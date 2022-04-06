РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 296 13

Китай должен занять четкую позицию по ситуации в Украине, - фон дер Ляйен

ляєн

Евросоюз призывает Пекин занять более четкую позицию по ситуации в Украине, а также рассчитывает, что остальные страны будут уважать санкции Брюсселя против России.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Китай должен занять четкую позицию", – сказала она, выступая в Европарламенте.

Глава ЕК подчеркнула, что в сложившейся ситуации "никто не может занимать нейтральную позицию".

По ее словам, ЕС ожидает, что и другие страны будут уважать введенные им меры в отношении России или "хотя бы не обходить и не подрывать" санкционный режим.

Читайте также: 5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен

"Таков был наш посыл Китаю на нашем саммите в прошлую пятницу (1 апреля. - Ред.)", - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет "особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности".

В конце марта глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай хочет вывести отношения с Россией на новый уровень и развивать сотрудничество. По его мнению, связи между двумя странами выдержали "новое испытание" на фоне "меняющейся международной обстановки".

Читайте также: Фон дер Ляйен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии

Пекин ранее неоднократно заявлял, что не считает санкции в отношении России инструментом решения проблем.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) Китай (2923) Урсула фон дер Ляйен (511)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Той, хто вірить комунякам - дурень. Той, хто вірить китайським комунякам - дурень в квадраті...
показать весь комментарий
06.04.2022 12:21
+8
В результате прорыва, ВСУ вышли к побережью Азовского моря и закрепились в районе Бердянска, разорвав сухопутный коридор в Крым.
На Луганщине ВСУ взяли район Старобельска в полукольцо.
В районе Херсона ВСУ продолжают ,,выдавливать,, орков с правого берега Днепра...😁👍
показать весь комментарий
06.04.2022 12:24
+4
Брехливі азійськи щури ніколи на це не підуть!
Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той, хто вірить комунякам - дурень. Той, хто вірить китайським комунякам - дурень в квадраті...
показать весь комментарий
06.04.2022 12:21 Ответить
Брехливі азійськи щури ніколи на це не підуть!
Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
показать весь комментарий
06.04.2022 12:22 Ответить
В результате прорыва, ВСУ вышли к побережью Азовского моря и закрепились в районе Бердянска, разорвав сухопутный коридор в Крым.
На Луганщине ВСУ взяли район Старобельска в полукольцо.
В районе Херсона ВСУ продолжают ,,выдавливать,, орков с правого берега Днепра...😁👍
показать весь комментарий
06.04.2022 12:24 Ответить
У косоглазый свой вид на ********. Медленно как удав поглощать начиная с Сибири.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:24 Ответить
Сунь куй в чай, высунь сухим. Вот позиция Китая.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:29 Ответить
краще так ніж чітка позиція допомоги раші
показать весь комментарий
06.04.2022 12:32 Ответить
Китай займе позицію створивши блок-пости на БАМі ТрансСибі для демилітаризації Далекого Сходу. Просто введьот вайська, так сказати , захист Китаю в прикордоній смузі.Там Що Росії робити? Ядрьону бонбу кидати? Куди і на кого? Так і у Китайців теж така Є. А буде бикувати, то Китай відріже всю нафту і весь газ по межі "Уральські гори"
показать весь комментарий
06.04.2022 12:33 Ответить
Китай тихою сапою, потрошки, захоплює Далекий схід. Його повністю задовольняють сьогоднішні справи.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:35 Ответить
Те, що Китай каже Заходу одне, кацапам - друге, а китайцям - третє, і є звичайною чіткою китайською позицією.
показать весь комментарий
06.04.2022 12:59 Ответить
Китай повинен зайняти чітку позицію, інакше світ займе чітку позицію по відношенню до Китаю...
показать весь комментарий
06.04.2022 13:36 Ответить
Так они вроде и определились с позицией, советовать США ослабить санкции против РФ.....
показать весь комментарий
06.04.2022 13:54 Ответить
Шановна пані Урсула, китайози вже давно зайняли чітку позицію, і вона не на користь України.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:48 Ответить
 
 