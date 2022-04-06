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Новости Война
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Россияне согласны менять военных только на военных, а гражданских – только на гражданских, - Верещук

верещук

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала представителей международных правовых организаций приобщиться к освобождению украинских заложников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, в Украине находятся около 600 российских пленников. Украинская сторона постоянно ведет переговоры об их обмене, привлекая к ним Международный комитет Красного Креста.

"Но существует и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие", - сказала Верещук.

Смотрите: Освобожденные украинские военные уже направляются к своим родным. ВИДЕО

Вице-премьер подчеркнула, что российская сторона ставит условие: военных менять только на военных, гражданских – на гражданских.

"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже увлекать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать", - добавила она.

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Верещук также обвинила Россию в несоблюдении международного гуманитарного права.

"Обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией. Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации", – резюмировала вице-премьер.

обмен (1367) плен (2598) пленные (2132) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+23
На Татарова теж можна обміняти
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06.04.2022 14:50
+22
А де медвечук ?
Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
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06.04.2022 14:47
+17
То есть чтобы вернуть десятки тысяч угнанных в хрюсию украинцев надо столько же гражданской кацапни захватить?
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
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06.04.2022 14:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де медвечук ?
Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
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06.04.2022 14:47 Ответить
На Татарова теж можна обміняти
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06.04.2022 14:50 Ответить
Невже думаєш, що воно тільки на себе працює і то задарма?
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06.04.2022 16:43 Ответить
Мені, взагалі, дуже важко зрозуміти, як ця потвора й досі працює в Україні
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06.04.2022 16:49 Ответить
таа... згадали...
воно за кордоном десь...охороняють таврюку... кажуть навіть повіситися не дали...(а дарма!!!)
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06.04.2022 14:51 Ответить
мертвейчук за допомоги тартарова виїхав за межи України!!!! і до сих пір працює в жОПІ!!!!!!!!!
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06.04.2022 14:51 Ответить
А відпущених татарином портнових? Може на татарина поміняти, він на полк потягне?
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06.04.2022 14:52 Ответить
Татаров максимум на що тягне - на багаторазово використаний гандон. Москалі це розуміють...
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06.04.2022 14:56 Ответить
То есть чтобы вернуть десятки тысяч угнанных в хрюсию украинцев надо столько же гражданской кацапни захватить?
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
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06.04.2022 14:47 Ответить
Ну я так зрозумів вони готуються наперед. Я вже тут писав що, хоче Зе чи не хоче але нам доведеться наступати на їхні міста. Це буде буферна зона яку вони будуть обстрілювати.
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06.04.2022 14:51 Ответить
ті провокатор и гандон.
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06.04.2022 16:23 Ответить
А ви не ****** Олег?. Давайте якісь аргументи. Чи ви думаєте що війна магічним чином закінчиться, вони ***** табори мають уже фільтраційні на території параши. Ви у якому світі живете.
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06.04.2022 16:47 Ответить
Там взагалі незрозуміло, що шановний пан мав на увазі.
Написав "ті", тобто у множині. А хто такі "ті", - утаємничив.

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06.04.2022 20:56 Ответить
Він написав "ті", тому що він пише і говорить по російськи. На клавіатурі буква і у тому ж місці що ы, він подумки писав слово "ты".
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06.04.2022 20:59 Ответить
Ото ж. У кацапів узагалі нічого незрозуміло.
Пишуть одне, думають інше, роблять третє...
Дикі тварини, одним словом.
"паді паймі, чьо ані хатят".

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06.04.2022 21:12 Ответить
Клоуни
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06.04.2022 21:15 Ответить
Хвамілія - ******, ім'я - Дьявол.

****** Дьявол.

******** кацапи....
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06.04.2022 21:20 Ответить
тоді, треба наловити цивільних
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06.04.2022 14:47 Ответить
Наших прокурорів з телефонами?
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06.04.2022 14:50 Ответить
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06.04.2022 14:49 Ответить
За цивiльними кацапами тре йти на **********.
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06.04.2022 14:49 Ответить
та ну, чого так далеко ходити ? всіх підарів з опздеже за сраку і вперед)
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06.04.2022 15:09 Ответить
портрібен рейд на белгород... чи якісь валуйки... набрати ясира й обміняти на наших.
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06.04.2022 15:32 Ответить
То, що треба козломордих бпати в полон? Он як?
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06.04.2022 14:49 Ответить
Якщо почати міняти рашистів на цивільних, то вони ще більше їх почнуть захоплювати, зебілка *****!
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06.04.2022 14:49 Ответить
Так а в чому проблема, скільки в Україні попів московського паханату? Ось вже невичерпний фонд на обмін.
Потім громадяни рашки та відомі прокацапські ********. Якщо потрібно, можна підняти дані, хто голосував за ригів!
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06.04.2022 14:49 Ответить
Будь ласка, я вас прошу, ні. Не треба видавати в рашку відомих прокацапських *********. Всі ці потвори мають лишитися тут, лежати в нашій землі, гойдатися на наших деревах.
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06.04.2022 14:54 Ответить
Вони не будуть лежати в землі, вони й далі будуть перебувати в українській владі, та контролювати 70% економіки країни, і український бидло-народ знову за них проголосує, як це відбувається вже протягом 30 років.
Шансів повішати цих тварюк на деревах вже було безліч, але жодним не скористалися.
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06.04.2022 15:32 Ответить
Я сподіваюсь, що вже от-от наступить такий момент, коли такі питання почнуть вирішувати патріоти країни. І вирішувати їх так, як у Туреччині свого часу це питання вирішив Ататюрк.
Тобто, перерізать та перевішать на *** всю під***ловну тварь, подібну до гондонів типу стремоусова і інших шаріїв-опзжшників. Під шумок воєнного часу.
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06.04.2022 18:14 Ответить
Поки що, під шумок наприймали корупційних законів, знищили Азов та здали кацапам активістів, які, аказиваєца вже були у списках...
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07.04.2022 00:48 Ответить
Ну ок, беремо Бєлгород в кільце і поїхали чи нам просто руснявих на вулиці ловити? Це теж підходить.
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06.04.2022 14:50 Ответить
перед тим як взяти Бєлгород, непогано було б зняти облогу з Маріуполя, Харкова, Ізюму, Херсона, Северодонецька, Рубіжного..

передік можу продовжити.

взятєлі диванні..
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06.04.2022 16:25 Ответить
передік можу продовжити.
********
Шо за "передік"? Це, здається, азіровка? На кшталт "бімби у вагіні"?
Тобто, "передік", - це "передок"? До чого тут передок?
Якийсь абсурд... Фініта ля передік...
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06.04.2022 21:05 Ответить
Тогда понятно,чего белгород роет окопы
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06.04.2022 14:51 Ответить
Теперь нам нужно атаковать Пидоросию чтобы набрать гражданских?
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06.04.2022 14:51 Ответить
А шухрич на скільки потягне для обміну?
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06.04.2022 14:52 Ответить
Тю, ну там по ЄСах - Америках багато кацапні, дітішек олігархів і простого сміття, всякі журналістки плакальщици 'снємітє санкції', оно весь пробіг в Німеччині 'ми нє зналі'.... вже пару тищ рашистів нарахувала. А якщо в Європі Америці будуть казати про не гуманність, то ви пані Верещук нагадайте їм як вони після 2світової наших біженців депортовували в пекло під назвою СССР, знаючи що в ньому їх чекає гулаг і НКВД!
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06.04.2022 14:54 Ответить
Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу.
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06.04.2022 14:57 Ответить
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06.04.2022 15:05 Ответить
Проблема в том что мы не берем в заложники российских цивильных, а наших цивильных эти твари переодевают в военную форму!
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06.04.2022 15:00 Ответить
"Зажопиский" электорат им выдать. Это же по сути их "гражданские лица".
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06.04.2022 15:00 Ответить
А звідки у нас цивільні для обміну? Ми ж, на відміну від них, заручників не беремо.
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06.04.2022 15:01 Ответить
Lovitje rodstvennjikov kremljevskih i priblizonnih v zapade. I menjaitje - odin uberkacap na 1000 ukraincev.
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06.04.2022 15:06 Ответить
Відловлювати в Україні любителів "руZZького міра" і такі з головою перекриють наших цивільних, насильно вивезених до орди.
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06.04.2022 15:07 Ответить
Нада відкинути всі амбіції і міняти їхніх полонених на коридор для наших воїнів у Маріуполі - навіщо нам живі рашисти, нам потрібні живі наші герої. Як донести це до ВП керівництва держави. Хіба життя за ґратами їхніх льотчиків дорожче життя захисників Маріуполя ??
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06.04.2022 15:16 Ответить
категорически нельзя
во-первых, они 100% не согласятся на такое по Мариуполю
во-вторых, завтра будут требовать пленных в обмен на гумкоридоры в любых других местах
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06.04.2022 15:42 Ответить
То є гарна ідeя від москалів － починаємо полювання на наших ватноголових: ми і від них позбавимось і своіх повeрнeмо. Кому пeрeлік ватноголових скидати СБУ чи ТРО?
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06.04.2022 15:24 Ответить
Очередной дебильный выпендреж орды.
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06.04.2022 15:27 Ответить
В СБУ, прокуратурі, судах, Адміністраціі призедента повно покідькив яких треба арештовувати і мінять на патріотів. Де кстаті кореш подруги зеленського Гогі він мабуть до його розкриття заробив на декілька десятків на обмін,дЕрмак, Баканов, Татаров тса їх пруд пруди підорасів
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06.04.2022 15:34 Ответить
открывать охоту на кацапню?
в германии нужно было арестовать весь тот автопробег и поменять на наших гражданских
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06.04.2022 15:34 Ответить
верещучка погано працює. Вона піарить себе, годує орків гуманітаркою та браво рапортує про якісь "калідори", де біженців розстрілюють чи вивозять до московії
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06.04.2022 15:35 Ответить
больше 100.000 человек уже вышло по гум. коридорам
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06.04.2022 15:44 Ответить
Потрібні концтабори для ОПЗЖистів, ой, як потрібні
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06.04.2022 15:37 Ответить
ПУСТЬ С США И ЕС ВЫСЫЛАЮТ ГРАЖДАНСКИХ РОССИЯН НА ОБМЕН !)
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06.04.2022 15:41 Ответить
Якщо вавка в голові у Верещук, то хто винен ? Одним з перших про обмін всіх на всіх і не інакше написав Бутусов. Обміни на інших умрвах тільки мотивують орків хапати всіх під ряд. Але прислухатись до розумних порад це не модно у зелених
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06.04.2022 15:45 Ответить
А де це цікаво в кацапів взялися украінці? Це ще один доказ злочинів терористів, проти України.
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06.04.2022 15:48 Ответить
Так у тебе великий обмінний фонд 73% зелених баранів.
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06.04.2022 16:14 Ответить
Ухвалити постанову, якою труп військового окупанта прирівнюється до цивільного москаля, що по суті так і є.
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06.04.2022 16:48 Ответить
А шо... Так можно было?
Помню мы меняли военных и диверсантов на донецкую алкашню и зеков....
Некоторые даже не захотели уезжать из луганды...
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07.04.2022 03:41 Ответить
 
 