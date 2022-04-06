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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Русский мир" - страшнее любой болезни. Путин забрал у меня самое родное, – ТВ-ведущий из Мариуполя Бедняков сообщил о смерти своей матери

бєднякова

Родившийся и выросший в Мариуполе телеведущий Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы

О трагической для Андрея Беднякова новости он сообщил в одной из социальных сетей, передает Цензор.НЕТ

"Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды. По минуте. Когда они наконец-то смогли, уехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме …"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали… я не хотела хоронить маму у подъезда… Как это делали другие", – рассказал Андрей.

Андрей Беднков написал, что с началом войны его мама ослабевала с каждым взрывом, женщина болела, однако, по его словам, "если бы не война, мама бы еще жила".

"Русский мир" - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже проститься с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно – я приеду попрощаться с матерью. Когда на этой территории снова будет висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще тысяч украинцев, но мы обязательно дождемся", – отметил Бедняков.

Кроме этого, телеведущий обратился к своим российским коллегам, "друзьям-молчунам". Также он обратился к своим российским коллегам и попросил их не писать ему со своими соболезнованиями:

"Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали другие"… Пусть эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские "друзья-молчуны", когда упоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, - британская разведка

Автор: 

Мариуполь (5708) смерть (9214) Украина (44923)


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Топ комментарии
+18
руССкий это уже диагноз..
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06.04.2022 16:34
+15
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06.04.2022 16:44
+10
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06.04.2022 16:37
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руССкий это уже диагноз..
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06.04.2022 16:34 Ответить
хочется верить, что и приговор...
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06.04.2022 16:55 Ответить
Правильно пишется руϟϟкий и роϟϟия.
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06.04.2022 17:13 Ответить
"друзів-колег" поздно признавать свои ошибки
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06.04.2022 16:35 Ответить
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06.04.2022 16:37 Ответить
Рюзьге
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06.04.2022 16:51 Ответить
узкій мир
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06.04.2022 16:55 Ответить
Слушно і розумно. Фіно-угрі вкрали в нас Русь і зробили з неї опудало як нацисти зі свастики. Ми заберемо в кацапів нашу історію і звичайно Русь і нагадаємо, що Ярослав Мудрий києвский князь був тестем Європи , що Русь може бути тільки одна Київська і ,що Україна і Русь це одна і та ж країна, до якої московити немають ніякого відношення окрім тілька як бувша колонія Русі.
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06.04.2022 17:01 Ответить
перш за все треба припинити називати росією звичайну московію ...
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06.04.2022 17:10 Ответить
також бiсить, коли тупi та недолугi малороси використовують для кацапiв-росiянцiв слово руський.

не руський, а россiйський. в українськiй мовi руський застосовується лише до того, що має вiдношення до Русi, а рассєя-паРаша - це не Русь, а висiрок та продовження Орди.

не забувай, росiя-паРаша, рашка, рашка-гiвняшка, тому росiйський, а не руський, тому

кацапи, свинособаки, росiянцi, орки, москалi, *********.
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06.04.2022 18:06 Ответить
Ці люди, в яких ********** відібрав найдорожче, повинні створити підрозділи відплати, помсти та знищення кривавих злочинців, в якій країні вони не переховувались.
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06.04.2022 16:37 Ответить
Кремлівська сатана заради своєї влади буде знищувати мільйони людей доки її не зупинять.
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06.04.2022 16:39 Ответить
НА жаль це правда...
тільки без "іронії" у руSSкіх кріпосних ще є час подумати...і себе врятувати... але НЕ довго....
а то путіна команда "может павтаріть": і віддати на забій 20-30 млн адептів руSSкого міра....
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06.04.2022 16:48 Ответить
у каждого свой путь,шоб понять шо ни путин-*****,ни гундяйкин,ни прочая шойга к словянам не имеет ни малейшего отношения.
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06.04.2022 16:42 Ответить
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06.04.2022 16:44 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 16:45 Ответить
Странно что работая годами в росии Бедняков этого не понял. Деньги не пахнут.
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06.04.2022 16:51 Ответить
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06.04.2022 16:56 Ответить
Ось читаю ці дописи і дивуюся, як ЧУХРАІНСЬКІ кацапоморді БЛ*ДІ, які прожили усе свої життя в УКРАЇНІ намагаються себе видати за ЧУХРАІНЦОВ-пахтріотов і долі пишуть дописи мовою ОКУПАНТА...!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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06.04.2022 16:57 Ответить
Памятаю цього веселого прокацапленого "живчика" ще з тих далеких часів коли дивився телевізор. Він відверто працював на кацапську аудиторію і всіляко підлаштовувався саме під жлобські смаки тієї аудиторії. Кацап є кацап. Ви думаєте що він піде воювати? Ніколи! Пересидить -"...Нє бил, нє состоял, нє прівлєкался, нє судім..." От такі вони всі - дворушні - народились в Україні і за все життя не навчились розмовляти мовою. Бо мова "малоросів" їм в падлу! "Колонізатори" *****...
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06.04.2022 17:03 Ответить
Бедняков переживає катарсис!
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06.04.2022 18:41 Ответить
До любителя руцкаго мірра ,руцкій мірр прийшов у гості з подарунком!
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06.04.2022 18:43 Ответить
Співчуття тисячам українців.
Не варто підмінювати поняття. Справа не в путіні, а в роzzії. Вбивають роzzія ни, а путін лише вказав на ціль, ось і усе.
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06.04.2022 20:37 Ответить
Дуже скоро в лаптєстані писатимуть доноси на сусіда, колегу, що має українське коріння.
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07.04.2022 00:38 Ответить
 
 