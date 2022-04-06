США продолжат предоставлять противотанковое оружие Украине. Против каждого российского танка мы поставим 10 противотанковых систем, - Блинкен

США и их союзники продолжат поставки противотанкового оружия в Украину, в результате против каждого танка РФ у Украины будет по 10 таких систем вооружения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Против каждого российского танка в Украине мы уже поставили или поставим десять противотанковых систем", - заявил он телеканалу NBC.

Накануне президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Блинкен уточнял, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн предполагает также противотанковые системы.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что с начала спецоперации России США предоставили Украине оружие и снаряжение на сумму $1,65 млрд.

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