"Идите нах#й. Я то тут при чем?!" - в Минцифры связались с родственниками россиян, совершавших зверства в Буче

С помощью искусственного интеллекта специалисты Министерства цифровой трансформации обнаружили родственников российских убийц, которые безжалостно терроризировали и убивали жителей Бучи, и написали им в соцсетях.

Об этом министр Михаил Федоров сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, что сделали ваши близкие, и остановите это", - примерно такие сообщения получали родственники россиян, совершавших ужасные военные преступления в Киевской области. Ответы вы видите на скриншотах:







"Я то тут при чем?!"

"Это не русские солдаты сделали, а ваши националисты".

"Слава России".

"Родные и близкие российских убийц с ними согласны и это именно они так воспитали. Каждый россиянин ответит за Ирпень, Бучу, Бородянку, Мариуполь и другие украинские города. Теперь убийцы меняют тактику, и в Мариуполе уже возят передвижные крематории (как сообщает Мариупольский горсовет). Оккупанты собирают и сжигают тела замученных и убитых людей. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Но спутниковые снимки все покажут. Им не удастся скрыть следы своих военных преступлений. А мы не позволим им остаться безнаказанными", – уверены в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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