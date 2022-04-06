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Чтобы остановить Путина, нужно газовое и нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков, - Кулеба
Запад должен продолжать санкционное давление в РФ.
Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я ценю усиление 5-го пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, вхождение судов в порты ЕС и операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков. Трудные времена нуждаются в сложных решениях", - заметил Кулеба.
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Hydrocarbon Russian needle deadly!
@ukrainisches
·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч
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https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz
Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.
79 лет Джо Байдену, который усыпил США. А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п. Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - "все тонет у фарисействе"
https://news.ru/world/sonnyj-dzho-pochemu-polovina-amerikancev-somnevaetsya-v-psihicheskom-zdorove-bajdena/
79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.
Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".
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Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США,