В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа, - Павлюк о ситуации на Киевщине
В Киевской областной военной администрации подчеркивают, что в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа.
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Вышгородском районе ситуация без изменений – напряженная, но контролируемая.
"В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Предпринимаются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Славутич нуждается в продуктах питания, топливе и медикаментах", - говорится в сообщении.
В Бучанском районе в громадах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения и связи. Людям завозят гуманитарную помощь и оказывают медицинскую помощь.
В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах ситуация контролируется.
"Происшествия не зафиксированы. Образовательный процесс продолжается дистанционно. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые работы. Силы обороны - в повышенной боеготовности", - отметили в ОВА.
В Броварском районе продолжаются весенне-полевые работы в соответствии с графиком их проведения. Исключения – территории, которые были оккупированы.
В ходе боевых действий в громадах были повреждены некоторые линии электросетей. По состоянию на сегодняшний день проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
Кроме того, 15 марта в результате боевых действий был поврежден магистральный газопровод. Из-за этого около 21 тыс. абонентов остались без газоснабжения. В настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденного газопровода.
Также были повреждены и разрушены семь переправ через водоемы и 3 автомобильных магистральных моста. А также автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов, в населенном пункте Залесья Великодымерской громады.
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терміново забрати всю.
повторюю, всю гуманітарку з захдних областей і передати куди потрібно.
всю до грама.
там з гуманытаркою вовний беспредел.
у декого скоро морди і гаманці будуть тріщати