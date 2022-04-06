Китай должен занять четкую позицию по ситуации в Украине, - фон дер Ляйен
Евросоюз призывает Пекин занять более четкую позицию по ситуации в Украине, а также рассчитывает, что остальные страны будут уважать санкции Брюсселя против России.
Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Китай должен занять четкую позицию", – сказала она, выступая в Европарламенте.
Глава ЕК подчеркнула, что в сложившейся ситуации "никто не может занимать нейтральную позицию".
По ее словам, ЕС ожидает, что и другие страны будут уважать введенные им меры в отношении России или "хотя бы не обходить и не подрывать" санкционный режим.
"Таков был наш посыл Китаю на нашем саммите в прошлую пятницу (1 апреля. - Ред.)", - сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет "особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности".
В конце марта глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай хочет вывести отношения с Россией на новый уровень и развивать сотрудничество. По его мнению, связи между двумя странами выдержали "новое испытание" на фоне "меняющейся международной обстановки".
Пекин ранее неоднократно заявлял, что не считает санкции в отношении России инструментом решения проблем.
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Не треба було вигодовувати цього тоталітарного монстра!
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