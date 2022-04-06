В Одесской ОВА назвали имя командира фрегата, с которого россияне запускают ракеты по украинским городам, - Одесская ОВА. ФОТО

Именно с фрегата "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ производится обстрел ракетами украинских мирных городов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем блоге представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Фото оккупанта прилагается.

"Фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, с которого запускаются ракеты по украинским городам, командует Григорий Бреев. Он родом из Винницкой области, служил в Вооруженных силах Украины, присягнул рф в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Севастополь", - говорится в сообщении.

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