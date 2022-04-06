За время войны в Киеве погибли 89 жителей, повреждены 167 жилых домов, - КГГА

В результате российской военной агрессии погибли 89 мирных жителей Киева, среди них – четыре ребенка, повреждены 167 жилых домов.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, среди них 4 ребенка, ранены – 398 человек, среди них – 20 детей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что от вражеских ударов оккупанта с 24 февраля повреждено 167 жилых домов разных типов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом.

Также, по информации КГГА, повреждения получили 11 административных зданий.

Согласно сообщению, от действий российского агрессора пострадали 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

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"Город призывает киевлян не терять бдительности и при первых сигналах воздушной тревоги следовать в укрытие. Сегодня в Киеве стало безопаснее, но все еще остается угроза воздушных атак. Выехавших из столицы просят пока воздерживаться от возвращения", - отмечается в сообщении.