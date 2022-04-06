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Новости Война
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Россия пришла в Украину как колонизатор, ее пропаганда этого уже не скрывает. Они рассматривают свое государство как империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы - Зеленский

зеленський

Войска Российской Федерации пришли на территорию Украины как армия колонизаторов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая перед парламентом Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Российская Федерация не заслуживает быть среди других в международном сообществе.

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"Российские военные пришли в Украину как армия колонизаторов. Их государственные пропагандисты, их политики больше даже не скрывают, чего они хотят. В ХХ веке они рассматривают свое государство как колониальную империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни. Уничтожать даже саму идентичность народов. Все, что делает нас украинцами", - подчеркнул Президент.

Он рассказал о преступлениях, которые российские военные совершают в отношении украинской нации. В частности, целенаправленные убийства учителей в оккупированных районах и всех, кто связан с армией, похищение представителей местного самоуправления, убийства руководителей громад. Кроме этого, по его словам, вместе с российской армией на украинскую территорию заходили подразделения, созданные для подавления любого политического сопротивления.

В то же время Зеленский выразил возмущение тем, что после всех ужасов, переживаемых Украиной во время войны, до сих пор приходится убеждать международное сообщество предпринимать более решительные действия для противостояния государству-агрессору.

Зеленский Владимир (20260) Ирландия (121) россия (95402) империализм (43) рашизм (98)


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Топ комментарии
+28
Мордор робить це багато сотень років.
Для того, хто знає історію України, це не новина.
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06.04.2022 16:48
+16
Та не може бути! Це ти, президент, мабуть тільки на днях про це дізнався. Це просто жах, що президент має такий плінтусний рівень знань з історії, політики тощо. Звичайно, при такому рівні для нього навіть приблуда Арахнохламідія - профффесор і готує для нього угоду з мордором. І він збирається її підписувати.
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06.04.2022 17:06
+10
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZX-HvvaXk_VXxqWAs0fhwrjOKhhVhBygchwpjuhPJm6BTzuHCYBdE2ucTM45ASzypjVS169qkBuVKBY1OSyLQShjhHE1RsitiVC5NjK-dlvykVJ6QldCVLfWw0E3P8gCOY&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa 1 год ·



"Если можете - эвакуируйтесь". Власти обратились к жителям трех областей. Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
Прямая речь Верещук: "Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.
Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно.
Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

Да ты, ****, чо, *****!! Да не может такого быть!
А как же Мы Не Хотели Паники?
А как же Байден нас пугает?
Майские шашлыки как же??
Видосики с бархатным голосом?
Моносброд, *****, ******.
Положили людей, теперь дошло.
Через полтора месяца войны.
Аматоры долбаные.
Ваш Дед.
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06.04.2022 17:02
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Мордор робить це багато сотень років.
Для того, хто знає історію України, це не новина.
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06.04.2022 16:48 Ответить
Це пісець, колонізатори індіанці з списами.
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06.04.2022 16:57 Ответить
у ***** глаза ботоксом заплыли..
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06.04.2022 17:02 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZX-HvvaXk_VXxqWAs0fhwrjOKhhVhBygchwpjuhPJm6BTzuHCYBdE2ucTM45ASzypjVS169qkBuVKBY1OSyLQShjhHE1RsitiVC5NjK-dlvykVJ6QldCVLfWw0E3P8gCOY&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa 1 год ·



"Если можете - эвакуируйтесь". Власти обратились к жителям трех областей. Вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
Прямая речь Верещук: "Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.
Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно.
Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

Да ты, ****, чо, *****!! Да не может такого быть!
А как же Мы Не Хотели Паники?
А как же Байден нас пугает?
Майские шашлыки как же??
Видосики с бархатным голосом?
Моносброд, *****, ******.
Положили людей, теперь дошло.
Через полтора месяца войны.
Аматоры долбаные.
Ваш Дед.
показать весь комментарий
06.04.2022 17:02 Ответить
так ещё и по откатам торгуются
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06.04.2022 20:02 Ответить
... гора народила мишу...
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06.04.2022 17:05 Ответить
Та не може бути! Це ти, президент, мабуть тільки на днях про це дізнався. Це просто жах, що президент має такий плінтусний рівень знань з історії, політики тощо. Звичайно, при такому рівні для нього навіть приблуда Арахнохламідія - профффесор і готує для нього угоду з мордором. І він збирається її підписувати.
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06.04.2022 17:06 Ответить
ЗЕ і себе "колонізатором" вважав глумлячись з усього українського. Схоже що і зараз вважає... "міротворєц патрушєва"...
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06.04.2022 17:06 Ответить
Клован,прибери дєрьмака та його підручних з ОП.
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06.04.2022 17:07 Ответить
Скажу вам по секрету - це і є ФАШИЗМ. Всіх зробити росіянами, під жорсткою вертикалью влади Кремля.
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06.04.2022 17:10 Ответить
Ну это ж надо, открытие века : русские войска - колонизаторы! Да они (мацковские) были оккупантами земель множества окружающих их народов на протяз1 стол1ть.
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06.04.2022 17:13 Ответить
Eta armija s kolonistami pozadi tak shli povsjudu uzhe kogda Moskovija otdeliljasj ot Zolotoi ordi i stala nezavisimoi ordoi. I poslje revolucii v 1917 bolsheviki tak zhe valjili kolonizirovatj vse teritorii i strani, kotorije potom stalji respublikami SSR. No v samom djele bilji kolonijami Rossii. Jedinstvennij otvet im - ******* ih v hvost i grivu poka sdohnjet ili ubezit obratno v svoi zagon. I vatnih kolonistov, kotorie ostalisj v stranah vokrug Rossii i nacinajet smerdetj, nado deportirovatj obratno v rossijskij zagon.
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06.04.2022 17:17 Ответить
Так якого ... ви ведете з цими виродками перемовини. Зеля вже час зрозуміти: кацапи не люди, а кончені істоти. Їх треба тільки нищіти, а не домовлятися.
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06.04.2022 17:17 Ответить
Ну реальность показала что это не колонизаторы,а канализаторы-сброд необразованного быдла и мародеров.
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06.04.2022 18:06 Ответить
Треба потроху починати позбавляти громадянства колаборантів і нелегалів. До війни любий африканець міг за 100 долярів "купити" паспорт України. Досить! Наша країна не помийна яма. Громадянство треба заслужити!
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06.04.2022 18:07 Ответить
ЗЄЛЯ, ТИ КРАЩЕ РОЗКАЖИ, ЯК МЕДВЕДЧУК З'ЇБАВСЯ З КРАЇНИ, ДО ЧОГО ТУТ ТАТАРОВ І ЩО РОБИТЬ БЄНЄДІКТОВА?
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06.04.2022 18:30 Ответить
кэп Зеленая Очевидность
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06.04.2022 18:43 Ответить
И поэтому с ними срочно нужно заключить мир, и отдать Крым и Донбасс...
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06.04.2022 19:31 Ответить
А шо в шірінці у пуйла?Вже надивився?тепер в сраку заглянь,може там мир побачиш.
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18.06.2022 19:28 Ответить
 
 