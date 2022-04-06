Запад переходит к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии, - министр обороны Литвы Анушаускас

Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники.

Уверенность в этом выразил в интервью LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава Министерства обороны страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.

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"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться и увеличится. <...> Считаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", - сказал он.