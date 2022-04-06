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Новости Санкции против России Война
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Чтобы остановить Путина, нужно газовое и нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков, - Кулеба

санкции

Запад должен продолжать санкционное давление в РФ.

Об этом написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я ценю усиление 5-го пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, вхождение судов в порты ЕС и операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и десвифтизация всех российских банков. Трудные времена нуждаются в сложных решениях", - заметил Кулеба.

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Газ (10223) нефть (1917) россия (95393) санкции (11260) Евросоюз (17076) эмбарго (226) SWIFT (85) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
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06.04.2022 13:24
+4
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06.04.2022 13:24
+2
Не применит я.о.! Оно чекистская ****, смерти боится больше чем Украину!
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06.04.2022 13:55
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06.04.2022 13:24 Ответить
Only the #Embargo on #Russian #oil and #gas will stop the #Evil of the Russian #world

Hydrocarbon Russian needle deadly!
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06.04.2022 14:03 Ответить
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06.04.2022 13:24 Ответить
Логічно РФ від ЄС щодня отримує 1 млрд. $, від інших країн світу ще 0.5 млрд. $, за нафту та газ.
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06.04.2022 13:25 Ответить
Ukrainisches Reich


@ukrainisches

·
https://twitter.com/ukrainisches/status/1511548422763032581 6 ч



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https://twitter.com/turkmendagz @turkmendagz

Можешь спросить напрямую у замполита 64 бригады. Это оно мотивировало и вдохновляло подчиненных на расстрелы в Буче.

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06.04.2022 13:25 Ответить
Все это конечно хорошо, но его просто нужно убить!
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06.04.2022 13:29 Ответить
Как бы не было печально но европа на это не пойдет+китай еще покупает
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06.04.2022 13:32 Ответить
Китай покупает в меньших объемах, покупает с огромнейшими скидками и он за нефть заплатил на 5 лет вперёд. То есть сейчас все, что поставляется в Китай, на данный момент поставляется бесплатно.
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06.04.2022 13:36 Ответить
Индия зато увеличила покупки рашской нефти в 6 раз. Правда, покупала она всегда очень мало, так что даже увеличенные объемы остаются небольшими, но США их уже предупредили, что за ними следят, и внимательно, чтобы они не стали хабом по перепродаже нефти.
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06.04.2022 17:13 Ответить
Надо вывести из строя ГТС Украины. А затем СП1 и СП2. И эмбарго готово! Война у нас или зарница?!...
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06.04.2022 13:34 Ответить
Щоб зупинити війну, потрібно провести операцию по декацаполизациї та **************! Зробити негайно, знищити всіх власовців, не гітлеровським, а кацапським способом!
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06.04.2022 13:41 Ответить
Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США. А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п. Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - "все тонет у фарисействе"



https://news.ru/world/sonnyj-dzho-pochemu-polovina-amerikancev-somnevaetsya-v-psihicheskom-zdorove-bajdena/

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06.04.2022 13:47 Ответить
И то не факт , но попробовать стоит . Но тогда 95% ***** применит ЯО
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06.04.2022 13:51 Ответить
Не применит я.о.! Оно чекистская ****, смерти боится больше чем Украину!
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06.04.2022 13:55 Ответить
Он в бункере, ему пох. Он боится умереть раньше, чем уничтожит Украину. Это немного другое, чем просто бояться смерти.
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06.04.2022 17:14 Ответить
І це буде 100% смерть кацапії, а, можливо, збереже багато життів.
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06.04.2022 13:58 Ответить
Якщо українська влада буде продовжувати пов'язувати газове ембарго з нафтовим, то це буде те ж саме, що і з "закрийте небо"
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06.04.2022 13:57 Ответить
Наивно это и НЕ смешно! Щоб зупинити Путіна треба щоб проснувся Байден, - «сонный Джо»

79 лет Джо Байдену, который усыпил США.
А тоді в Київ повернеться посольство США, призначать посла США в Україні, закриють небо над Україною, нададуть ефективне ПВО і т.п.

Умовна Європа, НАТО, США перестануть спостерігати як крокодил поїдає жертву -Україну. Все інше фарисейство - Україна одна "все тонет у фарисействе".

Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі



Повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, могла запобігти лише присутність там американських військ, а тепер війна може "затягнутися на роки".

Таку оцінку ситуації дав учора у доповіді Комітету у справах збройних сил Палати представників Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США,
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06.04.2022 14:04 Ответить
Каким правом путлеровская фашистическая клика распоряжается народными богатствами рф? Свободу народам московской орды-рф!!!
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06.04.2022 14:10 Ответить
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06.04.2022 14:12 Ответить
МЗС України повинно на кожному кроці наголошувати, що продовження будя-якої торгівлі з росією дає їй змогу не лише вести війну в Україні, але й завершувати розробку і постачання в армію найновітніших озброєнь для майбутньої (питання кількох років) війни з НАТО.
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06.04.2022 16:58 Ответить
 
 