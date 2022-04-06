"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев", - российская школьница в письме к брату-оккупанту. АУДИО

Российские школьники в письмах к рашистским захватчикам просят их как можно скорее убить всех украинцев.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского оккупанта с родственницей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пишет сестра своему брату-оккупанту.

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А тот, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".

"Пошли они на хер эти люди", – поддакивает ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-асвобадителя". Наверное, такая злая, потому что родственник не успел блендер намародериты?

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"И не успеет. Потому что у Бабаева Валерия (как и у других рашистов) больше шансов вернуться домой в черном пакете. В то же время каждый новый разговор оккупантов, перехваченный СБУ, только укрепляет мысль: после нашей победы единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", - отметили в СБУ.