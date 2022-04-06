Россия пришла в Украину как колонизатор, ее пропаганда этого уже не скрывает. Они рассматривают свое государство как империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы - Зеленский

Войска Российской Федерации пришли на территорию Украины как армия колонизаторов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая перед парламентом Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава Украинского государства подчеркнул, что Российская Федерация не заслуживает быть среди других в международном сообществе.

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"Российские военные пришли в Украину как армия колонизаторов. Их государственные пропагандисты, их политики больше даже не скрывают, чего они хотят. В ХХ веке они рассматривают свое государство как колониальную империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни. Уничтожать даже саму идентичность народов. Все, что делает нас украинцами", - подчеркнул Президент.

Он рассказал о преступлениях, которые российские военные совершают в отношении украинской нации. В частности, целенаправленные убийства учителей в оккупированных районах и всех, кто связан с армией, похищение представителей местного самоуправления, убийства руководителей громад. Кроме этого, по его словам, вместе с российской армией на украинскую территорию заходили подразделения, созданные для подавления любого политического сопротивления.

В то же время Зеленский выразил возмущение тем, что после всех ужасов, переживаемых Украиной во время войны, до сих пор приходится убеждать международное сообщество предпринимать более решительные действия для противостояния государству-агрессору.