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Откровенно говоря, если не считать ввода войск США в Украину, я не уверен, что его [Путина] можно было сдержать. Это [захват Украины] издавна была его долгосрочная цель. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину , сдерживание его Штатами, нуждалось бы в использовании вооруженных сил США и привело бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего бы я точно не советовал", – сказал генерал.

Такие слова Милли противоречат довоенной риторике Белого дома об ожидаемом эффекте санкций против России.

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"Пока рано [давать оценки, как долго будет война]. Несмотря на то, что война началась более месяца назад, в Украине еще хватает наземной войны, – заявил он. – Но я действительно думаю, что это очень затяжной конфликт, и считаю, что он, по меньшей мере, будет измеряться годами. По десятилетию – не знаю, но как минимум годы – точно".

Милли добавил, что Россия "инициировала очень длительный конфликт", и НАТО, США, Украина и все поддерживающие ее союзники и партнеры "будут вовлечены в него в течение довольно долгого времени".