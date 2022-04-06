РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12030 посетителей онлайн
Новости Война
16 711 42

Война будет продолжаться еще долго, до 9 мая она точно не закончится, - глава внешней разведки Эстонии.

маран,мікк

Полномасштабная война страны-оккупанта России против Украины будет "продолжаться еще долго".

Так считает гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Маран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Молниеносную войну Путин оформить не смог, и сейчас мы видим, что идет переформатирование для того, чтобы была возможность до 9 мая положить на стол какую-нибудь победу", – считает он.

По оценке департамента, во второй половине апреля боевые действия станут более интенсивными, прежде всего на востоке, поскольку Кремлю "нужно к этой дате [9 мая] продемонстрировать какую-то победу над нацизмом". Маран считает, что, с точки зрения Москвы, для этого подошел бы полный захват Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь, и создание наземного коридора с Крымом.

Также читайте: Война России против Украины продлится как минимум годы, - глава комитета начальников штабов армии США Милли

В то же время, говорит глава внешней разведки Эстонии, "мы должны учитывать, что в случае 9 мая мы имеем дело с пропагандистским промежуточным этапом; это значит, что окончание конфликта 9 мая точно не будет".

"Война будет продолжаться еще долго", – спрогнозировал он.

Вдобавок к этому на переговорах Украина-РФ в ближайшее время прорывов не ожидается, считает Маран: Украина не примет требования оккупантов, потому что "украинский народ воюет очень смело" и "нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок".

По словам главы эстонского Департамента внешней разведки, для официального Киева не будет ничего хуже, чем плохой мирный договор.

"Кремль рассчитывает, что если сейчас не удалось захватить Киев и свергнуть правительство Украины, то цель будет навязать Владимиру Зеленскому такие условия мира, которые тот политически не переживет. И для этого нужно продолжать войну", - сказал Маран, добавив, что "центр тяжести" будет на востоке Украины.

Путин делает все, чтобы правда о войне против Украины не дошла до россиян, считает эстонский топразведчик, и, как следствие, большинство населения РФ в сфере влияния кремлевской пропаганды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На автодороге "Изюм-Славянск" оккупанты атаковали эвакуационный автобус. ВИДЕО

"Мы видим, что в Кремле существует большой страх, что в российском обществе узнают о происходящем на самом деле и каково настоящее число потерь. Для предотвращения этого власть нагнетает атмосферу страха, когда за "неправильное" мнение грозит до 15 лет тюрьмы", – объяснил он.

разведка (4170) Эстония (1415)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Це ж ви берете, в нас все своє. Безуспішно штурмуєте вже майже півторамісяця. Перша армія світу по мародерству, згвалтуванню, вбивствам дітей і пожиранню собак. Все російське в нормальних людей викликає лише огиду.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04
+21
Да ,до 9 Мая моЦкву вряд-ли возьмём ,хотя как знать - как знать ...
показать весь комментарий
06.04.2022 13:57
+16
пасть закрой путинский баран стойлового содержания...
показать весь комментарий
06.04.2022 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да ,до 9 Мая моЦкву вряд-ли возьмём ,хотя как знать - как знать ...
показать весь комментарий
06.04.2022 13:57 Ответить
Це ж ви берете, в нас все своє. Безуспішно штурмуєте вже майже півторамісяця. Перша армія світу по мародерству, згвалтуванню, вбивствам дітей і пожиранню собак. Все російське в нормальних людей викликає лише огиду.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04 Ответить
А що його брати, Азов всередині Маріуполя, буде всередині Москви.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:04 Ответить
пасть закрой путинский баран стойлового содержания...
показать весь комментарий
06.04.2022 14:05 Ответить
Ты сначала в рот перестань брать, набутылочный
показать весь комментарий
06.04.2022 14:07 Ответить
Кацап ,ты сейчас здесь в рот возьмёшь .
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
Одному Богу известно ,как долго будет продолжаться война.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:01 Ответить
Скорей всего❗ Бои на востоке могут быть решающим и если удастся (я вообще не сомневаюсь) разбить там кацапню, то дальше у них не останется ни техники, ни боевых частей. Останется просто зачищать от недобитков и под суд тех кого на месте не порешили.
Ну, а потом быстрые и весёлые переговоры👍
1. Украинский на всей роиси оф. язык.
2. 1 января оф. праздник. День. рожд. Бандеры.
3. Репарации
4. Сдача ядерного оружия.

😁🤙
показать весь комментарий
06.04.2022 14:11 Ответить
з ольгинського дивана:


Мене читають: 0
Я читаю: 0

Реєстрація:
06.04.2022
показать весь комментарий
06.04.2022 14:15 Ответить
Тебе в кресле не позавидуешь❗С кресла все кажется безнадёжно😁.
Купи диван и не парся👍
показать весь комментарий
06.04.2022 14:17 Ответить
Щось останнім часом багато икспердів розвелось. Свої марення розказують.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:01 Ответить
Такие все ,,добрые,,
показать весь комментарий
06.04.2022 14:02 Ответить
До 9 мая гробы на колесах должны быть на площади..точка
показать весь комментарий
06.04.2022 14:03 Ответить
"нав'язати Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе" - думаю не переживет в любом случае.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 14:16 Ответить
"для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ та скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе."

Донесіть це нашій зеленій птиці миру, яка вже наговорила на війну на зустрічі з ****** в 2019 і може наговорити на денацифікацію.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:06 Ответить
та знають там все.. якшо ви знаєте то і всі знають..
показать весь комментарий
06.04.2022 14:08 Ответить
Я б не був таким оптимістом, бо я в 2019 знав, що якщо оберуть малороса, то буде повномасшатбна війна. А 73% думали, що надо просто пєрєстать стрєлять і договарівацца посєрєдінє.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:16 Ответить
Блін, коли вже всі "правильні бджоли" світу зрозуміють нарешті,
що українці - "неправильні бджоли" !

нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру

Та вони можуть Зеленському нав'язувати будь що - нехай це ж нав'яжуть українцям!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:14 Ответить
Народ не буде нічого підписувати, підпишуть трускавецькі спеціалісти, які за 3 роки показали професійну непридатність.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:17 Ответить
Так Зеленського вже ж нав`язали.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:22 Ответить
Братья эстонцы, спасибо за зброю
показать весь комментарий
06.04.2022 14:06 Ответить
9 травня---Масква---парад гробів і )(уйло в смєрітєльной рубашке
показать весь комментарий
06.04.2022 14:06 Ответить
ага, а на седьмое уже и эту репетицию назначили ))))))
показать весь комментарий
06.04.2022 14:14 Ответить
Может и продолжат, если экономика позволит
показать весь комментарий
06.04.2022 14:13 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 14:14 Ответить
"метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе"

Давайте говорити правду, з такими гнидами у команді як дєрьмак, татаров, тимошенко, лєвченко, абізянія, портнов, куніцкий, тіщенко, зе-гнида політично не доживе до завершення війни. тут і без куйла він сам себе сдєлає.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y1Kg6raoXQE 😂 Друга армія світу. З якого кінця? Таємне життя матрьошки. Епізод 3.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:26 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 14:27 Ответить
ПРИЗИДЕНТ ВЫЖИВЕ а от ти под вопросом
показать весь комментарий
06.04.2022 14:29 Ответить
Поживем, увидим!
По моим ощущениям, она фактически закончится в последнюю декаду этого месяца (еще до мая, на Пасху)!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:29 Ответить
Мне кажется будет пук-среньк на Донбассе, а потом или Путин генералов как после зимней войны или первой чеченской - генералов объявляли предателями и допобачення, или генералы путина, понимая что их как крайних расстреляяют
показать весь комментарий
06.04.2022 15:06 Ответить
За словами голови естонського Департаменту зовнішньої розвідки, для офіційного Києва не буде нічого гіршого, ніж поганий мирний договір

Саме тому, цей мирний договорняк просувається Банковою на всіх інформаційних фронтах. Глядачі обьєдєньонного марафона кремлівських вилупків вже прозомбовані достатньо, щоб зменшити підтримку вступу України в НАТО
показать весь комментарий
06.04.2022 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** ⚡️Окруженным русским солдатам под Херсоном предложили сдаться!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:37 Ответить
Перестаньте привязувати якісь дати до якоїсь перемоги . Ми вже бачили відповідь Єрмака на питання чи ви знали що твориться в Бучі - ні не знав а потім і спутнікові знімки ( де 2 неділі на дорозі вбиті люди видно) і відео з розтрілом велосипедиста і Орестович з прогнозом закінчення війни через 2 неділі. І браві генерали на Комітетах в США доповідають про розтягування війни на рік. Ми з вами прекраснрозуміємо що ніхто не може сказати коли війна закінчиться
показать весь комментарий
06.04.2022 14:49 Ответить
А як же санкції, які начебто такі дієві, що ось-ось раша зараз здохне?
показать весь комментарий
06.04.2022 14:59 Ответить
Ну Прибалтика своё дело сделала, закрыла границу и накинула ембарго, надо только "лидеров" ес спросить, сколько надо трупов?
показать весь комментарий
06.04.2022 15:09 Ответить
это, случайно, не многостаночный люся-проститут в Украине? разведка в Эстонии... или эстония в разведке...
показать весь комментарий
06.04.2022 15:53 Ответить
 
 