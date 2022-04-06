За сутки энергетики вернули свет примерно для 2725 семей на Киевщине, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 2725 семей в населенных пунктах Киевской области, пострадавших от боевых действий. Из них 1504 дома – на территориях, освобожденных ВСУ от российских оккупантов, которые уже разминировали украинские военные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

Полностью или частично удалось возобновить электроснабжение в 11 селах и городках, где шли жестокие бои:

- Броварской район: Рудницкое и Лукьяновка;

- Бучанский район: Лычанка, Бузова, Петрушки, Шпитьки и Макаров;

– Вышгородский район: Демидов.

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"Работы продолжаются. К сожалению, без света остаются жители 460 населенных пунктов Киевской области. Каждая семья, оставшаяся без света из-за боевых действий, - это наша боль. Мы хотим как можно быстрее вернуть свет каждому нашему клиенту. И делаем это, как только получаем соответствующие разрешения от ВСУ", – говорится в сообщении.