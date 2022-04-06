Нацполиция открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий РФ

Линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в своем фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Номер "горячей линии" 0 894 201 867.

"В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения", - говорится в сообщении.

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Клименко призвал граждан использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов можно найти здесь: https://cutt.ly/KFr3q8G