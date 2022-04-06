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Новости Война
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США продолжат предоставлять противотанковое оружие Украине. Против каждого российского танка мы поставим 10 противотанковых систем, - Блинкен

блінкен

США и их союзники продолжат поставки противотанкового оружия в Украину, в результате против каждого танка РФ у Украины будет по 10 таких систем вооружения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Против каждого российского танка в Украине мы уже поставили или поставим десять противотанковых систем", - заявил он телеканалу NBC.

Накануне президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Блинкен уточнял, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн предполагает также противотанковые системы.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что с начала спецоперации России США предоставили Украине оружие и снаряжение на сумму $1,65 млрд.

Также читайте: Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц

оружие (10202) США (26489) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+24
А проти кожного літака десять протиповітряних ракет!
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06.04.2022 16:51
+18
США знают что делають...

через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...

Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
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06.04.2022 16:52
+18
модернізовані "Стріла-10м" від Луча Коростильова:
наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)

успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!

замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
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06.04.2022 17:24
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Правила форума Совет форумчан
А проти кожного літака десять протиповітряних ракет!
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06.04.2022 16:51 Ответить
С пзрк треба робити парні пуски,а з птрк дуже тяжко збити гелікоптер
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06.04.2022 16:56 Ответить
модернізовані "Стріла-10м" від Луча Коростильова:
наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)

успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!

замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
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06.04.2022 17:24 Ответить
У ПТРК типу Стугна (з наведенням по лазерному променю) немає поняття "гарантованого влучання" - усе залежить від оператора. Проти літаків - абсолютно неефективні.
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07.04.2022 00:18 Ответить
А Стугна? Она и вертолеты сбивает..Ей вообще не страшны тепловые ловушки..
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06.04.2022 16:54 Ответить
Якщо вертоліт зависає/мала швидкість, то можна влучити.
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07.04.2022 00:19 Ответить
та шось би посерьйозніше
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06.04.2022 16:51 Ответить
та технологічніше !

зараз, при переході до окопної війни нам будуть конче потрібні дрони-вбивці щоб нищити закопані танки, ПВО та залпові установки
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06.04.2022 16:53 Ответить
Все буде.

Компанія-розробник поступово виходить на проєктні потужності.
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06.04.2022 16:56 Ответить
Джавелін для цього і призначений - ракета може бити зверху
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07.04.2022 19:18 Ответить
Дякуємо.
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06.04.2022 16:52 Ответить
США знают что делають...

через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...

Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
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06.04.2022 16:52 Ответить
100 000 баксів дороговато буде !

от би дронів швейцарських ножичків побільше по 6 000 баксів за штуку із дальністю 40 км - тут і самоходки не треба !!!
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06.04.2022 16:56 Ответить
Ви пишете про модель 300. А в України скоро буде й модель 600, ультра-нова. Настільки нова, що фірма-виробник ще не вийшла на запроєктований темп виробництва.
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06.04.2022 16:57 Ответить
нехай надсилають!
ЗСУ випробує їх на всі 101% !
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06.04.2022 17:20 Ответить
Супер! Швейцарці продають нам дрони?
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07.04.2022 19:21 Ответить
Відмінні гарантії безпеки від справжніх друзів України! 🇺🇦🇺🇸🇬🇧

І таких гарантій буде все більше. Ми ще багато чого не знаємо
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06.04.2022 16:55 Ответить
Короче, ця війна на довг
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06.04.2022 16:55 Ответить
Понятно, что до последнего кацапа.
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06.04.2022 17:00 Ответить
для рашки - на виснаження,
а нам жити чи не жити
після Марика та Бучі варто позбутись всіляких ілюзій !!!
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06.04.2022 17:10 Ответить
Лучше артиллерию дайте с бк и ПВО! Зачем излишнее поставлять?
Но все равно, спасибо.
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06.04.2022 16:55 Ответить
Чехия начала поставки уже давно))) Но узнали только сегодя))
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06.04.2022 16:57 Ответить
Треба тобі даяк з Блінкіном зустрітися і перетерти що до чого бо Залужний & Ко не шарять що ЗСУ потрібно...))
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06.04.2022 17:00 Ответить
пане Блiнкiн, забеспечте кожну оселю вогнепальною зброею, please
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06.04.2022 16:56 Ответить
прохання повинне звучати так : Верховна рада ! Негайно прийміть закон про вільний продаж ; правила зберігання та застосування цивільним населенням нарізної автоматичної зброї ! І ніхто вам більше не потрібен - за місяць після прийняття зможете у любому супермаркеті придбати разом із свіжою редискою !
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06.04.2022 19:00 Ответить
Одними джавелінами і стінгерами війну не виграти!!! Ми не Афганістан, ми не згідні 10 років воювати, нам потрібна артилерія, ППО і винищувачі!!!
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06.04.2022 16:57 Ответить
не розписуйтесь за всіх, український народ і 20 р. воюватиме за свою свободу, як і афганці.
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06.04.2022 17:19 Ответить
кароче звезду смерти нам самым будуваты..
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06.04.2022 17:00 Ответить
памятаєте було відео про обстріл орків на складі?..ось залишки біля 50 шт.
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06.04.2022 17:02 Ответить
ось само відео...знайшовhttps://video.fdnk3-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/277651791_1159611771524096_7981733357678493385_n.mp4?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjU1NiwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=iRoe78H1LP0AX_4S_NP&rl=556&vabr=309&_nc_ht=video.fdnk3-2.fna&edm=AFCcVE4EAAAA&oh=00_AT_1cDx1ql9hhiqtBchaMt_QPvOjOOwyhDDPb75Ed2SZfg&oe=624DC53A
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06.04.2022 17:06 Ответить
да, сам видос вызывал вопросы. Теперь получше)))
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06.04.2022 17:13 Ответить
Всё равно Блинкену респект!
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06.04.2022 17:04 Ответить
Амерам-респект.Зброї забагато не буває...
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06.04.2022 17:06 Ответить
Шановний пане Ентоні, не потрібно 10 до 1.. . Коефіціент єфективності у "джавелін" доволі високий, досить буде 2-3 до 1. А от засоби ППО та винищувачі були б у нагоді. З повагою до Вас особисто, та усього народу США.
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06.04.2022 17:08 Ответить
Потрібно. Якщо мати джавелінів рівно стільки, скільки танків в росіян, то кожний джавелін має бути саме в тому районі, де зараз є рос. танк. Як тільки танк перекинули з під Харкова до Херсону, одразу і джавелін має їхати в тому ж напрямку. При запасі джавелінів 10 до одного нам стають нестрашні кацапські маневри, тому що на кожному з можливих напрямків удару є достатня кількість Джавелінів. А як би дали Джавелів з розрахунку 20 до одного, то ці ПТРК могли б бути навіть у тероборони Луцьку та Рівного. І ніякий білоруський десант був би не страшним.
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06.04.2022 17:54 Ответить
Треба наступальна зброя щоб вибити цю паскудь. Якісь суперточні безпілотники. Новітні ППО для прикриття теж би не завадили.
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06.04.2022 17:25 Ответить
Нарешті andestood!
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06.04.2022 17:55 Ответить
Лучше позже чем никогда.
Главноє чтобьІ побьІстрее, пока орки снова не полезли.
И теперь нам нужно наступательное оружие, надо вьІбивать вражину из территории УкраиньІ.
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06.04.2022 17:59 Ответить
Супер! А проти кожного їх літака - 10 винищувачів. А проти кожної балістичної ракети - 10 С300. Давайте, хлопці, не зупиняйтеся. Здивуйте нам!
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06.04.2022 18:28 Ответить
Орки *****!!!
Ви чуєте???
Мало того , що вас ""**башать" 1:10, так вас ще й будуть "палити" 1:10.
"Букмекери і аналітики вже зробили котіровку!!!"
Горіть сЦуки в АДУ, тому що вас вилікувати НЕМОЖЛИВО!!!
Тільки утилізація!!!!
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06.04.2022 19:29 Ответить
Украина после победы сирийцам подкинуть бы, что долбили дружка рашки асада..
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07.04.2022 03:54 Ответить
 
 