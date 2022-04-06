Из-за огласки геноцида в Буче оккупанты сжигают тела убитых мариупольцев в мобильных крематориях, - горсовет
В Мариуполе заработали мобильные крематории, в которых захватчики сжигают тела замученных ими жителей.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе", - говорится в сообщении.
В горсовете напомнили, что самые осторожные оценки неделю назад указывали на 5 тысяч погибших. В общей сложности жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев.
"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых вследствие российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко", - отметили в горсовете.
"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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@ivan_bormental
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Опознан https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82?src=hashtag_click #рашист по кличке Мудозвон. Им оказался росгвардеец Фатеев Никита, г. Рубцовск (Алтайский край), страница ВК
Буча тільки одне з тих міст. Ще Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Макарів, села навколишні. Там разом 3000 закатованих і вбитих цивільних.
Плюс в самого Гостомелі зникло 400 людей. Їх не знайшли і досі.
Харків незрозуміло до чого тут. В ньому не було русні.
поки маріуполь звільнять то всіх спалять падлюки
Це сказав професіонал. З міста подій. Тому цьому ствердженню можна довіряти. І не вважати за нереальне.
Напрашується питання - чи не знайдеться 1500 добровільців, бажаючих деблокувати Маріуполь,
чи хтось цьому заважає ?
Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.
Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.
Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?
На совісті опзж