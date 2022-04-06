Из-за огласки геноцида в Буче оккупанты сжигают тела убитых мариупольцев в мобильных крематориях, - горсовет

В Мариуполе заработали мобильные крематории, в которых захватчики сжигают тела замученных ими жителей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Убийцы заметают следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что самые осторожные оценки неделю назад указывали на 5 тысяч погибших. В общей сложности жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев.

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"Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что рашисты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов "ДНР". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых вследствие российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко", - отметили в горсовете.

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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