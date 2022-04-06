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Новости Война
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Мэр оккупированного Скадовска Яковлев уехал из города: "Мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал"

яковлєв

Александр Яковлев покинул город из-за постоянных угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны оккупантов. Исполком работает дистанционно.

Об этом Яковлев сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", - написал он.

Яковлев сообщил, что находится в безопасном месте и находится на постоянной связи с заместителями. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Украина большая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", - добавил он.

Читайте: Колонна российских оккупантов заехала в Скадовск и разместилась в одном из детских лагерей, - мэр Яковлев

оккупация (10125) Скадовск (49) Яковлев Александр (5)


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Топ комментарии
+14
"

Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.

Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.

Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.

Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?

На совісті опзж"
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06.04.2022 15:18
+11
ОПЗЖшников-коллаборантов на освобожденных территориях отлавливать и вешать. Потом можно будет выразить сожаление. Но потом.
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06.04.2022 15:22
+11
Чим воювати, степлером? Ніхто не відміняв право людей на життя.
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06.04.2022 15:27
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"

Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя, розповів сьогодні у включенні на 5 канал про дику й злочинну роботу на агресора місцевої опзж. І йдеться не про нинішні дії, про які багато написано, коли ці виродки здійснили акт колаборантства, створюючи фейкову окупаційну адміністрацію та заганяючи туди нестійких місцевих депутатів з різних сусідніх населених пунктів. Це класичне колаборантство, яке вже нині визнане кримінальним злочином. Але це ще найменші з їхніх злодіянь.

Місцеві опезешисти були завчасу поінформовані про майбутнє вторгнення. Активно готувалися до приходу ворога. Користуючись, як місцеві депутати та керівники ряду комунальних структур і підприємств, можливістю доступу до інформації, збирали дані про критичну інфраструктуру, складали списки членів українських організацій, учасників АТО, сім'ї військових та багато іншого. З наближенням ворога передали йому дані про вразливі місця інфраструктури, через що в місті зразу ж прицільно були зруйновані системи життєзабезпечення, зокрема резервуари з запасами води. Скільки людей загинуло та померло саме через ці дії, одному Богу відомо. Завдяки зрадникам із цієї партії (очевидно, що й не без інших) ворог завдавав прицільних ударів особливо потужними бомбами по місцях, де могли бути укриття. А після захоплення окремих кварталів міста рашисти пішли разом із зрадниками вишукувати осіб, які підлягали знищенню.

Зіграли вони свою роль і в організації депортації та вивезення на рабську працю до депресивних районів московщини десятків тисяч маріупольців. Актив опзж прямо задіяний до функціонування фільтраційних таборів. Зокрема, й біля Мангуша, через який пропускають тих, хто проривається на вільні території України. Там виловлюють не лише патріотичних громадян, але й працівників комунальних підприємств, затримуючи їх для використання окупаційною адміністрацією. Фільтраційний табір у Мангуші, який, імовірно, був створений саме за ініціативою партії медведчука, бойка та улюбленця нинішньої влади льовочкіна (його канал учасник спільного пропагандистського пулу), дуже затримує й фактично блокує процес евакуації.

Це про злочини партії в найжахливішому пеклі на нашій землі. А тепер про покарання. Що там із остаточною забороною партії опзж? Її діяльність лише призупинена. І через РНБО, й власним поспішним рішенням. Війна мине. У владі зберігаються всі приховані й відверті рашистські агенти. За пів року ще й портнов повернеться - татаров з опи подбає. А далі незмінний вовчий окружний адмінсуд Києва заблокує заборону опзж та відновить її діяльність. Так, мін'юст Малюськи передав документи до цього суду. І забув. Навіть елементарне нагадування з боку влади зараз дало б миттєвий ефект - вони бояться. Але не до того. Малюську в переговірники про рашу - гаранта української безпеки включили. А заборона опзж? Не до них. А може татаров попросив не поспішати?

На совісті опзж"
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06.04.2022 15:18 Ответить
ОПЗЖшников-коллаборантов на освобожденных территориях отлавливать и вешать. Потом можно будет выразить сожаление. Но потом.
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06.04.2022 15:22 Ответить
їх треба відловлювати і на ще не окупованих територіях
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06.04.2022 15:28 Ответить
Тут к сожалению, презумпция невиновности. Как говорил Жеглов.
- Потому что на фронте закон простой: "язык", которого ты приволок, -
противник, и вопрос с ним ясный до конца. А бандита, которого ты скрутишь,
только тогда можешь назвать врагом, когда докажешь, что он совершил
преступление. Вот мы возьмем его, а он нас пошлет подальше...
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06.04.2022 18:05 Ответить
Не спорю...
Но, жопезешники могут писать письма раскаяния и вешаться, или прыгать с 17 этажа...
Они уже прыгали!
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06.04.2022 18:30 Ответить
Если будет в стране нулевая терпимость к покацапникам на бытовом уровне, они сами анигилируются.
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06.04.2022 19:52 Ответить
Дестанційно воювати комфортніше.
Навіщо пішов на таку посаду?
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06.04.2022 15:19 Ответить
Чим воювати, степлером? Ніхто не відміняв право людей на життя.
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06.04.2022 15:27 Ответить
це правильний хід, нехай окупанти своїх гауляйтерів ставлять
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06.04.2022 15:30 Ответить
Дурак?
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06.04.2022 15:34 Ответить
Ти хочеш повторення історії з мером Мілетополя? Його на 9 виродків обміняли, тут була б та сама ситуація.
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06.04.2022 16:11 Ответить
Так, головний зебіл теж вивіз свою першу ***** в Європу, хоча зараз би її допомога знадобилась чи то в шпиталі, чи то в волонтерському центрі.
Чим мерам воювати? Мій батько хотів піти до тероборони - то йому сказали, що люди є, зброї немає!
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06.04.2022 17:20 Ответить
Мер живий краще ніж мертвий чи закатований. А що там з Джарилгачем?
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06.04.2022 15:58 Ответить
Концерти в Україні будуть корисніші .. простих людей не випускають, а мера будь ласка...
Видно 5 колона працює добре.
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06.04.2022 16:37 Ответить
В Скадовську ходять ****** по хатам - до мого батька приходило 3є кацапів, обшукували весь приватний будинок, гараж, підвал...
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06.04.2022 16:43 Ответить
 
 