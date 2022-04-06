"Русский мир" - страшнее любой болезни. Путин забрал у меня самое родное, – ТВ-ведущий из Мариуполя Бедняков сообщил о смерти своей матери
Родившийся и выросший в Мариуполе телеведущий Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы
О трагической для Андрея Беднякова новости он сообщил в одной из социальных сетей, передает Цензор.НЕТ
"Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды. По минуте. Когда они наконец-то смогли, уехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме …"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали… я не хотела хоронить маму у подъезда… Как это делали другие", – рассказал Андрей.
Андрей Беднков написал, что с началом войны его мама ослабевала с каждым взрывом, женщина болела, однако, по его словам, "если бы не война, мама бы еще жила".
"Русский мир" - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже проститься с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно – я приеду попрощаться с матерью. Когда на этой территории снова будет висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще тысяч украинцев, но мы обязательно дождемся", – отметил Бедняков.
Кроме этого, телеведущий обратился к своим российским коллегам, "друзьям-молчунам". Также он обратился к своим российским коллегам и попросил их не писать ему со своими соболезнованиями:
"Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали другие"… Пусть эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские "друзья-молчуны", когда упоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать!".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не руський, а россiйський. в українськiй мовi руський застосовується лише до того, що має вiдношення до Русi, а рассєя-паРаша - це не Русь, а висiрок та продовження Орди.
не забувай, росiя-паРаша, рашка, рашка-гiвняшка, тому росiйський, а не руський, тому
кацапи, свинособаки, росiянцi, орки, москалi, *********.
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
а то путіна команда "может павтаріть": і віддати на забій 20-30 млн адептів руSSкого міра....
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
Не варто підмінювати поняття. Справа не в путіні, а в роzzії. Вбивають роzzія ни, а путін лише вказав на ціль, ось і усе.