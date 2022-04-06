Война будет продолжаться еще долго, до 9 мая она точно не закончится, - глава внешней разведки Эстонии.

Полномасштабная война страны-оккупанта России против Украины будет "продолжаться еще долго".

Так считает гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Молниеносную войну Путин оформить не смог, и сейчас мы видим, что идет переформатирование для того, чтобы была возможность до 9 мая положить на стол какую-нибудь победу", – считает он.

По оценке департамента, во второй половине апреля боевые действия станут более интенсивными, прежде всего на востоке, поскольку Кремлю "нужно к этой дате [9 мая] продемонстрировать какую-то победу над нацизмом". Маран считает, что, с точки зрения Москвы, для этого подошел бы полный захват Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь, и создание наземного коридора с Крымом.

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В то же время, говорит глава внешней разведки Эстонии, "мы должны учитывать, что в случае 9 мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом; это значит, что окончание конфликта 9 мая точно не будет".

"Война будет продолжаться еще долго", – спрогнозировал он.

Вдобавок к этому на переговорах Украина-РФ в ближайшее время прорывов не ожидается, считает Маран: Украина не примет требования оккупантов, потому что "украинский народ воюет очень смело" и "нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок".

По словам главы эстонского Департамента внешней разведки, для официального Киева не будет ничего хуже, чем плохой мирный договор.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и свергнуть правительство Украины, то цель будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет. И для этого нужно продолжать войну", - сказал Маран, добавив, что "центр тяжести" будет на востоке Украины.

Путин делает все, чтобы правда о войне против Украины не дошла до россиян, считает эстонский топразведчик, и, как следствие, большинство населения РФ в сфере влияния кремлевской пропаганды.

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"Мы видим, что в Кремле существует большой страх, что в российском обществе узнают о происходящем на самом деле и каково настоящее число потерь. Для предотвращения этого власть нагнетает атмосферу страха, когда за "неправильное" мнение грозит до 15 лет тюрьмы", – объяснил он.