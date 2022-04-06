"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев", - российская школьница в письме к брату-оккупанту. АУДИО
Российские школьники в письмах к рашистским захватчикам просят их как можно скорее убить всех украинцев.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского оккупанта с родственницей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пишет сестра своему брату-оккупанту.
А тот, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная".
"Пошли они на хер эти люди", – поддакивает ему женщина, ярко демонстрируя все миролюбие и доброту "народа-асвобадителя". Наверное, такая злая, потому что родственник не успел блендер намародериты?
"И не успеет. Потому что у Бабаева Валерия (как и у других рашистов) больше шансов вернуться домой в черном пакете. В то же время каждый новый разговор оккупантов, перехваченный СБУ, только укрепляет мысль: после нашей победы единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", - отметили в СБУ.
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Изменится только что станут чуть более договороспособны. Но это временно.
Там пояснюють це турботою про своїх російських працівників.
Треба по всьому кордону доти й рови з мінними полями, на північному кордоні можна починати прямо зараз.
Ми маємо рішуче наполягати на ЛИШЕ військовому силовому агресивному поверненні нашої території!!!!
Всі там хто не втече автоматично мають стати НЕгромадянами України і мінімум років 20 проходити найінтенсивнішу дерусифікацію і депутінізацію!!!! Слава Україні!
Мы недооцениваем пропаганду. В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" голосовало >=99% избирателей, причем без фальсификаций. На кухнях рассказывали анекдоты про дорогого Леонида Ильича, смеялись на "руководящей и направляющей силой", но в день выборов бросали в избирательную урну бюллетень, не вычеркивая н6и одной фамилии.
Но стоило во второй половине 1980-х немного ослабить пропаганду, как партия власти начала проигрывать выборы как минимум в некоторых городах. Так, в Киеве и Ленинграде Масик и Гидаспов пролетели, хотя альтернативных кандидатов (уже разрешили) им не было. Практически те же люди, которые лет 5-10 назад ни о чем не задумываясь брали бюллетень и бросали его в урну, теперь задумались и начали вычеркивать фамилии, кого не хотели видеть.
УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ цим кацапомордим мацкалям цієї війни ні поганим ні хорошим...!!!
Коли погані мацкалі вбивали УКРАЇНЦІВ, хороші мовчали...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МРАЗІ...!!!
Там спасать нечего. В той банке со сколопендрами, скорпионами и пауками нам делать нечего.
два--три поколения. Впрочем, что тут думать.
Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
і від цих потвор ми сподіваємось на прояви людяності!?
Пугают НАШИ ублюдки, которые хотят "дагавариваться" и "мы будим гнать их до границы !!". В жопу границу! В задницу договоры!
Я хочу что бы мы скорее перешли границу и "начали профилактическую работу" уже на их территории, что бы Буча курортом показалась. Это тоже норм... Я же сказал что их понимаю...