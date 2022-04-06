В Совете Федерации РФ угрожают Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожает, что вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее целью для ответных российских мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "РИА Новости".

По словам Джабарова, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил российский сенатор.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Также читайте: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, по отношению к Украине консенсуса нет, - Столтенберг

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

Также читайте: Премьер Финляндии Марин о возможном вступлении страны в НАТО: "Россия не является тем соседом, которым мы ее считали"