Россияне согласны менять военных только на военных, а гражданских – только на гражданских, - Верещук
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала представителей международных правовых организаций приобщиться к освобождению украинских заложников.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По ее словам, в Украине находятся около 600 российских пленников. Украинская сторона постоянно ведет переговоры об их обмене, привлекая к ним Международный комитет Красного Креста.
"Но существует и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие", - сказала Верещук.
Вице-премьер подчеркнула, что российская сторона ставит условие: военных менять только на военных, гражданских – на гражданских.
"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже увлекать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать", - добавила она.
Верещук также обвинила Россию в несоблюдении международного гуманитарного права.
"Обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией. Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации", – резюмировала вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його можна було би обміняти на кілька тисяч полонених.
воно за кордоном десь...охороняють таврюку... кажуть навіть повіситися не дали...(а дарма!!!)
Кацапы подлежат уничтожению, иначе мира не будет.
Написав "ті", тобто у множині. А хто такі "ті", - утаємничив.
Пишуть одне, думають інше, роблять третє...
Дикі тварини, одним словом.
"паді паймі, чьо ані хатят".
****** Дьявол.
******** кацапи....
Потім громадяни рашки та відомі прокацапські ********. Якщо потрібно, можна підняти дані, хто голосував за ригів!
Шансів повішати цих тварюк на деревах вже було безліч, але жодним не скористалися.
Тобто, перерізать та перевішать на *** всю під***ловну тварь, подібну до гондонів типу стремоусова і інших шаріїв-опзжшників. Під шумок воєнного часу.
передік можу продовжити.
взятєлі диванні..
********
Шо за "передік"? Це, здається, азіровка? На кшталт "бімби у вагіні"?
Тобто, "передік", - це "передок"? До чого тут передок?
Якийсь абсурд... Фініта ля передік...
во-первых, они 100% не согласятся на такое по Мариуполю
во-вторых, завтра будут требовать пленных в обмен на гумкоридоры в любых других местах
в германии нужно было арестовать весь тот автопробег и поменять на наших гражданских
Помню мы меняли военных и диверсантов на донецкую алкашню и зеков....
Некоторые даже не захотели уезжать из луганды...