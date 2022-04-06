Чтобы остановить Путина, нужно газовое и нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков, - Кулеба

Запад должен продолжать санкционное давление в РФ.

Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я ценю усиление 5-го пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, вхождение судов в порты ЕС и операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков. Трудные времена нуждаются в сложных решениях", - заметил Кулеба.

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