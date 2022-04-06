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Конфискованные у российского бизнесмена 30 тонн медтоваров ушли на нужды ВСУ, - Офис генпрокурора

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Правоохранители передали на нужды Вооруженных Сил Украины 30 тонн медтоваров, изъятых у подконтрольных российскому бизнесмену предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграме.

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Отмечается, что более 200 наименований медицинской продукции и оборудования на сумму 8,6 млн. грн. были изъяты правоохранителями у подконтрольных гражданину РФ субъектах хозяйствования во время обысков по адресам предприятий, подконтрольных россиянину, а также на складах, где накапливалась продукция.

В результате своевременного проведения правоохранителями следственных действий, удалось предотвратить возможное попадания продукции в Россию.

Сейчас необходимые медицинские товары - средства первой медицинской помощи, перевязочные материалы, лекарства, шприцы переданы на нужды военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Конфискованные у российского бизнесмена 30 тонн медтоваров ушли на нужды ВСУ, - Офис генпрокурора 01

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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медицина (2518) россия (95402) санкции (11263) Офис Генпрокурора (2461)


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я бы фамилию мокшанского бизнесюка нэ прыховував...
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06.04.2022 16:14 Ответить
І це тільки початок! Кацапська ******* заплатить за все!
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06.04.2022 16:14 Ответить
а как помогают самые большие воры Украины ахметов-катранщик-держатель воровского общака сысысыры, коломойский-шмундель, перед которым зеля ссытся аки малое дите (совести и чести нет, только ссытся), очкарик-ворюга тарута (вот кто-то, а такое ****** - чисто партийная номенклатура еще ***** горбачева)...
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06.04.2022 16:14 Ответить
Сильный «улов»..
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06.04.2022 16:28 Ответить
таких уловів ого го можна знайти от тільки вудочку треба правильно закинути...
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06.04.2022 16:49 Ответить
 
 