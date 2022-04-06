"Русский мир" - страшнее любой болезни. Путин забрал у меня самое родное, – ТВ-ведущий из Мариуполя Бедняков сообщил о смерти своей матери

Родившийся и выросший в Мариуполе телеведущий Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы

О трагической для Андрея Беднякова новости он сообщил в одной из социальных сетей, передает Цензор.НЕТ

"Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды. По минуте. Когда они наконец-то смогли, уехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме …"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали… я не хотела хоронить маму у подъезда… Как это делали другие", – рассказал Андрей.

Андрей Беднков написал, что с началом войны его мама ослабевала с каждым взрывом, женщина болела, однако, по его словам, "если бы не война, мама бы еще жила".

"Русский мир" - хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно, что я не смогу даже проститься с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно – я приеду попрощаться с матерью. Когда на этой территории снова будет висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще тысяч украинцев, но мы обязательно дождемся", – отметил Бедняков.

Кроме этого, телеведущий обратился к своим российским коллегам, "друзьям-молчунам". Также он обратился к своим российским коллегам и попросил их не писать ему со своими соболезнованиями:

"Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали другие"… Пусть эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские "друзья-молчуны", когда упоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать!".

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