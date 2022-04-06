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Запад переходит к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии, - министр обороны Литвы Анушаускас
Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники.
Уверенность в этом выразил в интервью LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Глава Министерства обороны страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.
"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться и увеличится. <...> Считаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", - сказал он.
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+49 Филипп Филиппович Преображенск
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+46 alex orly
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+42 Мистер Икс #492862
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Русні *****!!
З Богом, котики!
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511584307869274114 5 ч
Очільник НАТО повідомив 2 речі: - Україні нададуть усю необхідні зброю - через кілька тижнів новий великий наступ рашистів
Сподіваюсь, наша влада не кине у відповідь: «не нагнітайте, у нас мирні перемовини», а почне реально готуватися
Этих ракет хватило бы на любые сегодняшние задачи
От тільки слово "поступово" напрягає не на жарт.