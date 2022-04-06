РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11376 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
22 692 44

Запад переходит к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии, - министр обороны Литвы Анушаускас

анушаускас,арвідас

Страны Запада наращивают военную помощь Украине и постепенно перейдут к передаче ВСУ тяжелой боевой техники.

Уверенность в этом выразил в интервью LRT министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Глава Министерства обороны страны напомнил о нескольких танках, которые передала Украине Чехия.

Читайте также: ЕС продолжит вооружать Украину, - Боррель

"Думаю, она [военная помощь] может увеличиться и увеличится. <...> Считаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии", - сказал он.

Автор: 

Литва (2446) оружие (10200)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Ленд-лиз. Наконец то!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:35
+46
Литва, така маленька, як наші півтори області а то і менше, а допомагає чим може і не плачеться!!!!!! Молодці!!!!!!Справжні друзі!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:39
+42
***** ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ !
показать весь комментарий
06.04.2022 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ленд-лиз. Наконец то!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:35 Ответить
💥👍❗Давненько я ждал эту новость💪. Теперь скорей всего и за авиацией и ракетами тоже не заржавеет❗👍
показать весь комментарий
06.04.2022 14:45 Ответить
💥Все идёт к решающей битве которая будет на донбасе❗Украина разобьёт мародеров.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:47 Ответить
Де таке написано, про ленд-ліз?
показать весь комментарий
06.04.2022 14:57 Ответить
Підійди до зеркала - в тебе на лобі написано слово ***** .
показать весь комментарий
06.04.2022 15:59 Ответить
https://focus.ua/politics/511619-senat-ssha-edinoglasno-utverdil-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy https://focus.ua/politics/511619-senat-ssha-edinoglasno-utverdil-zakon-o-lend-lize-dlya-ukrainy


И да! Не будь мудаком, пожалуйста. Если ты здесь пишешь то у тебя же есть интернет
показать весь комментарий
09.04.2022 07:16 Ответить
***** ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПАМ !
показать весь комментарий
06.04.2022 14:35 Ответить
И не просто *****, а ***** Симоньян.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:52 Ответить
Na Kremljevskoi zvezde.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:08 Ответить
Що по русні?
Русні *****!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:36 Ответить
Нам потрібне не просто важке,а супер важке озброєння!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
нам потрібне озброення зараз у великих кількостях, котрим ми вмієм користуватися та обслуговувати. Та паралельно домовлятися про поставки західного озброення, *********** та навчання персоналу для них. Для початку у відносно невеликих кількостях. Бо радянське озброєння досить швидко закінчиться
показать весь комментарий
06.04.2022 14:47 Ответить
Погнали нашi городських..
показать весь комментарий
06.04.2022 14:38 Ответить
Швидше потрібно думати, дорогі наші друзі.., кожний день війни коштує безцінних життів українців.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:39 Ответить
Литва і так з 14 року робе все що можливо для нас!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:41 Ответить
Литва, така маленька, як наші півтори області а то і менше, а допомагає чим може і не плачеться!!!!!! Молодці!!!!!!Справжні друзі!!!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:39 Ответить
Не перегинай. Десь як три області України площа Литви.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:45 Ответить
Дивлячісь які, Одеська і Харківська разом як Литва по площі, по населенню більші.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:50 Ответить
Дякуємо.
З Богом, котики!
показать весь комментарий
06.04.2022 14:40 Ответить
Ну з Богом! Бережи Вас Пресвята Богородиця, Захистники наші, славні
показать весь комментарий
06.04.2022 14:42 Ответить
Олександр Бригинець



@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511584307869274114 5 ч



Очільник НАТО повідомив 2 речі: - Україні нададуть усю необхідні зброю - через кілька тижнів новий великий наступ рашистів

Сподіваюсь, наша влада не кине у відповідь: «не нагнітайте, у нас мирні перемовини», а почне реально готуватися
показать весь комментарий
06.04.2022 14:42 Ответить
рашисти вже готуюються на великий наступ.через два три дні .а не два три тижні
показать весь комментарий
06.04.2022 14:55 Ответить
Ми країна,що робила ракети для виходу у космос,а тут нема чим кримські летовища заспокоїти...п.с. тролі,будь-ласка не пишіть мені про асфальт і т.п...тут усі приклалися ще до кварталу...
показать весь комментарий
06.04.2022 14:45 Ответить
СРСР теж робив ракети для виходу в космос, а отримав люлей від барамалеїв з Афгану.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:52 Ответить
у космос на рідкому паливі літають, а по Криму треба твердопаливними треба стріляти (або крилатими, що теж зовсім інше). Наскільки я пам'ятаю то уся ракетна программа України залежала від палива котре виймали з утилізованних твердопаливних ракет. Це набагато складніше ніж зробити феєрверк. Для прикладу, можливість випускати трактори, не означає можливість випускати легковики
показать весь комментарий
06.04.2022 14:57 Ответить
Дякую за уточнення Алекс...
показать весь комментарий
06.04.2022 15:00 Ответить
Невозможно использовать б\у топливо, это бред.
показать весь комментарий
06.04.2022 16:03 Ответить
наврядчи нісенітниця. Колись була досить довга передача з українського підприємства (здається у Павлограді), де це робили та описували процес. І здається саме це паливо у Вільху споряджають
показать весь комментарий
06.04.2022 16:15 Ответить
Нет. Там производилась и утилизация, и производство топлива. Кстати, именно производство было заморожено Зебилом. А разница в том, на простом примере, что вы можете получить допустим изделие из эпоксидной смолы, но ни переработать его в новое, ни получить исходные компоненты - невозможно.
показать весь комментарий
06.04.2022 16:25 Ответить
Але ракетну програму (Нептун, Гром, Вільха) закрили саме при гундосику. Так що не треба, зебіл, виправдовувати зесрань
показать весь комментарий
06.04.2022 15:00 Ответить
Мені не потрібно нікого виправдовувати,чи самому перед кимось виправдовуватись...
показать весь комментарий
06.04.2022 15:08 Ответить
это верно, Украина сама отдала мышебратьям 575 ракет Х55, многие из которых сейчас сыпятся нам на голову

Этих ракет хватило бы на любые сегодняшние задачи
показать весь комментарий
06.04.2022 15:47 Ответить
х.з. могут завтра заднюю дать
показать весь комментарий
06.04.2022 14:50 Ответить
Якщо наші раптом почнуть шукати мир в очку путінга.
показать весь комментарий
06.04.2022 14:51 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 16:05 Ответить
Письков что -то знает,раз завыли о мире ..В помойке ЯП оркосрач на эту тему
показать весь комментарий
06.04.2022 14:54 Ответить
Ну нарешті.
От тільки слово "поступово" напрягає не на жарт.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:11 Ответить
Putin kazetsja ne polagal cto svojei tupostju obespetchit zapadnij vojenno promishlennij kompleks rabotoi na sledujuschije 10 ljet.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:11 Ответить
1 - написано "поступово перейдуть", а ви вже радієте. 2 - п'ять старих бех и 2 голих танки це повна фігня
показать весь комментарий
06.04.2022 15:17 Ответить
Переходять, Перейдуть, будемо надавати, обговорюється.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:23 Ответить
СПАСИБО!ДАВНО ПОРА!
показать весь комментарий
06.04.2022 15:48 Ответить
наконец то!
показать весь комментарий
06.04.2022 18:27 Ответить
 
 