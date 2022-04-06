Оккупанты похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их за военнопленных, - Денисова

Российские войска на оккупированных украинских территориях массово похищают гражданских жителей Украины для дальнейшего представления их в качестве военнопленных.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть свидетельство, что отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные", - написала Денисова.

Также о массовом захвате мирных жителей сообщил освобожденный из российского плена украинский военнослужащий, заявивший, что в СИЗО Курска находилось более 40 гражданских пленных.

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Кроме того, российские СМИ начали распространять информацию о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, сбежавших в гражданской одежде.

"Фактически это может свидетельствовать о массовой смертной казни мирных граждан Украины", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских. и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

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"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине", - призвала Денисова.