Западные чиновники не исключают, что Путин может еще раз попытаться захватить Киев, несмотря на изменение стратегии, - CNN

Нельзя утверждать, что недавнее изменение стратегии России в войне против Украины означает, что Путин отказался от попытки захватить Киев, считают официальные лица США и Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, долгосрочные цели Путина непонятны, однако американские и европейские официальные лица заявили CNN, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она захватит на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, США ожидают, что Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

"Цель России в конечном счете состоит в том, чтобы максимально ослабить Украину", - сказал он.

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