США продолжат предоставлять противотанковое оружие Украине. Против каждого российского танка мы поставим 10 противотанковых систем, - Блинкен
США и их союзники продолжат поставки противотанкового оружия в Украину, в результате против каждого танка РФ у Украины будет по 10 таких систем вооружения.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Против каждого российского танка в Украине мы уже поставили или поставим десять противотанковых систем", - заявил он телеканалу NBC.
Накануне президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.
Блинкен уточнял, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн предполагает также противотанковые системы.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявлял, что с начала спецоперации России США предоставили Украине оружие и снаряжение на сумму $1,65 млрд.
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наведення по лазерному променю,
дальність 10 км
влучання гарантоване (як у Стугни, ніякі ловушки не працюють)
успішні випробування пройшов у 2021 р.,
фінансування - повний ноль !!!!
замість цього, "Байден, дай нам танки і корабля з матросами !"
зараз, при переході до окопної війни нам будуть конче потрібні дрони-вбивці щоб нищити закопані танки, ПВО та залпові установки
Компанія-розробник поступово виходить на проєктні потужності.
через пару недель начинается "зеленка" и єти Жавелины и другое,самое то что нужно...
Ведь Жавелином можно не только танки уничтожать)))
от би дронів швейцарських ножичків побільше по 6 000 баксів за штуку із дальністю 40 км - тут і самоходки не треба !!!
ЗСУ випробує їх на всі 101% !
І таких гарантій буде все більше. Ми ще багато чого не знаємо
а нам жити чи не жити
після Марика та Бучі варто позбутись всіляких ілюзій !!!
Но все равно, спасибо.
Главноє чтобьІ побьІстрее, пока орки снова не полезли.
И теперь нам нужно наступательное оружие, надо вьІбивать вражину из территории УкраиньІ.
Ви чуєте???
Мало того , що вас ""**башать" 1:10, так вас ще й будуть "палити" 1:10.
"Букмекери і аналітики вже зробили котіровку!!!"
Горіть сЦуки в АДУ, тому що вас вилікувати НЕМОЖЛИВО!!!
Тільки утилізація!!!!