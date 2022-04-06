В Совете Федерации РФ угрожают Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО
Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожает, что вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее целью для ответных российских мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "РИА Новости".
По словам Джабарова, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.
"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил российский сенатор.
На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.
28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.
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Фіни не дурні. Тільки після вступу в НАТО вони будуть захищені .
Народ, спамте їх!
от шо рахе позволили о себе возомнить? именно позволили... ибо один раз в морду - и по-тише б пищала...
гопніку тільки так і можна пояснити
чи не схоже на нинішню ситуацію в Україні ?
а ещё финны кормят Карелию. Что такое выходные туры на авто
к финнам- запасание продуктов питания для россиян.
Джабаров никого не кормит. А где сейчас будут брать жрачку его земляки ?
Конечно видповисть. ***** в очередной раз насрет себе в штаны.
шо кацапня зробить, візи не дасть жителям Фінляндії у свій засранськ
одна подпись и усе.
и сами сказали что этой весной это надо сделать обовязково.
Иначе его обьяснения войны с Украиной "за то, что она хотела вступить в нато" будет выглядеть бессмысленным.
Если он сейчас не нападет на финляндию, то мы будем считать "вступление украины в нато" только лишь придуманным поводом для этой войны!
И поэтому подписывать документы про невступление в нато мы не обязаны.
Любая тактическая ракета достанет , а ствольная - калибром более 152мм
бьёт до 40км. Пусть попробуют .
Вам щось з цього списку знайоме?
Зачем Финляндии НАТО. Пуская Колумбия, Италия и Израиль дадут фил\нляндии *гарантию безопасности*. Или фины на такие разводы не ведутся, как Украина?