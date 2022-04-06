Верещук просит жителей Харьковщины, Луганщины и Донетчины покинуть границы областей: "Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность"
К жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. В эфире всеукраинского телемарафона на канале Freedom: UA она призвала их к эвакуации.
Ирина Верещук пояснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, мы все должны быть готовы, к сожалению, к дальнейшему обострению.
"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно, – подчеркнула чиновник. – Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".
"Есть возможность - эвакуируйтесь!" – призвала она.
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Но Украина сломае хребет мародерам👊👍
тупіне надто розумні чиновники.
Це все зовсім не так робиться у військовий час
тільки три дні назад Терехов закликав харків'ян повертатися та до роботи..