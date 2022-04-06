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В Совете Федерации РФ угрожают Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО

фінляндія

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожает, что вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее целью для ответных российских мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "РИА Новости".

По словам Джабарова, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил российский сенатор.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Также читайте: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, по отношению к Украине консенсуса нет, - Столтенберг

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

Также читайте: Премьер Финляндии Марин о возможном вступлении страны в НАТО: "Россия не является тем соседом, которым мы ее считали"

Финляндия (957) членство в НАТО (1507) Совфед России (34)


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Топ комментарии
+97
Чим сильніше погрожують тим швидше фінляндія буде в Нато.
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06.04.2022 15:48
+81
Значить, треба вступати обов'язково.
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06.04.2022 15:48
+51
Они по ходу ещё не поняли, что проигрывают войну
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06.04.2022 15:48
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Чим сильніше погрожують тим швидше фінляндія буде в Нато.
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06.04.2022 15:48 Ответить
фіни "можуть повторіть" Зимову війну" 1939 р.:

126,875-167,976 кацапів вбитих або зниклих безвісти
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06.04.2022 16:10 Ответить
і втратити ще 10-15%; території?

Фіни не дурні. Тільки після вступу в НАТО вони будуть захищені .
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06.04.2022 16:26 Ответить
Это мардва зря понты ганяит, финам достаточно объявить о приеме в Финляндию всех от карелов до зырян, то ат пида рассии весь север отвалится, и астанецца адно мехесрань мудянскае палото с апосраной мардвой. И ваивать не нада зыряне сами сталбы пограничные перенесут.
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06.04.2022 16:38 Ответить
каких территорий,мерзльіх болот? Все самое ценное- финньі с оккупированньіх территорий ушли и совсем не в сссср
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06.04.2022 18:11 Ответить
і повернути 10-15% території
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06.04.2022 19:59 Ответить
Мне, почему-то кажется, что фины могут испугаться и начнут затягивать этот процесс. Надеюсь, что я ошибаюсь.
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06.04.2022 19:28 Ответить
Значить, треба вступати обов'язково.
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06.04.2022 15:48 Ответить
Кому цікаві ті погрози ?
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06.04.2022 15:48 Ответить
угрожая кому-то рашка сама себя взбадривает...
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06.04.2022 15:52 Ответить
Они по ходу ещё не поняли, что проигрывают войну
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06.04.2022 15:48 Ответить
Вже програли, полюбому. Санкції знищать мордор, без варіантів.
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06.04.2022 15:50 Ответить
Украинцы знищать мордор, без варіантів. Санкции - это производная от украинского сопротивления, духа. Если бы ни украинцы, никаких санкций бы и не было.
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06.04.2022 16:09 Ответить
Им телевизор этого не сказал.
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06.04.2022 15:51 Ответить
Іді нах!
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06.04.2022 16:13 Ответить
Підтримую
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06.04.2022 16:16 Ответить
два воррога-касапа.
Народ, спамте їх!
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06.04.2022 16:22 Ответить
А звідки тому йолупу знати правду якщо йому з рус тв тільки про пабєду розказують...
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06.04.2022 16:45 Ответить
Саме вступ до НАТО зупинить скажену потвору під назвою РФ
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06.04.2022 15:49 Ответить
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06.04.2022 15:49 Ответить
Дякую, зберіг...
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06.04.2022 16:46 Ответить
Тем более нужно скорее вступать..
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06.04.2022 15:49 Ответить
Які заходи? Ви хоть долги отдайте сначала, сядите вы на бутылку на этом и все заходи закончатся, мрази конченные
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06.04.2022 15:49 Ответить
финляндия забирает карелию и идёт в нато, а рашистская *********, идёт nach!
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06.04.2022 15:49 Ответить
Вы забыли Выпури и перешеек.
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06.04.2022 15:58 Ответить
от какое псячье дело рашке до чьего-то там вступления куда-то...
от шо рахе позволили о себе возомнить? именно позволили... ибо один раз в морду - и по-тише б пищала...
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06.04.2022 15:50 Ответить
США зробили велику помилку, що допомогли з продовольством на початку 90-х, дозволили параші заробити на нафті й газі під привідом для того, щоб параша змогла повернути борги совка, та за обіцянки з боку козлорилих, що вони підуть по демократичному шляху розвитку. Як завжди кацапсина нажерлась, напилась і ноги на стіл положила. А Европа робила свій гешефт як завжди. Але кацап завжди залишиться кацапом. Кацапу ніколи не можна вірити, про це знає простий український народ, але в Європі та США всетаки повірили падлюкам... На жаль...
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06.04.2022 16:00 Ответить
Та ні... Одного разу замало. Щоб утворився умовний рефлекс собака повинна отримати позитивне/негативне підтвердження 36 разів. Це знає кожний собачник. Думаю з свинособаками кількість повторень має бути приблизно такою ж.
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06.04.2022 16:00 Ответить
хай так...але з чогось потрібно починати...
гопніку тільки так і можна пояснити
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06.04.2022 16:06 Ответить
Як вони там кажуть "руzкій бєз піздюлі как бєз пряніка". Тобто головне в цій справі регулярність.
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06.04.2022 16:19 Ответить
штырит кнессет жыдоугрофиннобурятов...нияк берега нащупать нэ можуть..
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06.04.2022 15:50 Ответить
Лаптем пусть пугают,все войска Орды сейчас подыхают в Украине,да и Швеция придет на помощь финнам.
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06.04.2022 15:50 Ответить
Під шумок вступлять, а Україні фінляндізацію в квадраті і якщо знов війна воювати знов самостійно.
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06.04.2022 15:50 Ответить
т.зв. "фінляндизація" виникла після того як фіни у 1944 р. гарно дали бубна кацапам фаустпатронами які їм підкинули німці -
чи не схоже на нинішню ситуацію в Україні ?
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06.04.2022 16:45 Ответить
Якщо вони не ідіоти, то вступлять ще швидше тепер. Те що раша істерить, означає що вони хочуть окупувати фінів. Тут ситуація очевидна для фінів, або вступаєш в нато або будеш їхньою колонією.
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06.04.2022 15:52 Ответить
******** нет покоя
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06.04.2022 15:52 Ответить
Вилка для НАТО. Столтенберг все время блеял о том, что не будет помогать, так как боится войны с рашкой. Приняв Финляндию, покажут, что он врал. Не приняв Финляндию - окончательно подтвердится, что НАТО - ссыкуны.
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06.04.2022 15:54 Ответить
Путен всех переиграл
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06.04.2022 15:54 Ответить
Ух *** страшно, я так в рашке чем ты ниже, тем ты больше всем угрожаешь?
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06.04.2022 15:54 Ответить
А это что за **********?
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06.04.2022 16:43 Ответить
А это что за мини у...бище?
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06.04.2022 16:44 Ответить
Да и московщина становится законной мишенью, от военных обьектов до хороших орков. Вытравить нечисть всю для начала на Западе.
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06.04.2022 15:55 Ответить
Весь 5 миллионный Питер кормит 4-х миллионная Финляндия,
а ещё финны кормят Карелию. Что такое выходные туры на авто
к финнам- запасание продуктов питания для россиян.
Джабаров никого не кормит. А где сейчас будут брать жрачку его земляки ?
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06.04.2022 15:56 Ответить
так це вони ще не перемогли. Уявіть що вони будуть творити якщо захоплять Україну. ***** усіх посилати це буде найменше зло. Гадаю дійде до того що Небендзя насре на стіл РБ ООН при всіх (і правильно зробить, до речі). Так що Заходу треба не соплі жувати а давати нам Міги з східної Європи.
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06.04.2022 15:57 Ответить
якщо не ідіоти, то відправлять рozzію за її кораблем і приєднаються до НАТО. якщо все ж ідіоти, ніхто їм не винен.
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06.04.2022 15:57 Ответить
Я пропоную кацапам напасти на Фінів взимку, я вважаю, що це буде тактично-правильним рішенням
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06.04.2022 15:58 Ответить
Зараз поиахає бункерний ядерною дубиною і нато обсереттся
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06.04.2022 15:58 Ответить
Помрій. Рішення щодо ізоляції фашистського ********** вже прийнято. Скоро відкличуть свої і повиганяють кацапських послів. Потім виженуть з ООН. І далі крємль буде отимувати інформацію про міжнародні події по радіо і через супутникові тарілки минулого століття...
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06.04.2022 16:06 Ответить
...якщо Фінляндія вступить до НАТО, то Росія відразу відповість на це.
Конечно видповисть. ***** в очередной раз насрет себе в штаны.
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06.04.2022 15:59 Ответить
Кого вже цікавить гавкання сраної Підерації?
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06.04.2022 15:59 Ответить
скажена, імпотентна бензоколонка-терорист у своєму репертуарі
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06.04.2022 16:00 Ответить
хай би Фінляндія робила собі як хоче, якого хера всі слухають цю парашу,
шо кацапня зробить, візи не дасть жителям Фінляндії у свій засранськ
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06.04.2022 16:01 Ответить
А пукан не трісне?
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06.04.2022 16:01 Ответить
А хари мерзкие орковские не распухнут?
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06.04.2022 16:01 Ответить
та їх тільки Україна цікавить, все решта просто гра на публіку
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06.04.2022 16:03 Ответить
Финам , Шведам не нужно готовиться , их могут принять за день. Главное приготовиться к нападению , а потом резко принять в НАТО. И параша подавится отрыжкой, уроды долбаные .
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06.04.2022 16:04 Ответить
Brehnja vse eto. Finlandija - zahodi v NATO - mi vas uzhe davno zdjem. ***** escho raz obosrjetsja i vsjo.
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06.04.2022 16:04 Ответить
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06.04.2022 16:06 Ответить
Жырыновськый здох.
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06.04.2022 16:06 Ответить
Ось і побачим як Угорщіна проголосує
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06.04.2022 16:08 Ответить
Ще як проголосує і за Україну проголосує, або вилетить з ЄС і НАТО, користі від них жодної, країна живе на дотаціях від ЄС, тому якщо вони не захотять стати північною кореєю, то проголосує!!!!!!
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06.04.2022 16:12 Ответить
А можно подробиці, як саме ви монголоїди будете відповідати, і чим?????? На шашлики ви вже перетворені в Україні, а ви мабуть забули про фінських "кукушек", і що вас 70 тис. залишились в Фінляндії в 1940 році???? То вам вони нагадають!!!!!!
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06.04.2022 16:08 Ответить
Нато засцить
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06.04.2022 16:09 Ответить
Сподіваюся НАТО почне розуміти яку гадину вони виростили за 20 років.
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06.04.2022 16:10 Ответить
Я бы на месте Финляндии, после таких заявлений кацапни, тут же подал бы заявку на вступление в НАТО.
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06.04.2022 16:12 Ответить
Так и будет. К июню Финляндия и Швеция будут в НАТО.
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06.04.2022 16:14 Ответить
Савет *********, не астанавливайтесь. Жириновский уже все. Теперь очередь за остальными членами савета.
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06.04.2022 16:13 Ответить
Всім пора на концерт! Жирік вже місця зайняв!!
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06.04.2022 16:54 Ответить
Вони ще на казахів *********** за те. що вони підтримують сувернітет України та не визнають ДНР/ЛНР.
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06.04.2022 16:14 Ответить
и что... да срать хотела Финляндия на мокшанщину... что такое мокшанщина - просто дерьмо...
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06.04.2022 16:16 Ответить
Фіни, нагадайте цим тварюкам 39р.
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06.04.2022 16:17 Ответить
Не впевнений що зараз у фіннів знайдеться Маннергейм...
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06.04.2022 16:52 Ответить
та быстрее уже вступайте, а то уже очень хочу посмотреть на росийские меры в ответ.
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06.04.2022 16:18 Ответить
Одного разу москальня Фінляндії вже погрожувала. Сімо Хайха відповів. Результат: навічно окопалися 542 кацапи.
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06.04.2022 16:18 Ответить
так фины подготовились давно. даже референдума не надо.
одна подпись и усе.
и сами сказали что этой весной это надо сделать обовязково.
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06.04.2022 16:18 Ответить
Кацапоиды машут кулачком, кому - Финам!!! Как плохо быть убогими и не ходит в школу!! (хотя какая нах школа в тундре) Итак имеем на выходе 1939 год потери рос. армии убитых 127 тыс, фины 25 тыс 4:1 в пользу финов!! Раненых 246 тыс. лапатников, 45 тыс. финов. (ВАЩЕ ****** 6:1) КОМУ ВЫ УГРОЖАЕТЕ??? ВАМ ДО ФИНОВ КАК ДО НЕБА!! У финов армия 200 тыс, и МИЛЛИОН, лаптники - миллион резерва!!!! СИДИТЕ РОВНО НА БУТЫЛОЧКЕ И ДРОЧ...ТЕ!!!
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06.04.2022 16:20 Ответить
По идее, путин сейчас должен ввести войска в Финляндию, чтобы она не вступила в нато.

Иначе его обьяснения войны с Украиной "за то, что она хотела вступить в нато" будет выглядеть бессмысленным.

Если он сейчас не нападет на финляндию, то мы будем считать "вступление украины в нато" только лишь придуманным поводом для этой войны!

И поэтому подписывать документы про невступление в нато мы не обязаны.
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06.04.2022 16:23 Ответить
От эстонской границы( территория НАТО) до Питера меньше 50 км.
Любая тактическая ракета достанет , а ствольная - калибром более 152мм
бьёт до 40км. Пусть попробуют .
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06.04.2022 16:29 Ответить
Фины, и это сейчас вам угрожает побитая раненая фашистская тварь, когда она придёт в себя у вас будет Буча. Сейчас самое время вступить в НАТО.
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06.04.2022 16:31 Ответить
..странная позиция НАТО. берут к себе тех, кто сам не сможет совсем за себя постоять, что не так делает Украина для вступления, объясните?!!
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06.04.2022 16:33 Ответить
ПреЗЕдент, асфальт, велике крадівництво, шашлики, корупція, зарізані військові програми, скорочення армії, борги по виплатах, невнятні і стрьомні договорняки з рашистами?
Вам щось з цього списку знайоме?
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06.04.2022 18:50 Ответить
А что это ********* молчал, когда другие небольшие страны вступали в НАТО, окреп **********, решил всех, кто не в НАТО прибрать...
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06.04.2022 16:33 Ответить
РуSSкие ****ки.
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06.04.2022 16:34 Ответить
Фіни просто не знають, що їм не потрібне НАТО, а гарантії безпеки певних окремих країн, включно з росією. Тоді б і питань до Фінляндії не було. А фіни, чомусь, не вірять в гарантії, і вперто лізуть у НАТО. Цікаво чому....
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06.04.2022 16:34 Ответить
совет ********* ********* - идите *****!
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06.04.2022 16:37 Ответить
Осміліли як, голозаді мародери.
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06.04.2022 16:45 Ответить
Ну що ж, нехай чекають на "зелених чоловічків". Я б на місці фіннів дуже напружився.
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06.04.2022 16:51 Ответить
Поталанило фінам з президентом.
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06.04.2022 17:13 Ответить
Президент фінам не з неба впав, президент Фінляндії обирається прямим всенародним голосуванням. Може, Фінляндії з народом поталанило?
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06.04.2022 18:54 Ответить
Щось маєте проти українського народу? А взагалі то кожен президент - це трохи лотерея, багато телевізора, багато грошей і якоюсь мірою народ.
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06.04.2022 19:25 Ответить
рада федерации рф - иди *****
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06.04.2022 17:28 Ответить
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

Зачем Финляндии НАТО. Пуская Колумбия, Италия и Израиль дадут фил\нляндии *гарантию безопасности*. Или фины на такие разводы не ведутся, как Украина?
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06.04.2022 17:33 Ответить
финны забирают карелию и виппури(выборг) и срочно валят в Натку!
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06.04.2022 17:38 Ответить
они перестанут ездить за aинской водкой и крабами и шнягами?)
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06.04.2022 18:53 Ответить
 
 