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Новости Война
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Верещук просит жителей Харьковщины, Луганщины и Донетчины покинуть границы областей: "Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность"

евакуація

К жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. В эфире всеукраинского телемарафона на канале Freedom: UA она призвала их к эвакуации.

Ирина Верещук пояснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, мы все должны быть готовы, к сожалению, к дальнейшему обострению.

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"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно, – подчеркнула чиновник. – Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

"Есть возможность - эвакуируйтесь!" – призвала она.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2067) Донецкая область (9557) Верещук Ирина (504) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+13
Це називається здоровий глузд. Наші війська можуть трохи відступати, а потім вдарити. Хочете щоб було як в Бучі?
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06.04.2022 15:12
+9
💥 Все идёт к решающей битве которая будет в этих областях❗Ближайшие недели там будет горячо💥❗
Но Украина сломае хребет мародерам👊👍
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06.04.2022 15:11
+5
Як же ж ******* високопосадовці нагадувати про себе гучними, але безглуздими рекомендаціями-лозунгами. У даному випадку достатньо подивитись на мапу (liveuamap.com). Луганщини неокупованої лишилось дуже мало, фронт всюди поруч, питань немає. А на Харківщині від деяких районів до найближчого місця подій 100+ км. Як накажете тамтешнім мешканцям реагувати на такі заклики - "зрада, нас зливають" ? Ні, просто тупі не надто розумні чиновники.
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06.04.2022 15:17
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Що робити жителям окупованих міст у цих областях?
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06.04.2022 15:07 Ответить
У вас позавчера день рождения?
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06.04.2022 15:38 Ответить
Дуже смішно. Зараз обісцюсь зі сміху.
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06.04.2022 16:28 Ответить
"оптимістична" заява...
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06.04.2022 15:10 Ответить
Це називається здоровий глузд. Наші війська можуть трохи відступати, а потім вдарити. Хочете щоб було як в Бучі?
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06.04.2022 15:12 Ответить
💥 Все идёт к решающей битве которая будет в этих областях❗Ближайшие недели там будет горячо💥❗
Но Украина сломае хребет мародерам👊👍
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06.04.2022 15:11 Ответить
Так Арестович сказав, що Харкову нічого не загрожує.
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06.04.2022 15:17 Ответить
речь не о Харькове
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06.04.2022 15:38 Ответить
Як же ж ******* високопосадовці нагадувати про себе гучними, але безглуздими рекомендаціями-лозунгами. У даному випадку достатньо подивитись на мапу (liveuamap.com). Луганщини неокупованої лишилось дуже мало, фронт всюди поруч, питань немає. А на Харківщині від деяких районів до найближчого місця подій 100+ км. Як накажете тамтешнім мешканцям реагувати на такі заклики - "зрада, нас зливають" ? Ні, просто тупі не надто розумні чиновники.
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06.04.2022 15:17 Ответить
а може треба це робити організовано
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06.04.2022 15:25 Ответить
То закликали ходити на мітинги проти окупантів, тепер закликають евакуюватися...
Це все зовсім не так робиться у військовий час
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06.04.2022 15:26 Ответить
якщо ій вірити, то з Харкова буде другий Маріуполь...
тільки три дні назад Терехов закликав харків'ян повертатися та до роботи..
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06.04.2022 15:29 Ответить
Дякую пани Верещук.
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06.04.2022 15:30 Ответить
не хотят то пусть по подвалам прячутся , или в ожидании чего то?
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06.04.2022 16:07 Ответить
Так Харьков сдают кремлю или нет? Мер не в курсе что решили уже сдать.
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06.04.2022 16:15 Ответить
Взагалі то пані Верещук мала сказати, 200 тис чекають там, 100 тис може прийняти та область, для 50 тис там побудовано містечко.
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06.04.2022 16:26 Ответить
 
 