"Идите нах#й. Я то тут при чем?!" - в Минцифры связались с родственниками россиян, совершавших зверства в Буче
С помощью искусственного интеллекта специалисты Министерства цифровой трансформации обнаружили родственников российских убийц, которые безжалостно терроризировали и убивали жителей Бучи, и написали им в соцсетях.
Об этом министр Михаил Федоров сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, что сделали ваши близкие, и остановите это", - примерно такие сообщения получали родственники россиян, совершавших ужасные военные преступления в Киевской области. Ответы вы видите на скриншотах:
"Я то тут при чем?!"
"Это не русские солдаты сделали, а ваши националисты".
"Слава России".
"Родные и близкие российских убийц с ними согласны и это именно они так воспитали. Каждый россиянин ответит за Ирпень, Бучу, Бородянку, Мариуполь и другие украинские города. Теперь убийцы меняют тактику, и в Мариуполе уже возят передвижные крематории (как сообщает Мариупольский горсовет). Оккупанты собирают и сжигают тела замученных и убитых людей. После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Но спутниковые снимки все покажут. Им не удастся скрыть следы своих военных преступлений. А мы не позволим им остаться безнаказанными", – уверены в Министерстве цифровой трансформации Украины.
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Коротко: фашизм - народ для держави.
націонал-соціалізм (нацизм) - держава для народа.
Можна сказати, що фашизм - це народження нації в межах певних кордонів (як у московії)... а нацизм - це соціалізм що обслуговує тільки одну націю.
От де справжній фашизм - так це на Московії.
а пів України в чомусь винні,
нема де жити, що їсти, банки і вме інше не працює,
хай параша поживе в таких умовах,
треба щоб анонімус сказав по раша тв що москалям срочно нужно застрєліться,
єтого требуєт родіна в лічно сам *****,
он тоже так сдєлаєт
В Рашці давно все знають
20% підтримує Україну ще з кримнашу.
З рештою ,навіть говорити нічого.
Так само як німці протверезіли тільки після бомбардувань Берліна та Дрездена,так само і російський нарід- Чикатило прийде до тями лише після бомб на свою голову та розвалу Рашки.
Вони все і так знають!!! Вони це зхвалюють!!
Що та Валентина намагалось довести кацапу? Їй потрібне його каяття чи вибачення!!!
Українці, годі себе принижувати!!!!!
Москаль - то є особлива істота. В радянській армії, для прикладу, якщо у тебе що-небудь пропало, то значить ти сам був винуватий. Це називалося "*******".
Тобто у них мораль навиворіт. Це не лікується. Вірніше лікується, але тотальною ліквідацією носіїв такої антиморалі.
СЛАВА УКРАИНЕ И УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
Літопис пише що в 7 ст. прийшли обри і примучили Дулібів (предки Волинян) і запрягали їх жінок у вози і їздили так.
Отже нічого не змінилось в їх ставленні до нас
Аби ще погрожували та розкривали їх адресу в манкуртії, зі словами - "Ми вас найдьом, орки, уже начінайтє падмивацца" - то ще б якось могло би бути корисним, щоб тварі потроху починали боятися. А оце мямлення, вам не соромно вам не соромно - ви шо, кончені? Серйозно, яке на хрін соромно? У них бізнес допомагає народу вигідно продавать мародерку! Задумайтесь, зеленолухи! Бізнес! Допомагає! Реалізовувати! Мародерку! А ви - вам не стидно, вам не жалко...
Одним словом - квартал, написали шоб погигикать, папріколу.