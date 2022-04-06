Война России против Украины продлится как минимум годы, - глава комитета начальников штабов армии США Милли
Полномасштабное вторжение России в Украину, вероятно, могло предотвратить только присутствие там американских войск, а теперь война может "затянуться на годы".
Такую оценку ситуации дал вчера в докладе Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Откровенно говоря, если не считать ввода войск США в Украину, я не уверен, что его [Путина] можно было сдержать. Это [захват Украины] издавна была его долгосрочная цель. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину , сдерживание его Штатами, нуждалось бы в использовании вооруженных сил США и привело бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего бы я точно не советовал", – сказал генерал.
Такие слова Милли противоречат довоенной риторике Белого дома об ожидаемом эффекте санкций против России.
"Пока рано [давать оценки, как долго будет война]. Несмотря на то, что война началась более месяца назад, в Украине еще хватает наземной войны, – заявил он. – Но я действительно думаю, что это очень затяжной конфликт, и считаю, что он, по меньшей мере, будет измеряться годами. По десятилетию – не знаю, но как минимум годы – точно".
Милли добавил, что Россия "инициировала очень длительный конфликт", и НАТО, США, Украина и все поддерживающие ее союзники и партнеры "будут вовлечены в него в течение довольно долгого времени".
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Таких аналитиков гнать надо
якби США і Європа ДІЙСНО було зацікавлені в нашій перемозі, а не просто достойному опорі, то війна б уже закінчилась на нашу користь.
Раз такі думки висловлюють американські воєнні, значить є план.
Шкода, але буде ситуація як в Афгані чи Боснії. Я думаю, що ця фаза конфлікту на років 10-12.
якийсь сцикливий генерал...
Якщо дадуть нормальну зброю-за місяць розібьємо супостата
Боеприпасов ссср наделал на 10 лет интенсивной воны.
Денег, пока ЕС покупает нефти и газа на 1 млрд долларов в день, хватит
Як показала практика, всі прогнози західників були хибними, і стосовно кацапів, і стосовно України.
З чого цей має бути вірним?
Звичайно, це його робота, попросили скласти прогноз, він і склав. Коли помилиться, скаже, що "зітхнув з полегшенням".
Не можу сказати, що мені приємно читати про війну роками, але такий прогноз для мене означає, що ви, панове, визнаєте свою безсилість та неефективність системи колективної безпеки.
Невже змиритесь?!
Новітня історія пишеться в Україні та українцями, тут і зараз!
Отже, якою вона буде, покаже час, ЗСУ та український народ!
Слава Україні!
Все для этого уже почти готово.
Такую большую и ******** страну как раша так просто не одолеть на поле боя. Должно что то случиться внутри.
А вообще я хотел бы чтоб они с дуру дали повод НАТО подключиться по полной. ядерная не ядерная уже честно пофиг.. но это надо заканчивать.
Вони по суті зробили все від себе залежне, щоб Ху@ло подумало що йому за вторгнення нічого не буде!
***, звідки ви такі довбойоби беретесь!!!!!?????
Рашка почала скупчувати війська на кордоні з Україною ще в березні минулого року, це бачили всі, окрім зеленої шобли, цю інформацію намагались донести до тупорилого керманича, але ж у нас шашлики, Буковель, є-бабулі, яка війна?
А за 4 місяці західна розвідка вже просто била в набат... Але марно....
Коли країна знаходить 8 років у війні, весь світ говорить що плануються повномасштабний напад, що треба робити???? Жерти шашлики?
Чи готувати армію!!??!!
Поїдь в Бучу, Чернігів, Маріуполь... Розкажи як готувався!!!!
Яка ж іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
А чего ждал?
От Подляка команды не было?
Якшо така розумна повертайся в Україну, хай тебе твої американці тут захистять, а не в Польщі сиди з ними, де їм ***** не загрожує *****!
У зеленого щура спитай чому перша блєді не в Україні, а переховуються в Європі. А зараз якраз її допомога була б не зайва, чи в шпиталях, чи в волонтерських центрах.
Він своє ім'я сам опорочив, неозброєнням армії, оточенням із ворожих агентів, невжиттям заходів для убезпечення людей, адже знав про наступ за місяць, і ще масою іншого.
І цього не змінить нічого, це не буде забуто.
Народ, треба налаштуватись на довгу боротьбу, бо тут або вони нас, або ми їх!
Люди недооцінили небезпеку (в бучі, ворзелі, Чернігові...), бо слухали гівноекспертів типу Люсі Арестовича, лишись - і бачите результат.
Вам в Херсоні, звісно, що нічого не залишається як просто чекати (сидіти тихо, щоб вижити), але не тіште себе марними ілюзіями.
Рашка страшна, вона готувалась до війни роками, а ми готувались їсти шашлики... Тому маємо те що маємо.
Ждут твою зарплату за месяц, карточку Привата скину.
Ну а відповідно Китай щедро ділився нею з кацапстаном
Вы не учитываете, что через месяц-два, наши фрогмэны пустят под откос мост. И всё!
После этого гнусный карлик загнется...
але як вписати в ці розрахунки дрон збитий банкою помідорів, чи літаки які пачками нищів Привид Київа, чи робітника укрпошти який сбив СУшку...чи циган вкравших танк ))) чи бабцю з пиріжками))
є класичні закони війни (можливо по ним ми б і мали сдатися через 2 дні) а є волелюбні АЗОВці які місяц попри всі закони природи і фізики-хімії не здаються і калашматять русню... є розстріляна "Мрія" в Гостомелі, яка стояла-стояла і раптом лопасті її двигуна закрутилися (від вітру звичайно... але чомусь саме тоді коли туди зайшли наші військові), є старий мисливець, який кожну ніч вірушає на полювання і 4-5 орка на довезуть додому блендер...
тобто є багато з того що неможливо припустити наперед... і того що відбувається і чим відбиваються в нас, нема ні в одному посібнику по веденню війни...
Слава Украине!
Все, шо от вас надо - поменьше гнать дичь и регулярно поставлять нам системы ПВО, ПТРК, ПЗРК и боевую авиацию.