Мэр оккупированного Скадовска Яковлев уехал из города: "Мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал"

Александр Яковлев покинул город из-за постоянных угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны оккупантов. Исполком работает дистанционно.

Об этом Яковлев сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного", - написал он.

Яковлев сообщил, что находится в безопасном месте и находится на постоянной связи с заместителями. Исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Украина большая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", - добавил он.

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