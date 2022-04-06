Конфискованные у российского бизнесмена 30 тонн медтоваров ушли на нужды ВСУ, - Офис генпрокурора
Правоохранители передали на нужды Вооруженных Сил Украины 30 тонн медтоваров, изъятых у подконтрольных российскому бизнесмену предприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграме.
Отмечается, что более 200 наименований медицинской продукции и оборудования на сумму 8,6 млн. грн. были изъяты правоохранителями у подконтрольных гражданину РФ субъектах хозяйствования во время обысков по адресам предприятий, подконтрольных россиянину, а также на складах, где накапливалась продукция.
В результате своевременного проведения правоохранителями следственных действий, удалось предотвратить возможное попадания продукции в Россию.
Сейчас необходимые медицинские товары - средства первой медицинской помощи, перевязочные материалы, лекарства, шприцы переданы на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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