Россияне согласны менять военных только на военных, а гражданских – только на гражданских, - Верещук

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала представителей международных правовых организаций приобщиться к освобождению украинских заложников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, в Украине находятся около 600 российских пленников. Украинская сторона постоянно ведет переговоры об их обмене, привлекая к ним Международный комитет Красного Креста.

"Но существует и отдельная проблема. В заложниках у россиян находятся не только военные, а и многие гражданские украинцы: мэры городов, журналисты, волонтеры, священнослужители, обычные работники, которые никогда не брали в руки оружие", - сказала Верещук.

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Вице-премьер подчеркнула, что российская сторона ставит условие: военных менять только на военных, гражданских – на гражданских.

"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже увлекать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать", - добавила она.

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Верещук также обвинила Россию в несоблюдении международного гуманитарного права.

"Обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией. Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации", – резюмировала вице-премьер.