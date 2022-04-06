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Из-за огласки геноцида в Буче оккупанты сжигают тела убитых мариупольцев в мобильных крематориях, - горсовет

маріуполь

В Мариуполе заработали мобильные крематории, в которых захватчики сжигают тела замученных ими жителей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что самые осторожные оценки неделю назад указывали на 5 тысяч погибших. В общей сложности жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев.

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"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых вследствие российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко", - отметили в горсовете.

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте также: Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет

Автор: 

Мариуполь (5707) крематорий (19)


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Топ комментарии
+59
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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06.04.2022 13:58
+31
Ця капітуляція буде йому приговором...
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06.04.2022 14:01
+30
Сейчас окупанты вывезут или уничтожат и сожгут проукраинских людей а потом Zе скажет давайте проведем рехверендум по поводу поправок в Конституцию Украины.
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06.04.2022 14:00
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Гитлер кусает локти. Почему он до такого не додумался до мобильных крематориев , а геноцидил людей в концлагерях
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06.04.2022 13:57 Ответить
і ми кусаємо лікті... навіщо потрібен був Ленд-Ліз для совдепії?? нехай би Гітлер знищив її назавжди... америка після все рівно би знищила 3 Рейх.
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06.04.2022 14:10 Ответить
Поетому ближайшие 20 лет никаких референдумов по поводу изминений в Конституцию Украины пока не вырастет новое поколение украинцем которые смогут голосовать.
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06.04.2022 14:24 Ответить
Корупційну пропорційну (партійну) виборчу систему потрібно скасувати, інакше джерела корупції в державі - клептократичного олігархату не позбудетесь. Найбільш демократичною і прийнятною для України є мажоритарна виборча система (прямі вибори представників з регіонів, а не партій)
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07.04.2022 21:49 Ответить
Скорочення кількості депутатів з 450 голів до 100-150, вилучення корупційної монополії адвокатури, пропханої в Конституцію патрошенком, теж на часі.
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07.04.2022 21:57 Ответить
Иван Арнольдович


@ivan_bormental

·
https://twitter.com/ivan_bormental/status/1511309568609038343 23 ч



Опознан https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82?src=hashtag_click #рашист по кличке Мудозвон. Им оказался росгвардеец Фатеев Никита, г. Рубцовск (Алтайский край), страница ВК

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06.04.2022 13:58 Ответить
ok
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06.04.2022 14:18 Ответить
Щоб кров і катування українців були не марними, Україна має бути в НАТО з Кримом і донбасом!.. Зеля, не буть зрадником! Не підписуй капітуляцію!
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06.04.2022 13:58 Ответить
Ця капітуляція буде йому приговором...
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06.04.2022 14:01 Ответить
А хто нас там чекає. Скільки вже можна просити, треба якусь гордість мати. Треба свою міцну армію робити, правда я бачу у нас хлопці найміцніші.
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06.04.2022 18:38 Ответить
От партнёрства с нами НАТО не откажется, потому, что ЗСУ - лучшие. А членство то таке. Но в в НАТО нам надо по любому. На зло *****
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06.04.2022 20:09 Ответить
Не пиши дурниці, послухай фахівців. В України нема й не може бути стільки грошей, щоб протистояти армії мордора - це розуміють навіть куди багатші країни Европи. Не одна країна ніколе не буде вводити своїх війскових для допомоги Україні, як це передбачено 5-й статтею НАТО, та вже зараз введено в східноєвропейських країнах, що вступили в НАТО. По запитам Зе мова може йти лише про допомогу зброєй (обмежену, бо новітню ніхто не дасть не члену НАТО). Все інше - це лапша для недолугих громадян від групи "путін ферштейн" з оточення Зеленького.
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07.04.2022 01:24 Ответить
Хай спробує..... самогубець.
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06.04.2022 17:44 Ответить
Вернись дамой, ми всьо прастім
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07.04.2022 22:52 Ответить
Сейчас окупанты вывезут или уничтожат и сожгут проукраинских людей а потом Zе скажет давайте проведем рехверендум по поводу поправок в Конституцию Украины.
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06.04.2022 14:00 Ответить
В Ростові і проведе....
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06.04.2022 14:56 Ответить
и как это им поможет ну спалили все одно какой то придурок напишет про мобильные крематории накладные на топливо зарплату должность фамилии как сие уже бывало не раз какой поця еще и сфоткается для соцсетей.. на память против укропов и нацистов... потом все просто есть реестры избирателей, военкоматов, списки кадров, архивы ЖЭК, ОСМД,ЖСК, списки соцзащиты и ПФУ, списки школ садиков, списки банковских структур МВС по владельцам авто и водительским удостоверениям, Реестры прав собственности ЗАГС РАГС, роддома, больницы, поликлиники, всех можно пересчитать списочным составом и в наявности и вычесть разницу кто то объявится как переселенец или беженец за границей кто то объявится как воин НПУ Нацгвардии ВСУ.. служащий и так далее и разница с погрешностью 1-2 % им получим цифру.. СКОЛЬКО БЫЛО УБИТО СКОЛЬКО НАШЛОСЬ МОГ8ИЛОК И ЗАХОРОНЕНИЙ А ВСЕ ЧТО ПРОПАЛО И БУДЕТ КОЛИЧЕСТВОМ КРЕМАТОРИЕВ... потом социальные сети И так далее...
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06.04.2022 14:02 Ответить
Мы говорим о людях, а точнее нелюдях, которые рыли окопы в Чернобыле. Какие тут могут быть вопросы?
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06.04.2022 14:18 Ответить
думаю спутники уже сфоткали все эти зверства.. крематории и заброс пардон тел в них.. и дым как из коптильни...
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06.04.2022 14:22 Ответить
Тоже надеюсь, иначе это будет странно выглядеть.
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06.04.2022 16:09 Ответить
Все так.Тільки ця різниця буде"зниклі".Розуміїш "зниклі".Ні тіл,ні криміналістів,ні часу смерті ні причин.І скількі ми б не розуміли ,що сталося,це емоції.Це те що ми передамо наступному поколіню.А з юридичного боку пшик.А якщо ця теріторія залишиться під рашей,то винекне і закріпется паралельна істория.А саме це і хоче Зеленьський,добиваючись припиненя вогню,чім і законсервує лінію фронту.А добровільно кацапи нікуди не уйдуть.
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07.04.2022 08:23 Ответить
в юридическом смысле они будут признаны в уголовных делах потерпевшими жертвами раз второе судом признают пропавшими без вести а потом УМЕРШИМИ.. и ничто не мешает Украине в правовом значении выписать термины условия понятия правовые последствия относительно таких жертв...это я как юрист говорю... а факт УЖЕ СОСТОЯЛСЯ ГЕНОЦИДА ЭТНОЦИДА ВОЙНЫ УБИЙСТВ НАСИЛИЙ ПЫТОК ... надо все как раз и оформлять в правовом и международной и правовом смыслах правильно и не спеша..
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07.04.2022 08:56 Ответить
Гитлер покуривает...
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06.04.2022 14:06 Ответить
Потрібні знімки з безпілотника.
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06.04.2022 14:06 Ответить
а все остальные, кто еще жив остался - покоритесь а потом обжалуйте. И никакого оружия, украинцы не доросли еще, перестреляют друг друга
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06.04.2022 14:07 Ответить
ти падло вже в прицілі... жди ****.
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06.04.2022 14:23 Ответить
Панасику, ти може не пойняв шо людина написала? Це він про українську владу та відносини з поліцією + неможлиість мати власну зброю
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06.04.2022 17:21 Ответить
полиграф полиграфович, я радий, що ти дуже вумний і поЙняв... а мені то все до сраки... писати потрібно прямо і без двозначного трактування.
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06.04.2022 17:48 Ответить
Нет тела - нет дела! Это все хорошо укладывается в мировоззрение УРКИ и ГОПНИКА с понятиями из питерской подворотни!
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06.04.2022 14:11 Ответить
А також Німеччина зітхне із полегшенням, бо Пуйла зручно буде відмазати
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07.04.2022 02:53 Ответить
Інакше ЄС буде все важче купувати нафту і газ з РФ...
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06.04.2022 14:12 Ответить
За подібниі злочини кацапня нарветься на ще більші санкції...
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06.04.2022 14:21 Ответить
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06.04.2022 14:25 Ответить
Це до чого тут?
Буча тільки одне з тих міст. Ще Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Макарів, села навколишні. Там разом 3000 закатованих і вбитих цивільних.

Плюс в самого Гостомелі зникло 400 людей. Їх не знайшли і досі.

Харків незрозуміло до чого тут. В ньому не було русні.
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06.04.2022 14:54 Ответить
по Харкову згоден - не я малював
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06.04.2022 15:03 Ответить
дронами ніяк не можна зафіксувати?
поки маріуполь звільнять то всіх спалять падлюки
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06.04.2022 14:28 Ответить
Распространяйте эту информацию на Запад! Переводите на разные языки мира!
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06.04.2022 14:29 Ответить
Знаешь, пыталась поместить в ФБ фото против мацковитов - не печатается! Не вошло в "ленту", как обычно все остальные фото с цветочками и тортиками.
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06.04.2022 16:31 Ответить
Необхідно організувати збереження зображень з космічної розвідки щоб потім можна було встановити хто де був убитий, так як у Бучі.
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06.04.2022 14:31 Ответить
саме тому їм потрібно втримувати окуповані території, що б потім "підчищяти" свої злочини, у лднр після деокупації важко буде після стількох років збирати докази .
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06.04.2022 14:57 Ответить
Декілька днів тому начштаба Азову сказав що для деблокади Маріуполя достатньо 1500 бійців.
Це сказав професіонал. З міста подій. Тому цьому ствердженню можна довіряти. І не вважати за нереальне.
Напрашується питання - чи не знайдеться 1500 добровільців, бажаючих деблокувати Маріуполь,
чи хтось цьому заважає ?
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06.04.2022 15:07 Ответить
влада боїться Азову більше ніж орків
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07.04.2022 01:28 Ответить
"Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.

Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.

Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.

Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?

На совісті опзж
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06.04.2022 15:21 Ответить
Ск1льк1 приклад1в необх1дно укра1нцям, щоб зрозум1ти, хто е хто? М1й особистий висновок: т1льки припиниться в1йна - влада на деякий час в1йськовим (пару рок1в) , пот1м вибори ЛИШЕ З УКРА!НСЬКИХ ПАТР1ОТИЧНИХ КАНДИДАТ1В хочаб 3 перш1 рази, пот1м, через багато мирних рок1в , можна буде вибирати у владу неукра1нц1в. Вс1 непроукра1нськ1 парт11 заборонити -досить гр1ти на грудях зм1юку. Менше дослухатись до "демократичних" завивань людей, як1 не мають в1дношення до ******** укра1нсько1 д1йсност1.
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06.04.2022 16:54 Ответить
Немає слів. Спочатку ці виродки убили людей фізично, а тепер знищують навіть пам'ять про них.
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06.04.2022 16:17 Ответить
Если нельзя освободить сейчас -- нужно как минимум уничтожить мобильные крематории.
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06.04.2022 17:07 Ответить
ЄС виділив 17 млрд. на підтримку українських біженців. А на зброю, яка мала б запобігти цьому біженству, - на порядок менше. Пейси сущності звисають з-під маскувальних мережив Новохозарії.
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06.04.2022 17:54 Ответить
Путлеровские нацисты ничем не лучше гитлеровских.
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06.04.2022 19:31 Ответить
И этих ублюдочных убийц ЗЕ и его ЗЕшобла записали в гаранты нашей безопасности. Никаких переговоров с кацапами. Кацапы должны здохнуть
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06.04.2022 20:17 Ответить
Думаю від цього дуже рада буде Німеччина, бо стара повія не хоче більше Буч, та й Пуйла відмазувати від геноциду буде простіше
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07.04.2022 02:54 Ответить
 
 