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Новости Агрессия России против Украины Война
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Западные чиновники не исключают, что Путин может еще раз попытаться захватить Киев, несмотря на изменение стратегии, - CNN

київ

Нельзя утверждать, что недавнее изменение стратегии России в войне против Украины означает, что Путин отказался от попытки захватить Киев, считают официальные лица США и Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, долгосрочные цели Путина непонятны, однако американские и европейские официальные лица заявили CNN, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

"Мы ожидаем, что для защиты любой территории, которую она захватит на востоке, Россия потенциально может распространить свою силовую проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей", - заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

По словам Салливана, США ожидают, что Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову.

"Цель России в конечном счете состоит в том, чтобы максимально ослабить Украину", - сказал он.

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армия РФ (19180) Киев (25511) CNN (117) Салливан Джейк (255)


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Топ комментарии
+20
губами....
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06.04.2022 17:26
+20
***** зараз може захопити тільки член в свого оленейоба сірьожи.
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06.04.2022 17:27
+19
приглашаем всех желающих оккупантов в Рыжий лес, говорят там хорошая дорога, почти не стреляют и всегда есть где отдохнуть...
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06.04.2022 17:28
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губами....
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06.04.2022 17:26 Ответить
Жопой
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06.04.2022 18:13 Ответить
Дойти за 20 км і відійти щоб потім знову положити купу мокш?навіть вони не такі дурні
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06.04.2022 17:27 Ответить
А Чорнобаївка?
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06.04.2022 17:34 Ответить
Чорнобаївка - это аномалия...!)))
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06.04.2022 18:14 Ответить
Почему? Куйло погрузилось в состояние войны до Самой смерти. Всё. Как долго эта война будет длится и какими путями неизвестно. Но то что мира не будет в Европе, пока оно не сдохнет, я просто уверен.
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06.04.2022 17:52 Ответить
кацапы выберут 2го такого же. там нация больна....
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06.04.2022 22:26 Ответить
Як не такі ?
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06.04.2022 18:14 Ответить
Губами
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06.04.2022 17:27 Ответить
***** зараз може захопити тільки член в свого оленейоба сірьожи.
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06.04.2022 17:27 Ответить
приглашаем всех желающих оккупантов в Рыжий лес, говорят там хорошая дорога, почти не стреляют и всегда есть где отдохнуть...
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06.04.2022 17:28 Ответить
І грунт хороший. Легко можна окопатися на 3 метри в глибину.
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06.04.2022 17:38 Ответить
краще нехай тра*хне пескова.. ..або шойгу
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06.04.2022 17:28 Ответить
Кабздон их ждёт на концерте
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06.04.2022 21:01 Ответить
ЗЛОБНЫЕ ТАРАПУНЬКА И ШТЕПСЕЛЬ !)
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07.04.2022 09:24 Ответить
побудуйте повноцінні лінії оборони (із бункерами та ДОТами) по р.Уж та р.Тетерів і хлу обломається

до того ж і на майбутнє пригодиться
зверніть увагу, що орки найменше просунулись в ОРДЛі, де Порох ще у 2014-му побудував три лінії укріплень
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06.04.2022 17:29 Ответить
Забули, що одразу після приходу Зе, восени 2019, при розведенні військ, всі укріплення демонтовувались і засипались?
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06.04.2022 17:38 Ответить
А є докази?
Чи вам лише побазікати?
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06.04.2022 17:47 Ответить
взагалі правий берег на північ від Дніпра то начебто сам господь Бог придумав для захисту - лісиста зона із рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь, які мають широкі заболочені пойми із торфяниками
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06.04.2022 17:42 Ответить
Бабы нарожали?
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06.04.2022 17:29 Ответить
Лапатний обісраний сцарь може захопити Київ або всю Україну лише ротом-глибину захоплення хай обирає сам-або українська незламна нація йому допоможе...
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06.04.2022 17:30 Ответить
оно токо может взять у киева и сглотнуть..
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06.04.2022 17:31 Ответить
Значит ответочку по Беларуси и всех приграничных аэродромах и войсках.Тут уже выхода нет.
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06.04.2022 17:32 Ответить
Я думаю, всі ті піджарені орки, встануть, і підуть в останній бі
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06.04.2022 17:33 Ответить
Я думаю, всі ті піджарені орки, встануть, і підуть в останній бій
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06.04.2022 17:35 Ответить
"За словами Саллівана, США очікують, що Росія продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по всій Україні, у тому числі по Києву, Одесі, Харкові та Львову. "

отаке: саме Саліван (аж ніяк не США) на це й очікує, бо інакше валиться геть уся "стратегія" Салівана - а відтак і сам Саліван втрачає власну посаду (а не виключено - і потрапляє до цюпи за звинуваченням у державній зраді)
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06.04.2022 17:35 Ответить
Я думаю, всі ті піджарені орки, встануть, і підуть в останній бій
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06.04.2022 17:36 Ответить
Эффект неожиданности утрачен.
Контроль над небом утрачен.
Каждый метр территории Украины под наблюдением.
Оперативные районы пристреляны и отработаны.
Население вооружено и укрепления (даже минимальные) созданы.
О каком повторном вторжении может идти речь, аналитики хреновы?
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06.04.2022 17:36 Ответить
Не, ну после Чернобаевки и изобретения МО России нейрализатора все возможно
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06.04.2022 17:39 Ответить
західні чиновники і аналітики вже 100 раз обісрались, кацапи не можуть взяти Маріуполь, що б взяти Київ це їм треба тупо все населення мобілізувати і кнути як мясо
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06.04.2022 17:41 Ответить
Осідлає лаврова і в бій
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06.04.2022 17:42 Ответить
Ти на кожній гілці цю фігню постиш?
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06.04.2022 17:50 Ответить
Провокатор лапотный наверняка,пусть это скажет защитникам Харькова и Мариуполя.
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06.04.2022 18:07 Ответить
А может из-за таких долбней как ты? А бараннелло?
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06.04.2022 17:55 Ответить
Мир Філ, твої слова пахнуть калом, тому що половина ВСУ говорить по російські, в тому числі і полк Азов, що героїчно тримає Маріуполь, і воїни незалежно від мови є між собою побратими. А ти, вочевидь, рашенський прохвост.
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06.04.2022 18:08 Ответить
Все можно допускать. Их нельзя не до оценивать. Враг коварный. Их "губами" их не одолеешь.
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06.04.2022 17:46 Ответить
Если прорвутся всей массой на востоке то могут галопом и попереть дальше. Не стоит недооценивать напор врага. Тем более за вчера и сегодня, они на востоке потихоньку и очень неглупо продвигаются вперед. Будет тяжело. Готовимся к защите от навала орды.
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06.04.2022 17:48 Ответить
Все кино больше не будет,актеры закончились..
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06.04.2022 17:49 Ответить
Вони точно так очікували всього в Афганістані і доповідали і Обамі і Трампу про свої прогнози і дані розвідки а самі залишили збро\ талібам майже на 1 МІЛЬЯРД дол. /здили до путла на паради тиснули ручки фотографували танки та ракети та за стіною кремля покладали букетики та віночки на могилі р. солдату. А тепер коли побачили хвалену розхерячену руську техніку нашими ЗСУ розуміють що якщо дадуть нам щось новішого F-15 тозупинити нас зможе тільки тихий океан. і то тому що флоту нема
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06.04.2022 17:53 Ответить
Вони там що на Заході, ставки роблять?
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06.04.2022 17:53 Ответить
вони так і ссуть втручатись
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06.04.2022 18:11 Ответить
аналітикою займаються
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06.04.2022 18:34 Ответить
Київ за три дні - це аналітика на рівні ставок. Реальні прогнози залежать від рівня наданого озброєння.
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06.04.2022 19:31 Ответить
Я не розумію, вони дійсно там на заході таке говорять, чи це хтось приколюється?
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06.04.2022 17:54 Ответить
Все возможно! Нужно с ними соглашаться и требовать больше оружия, желательно тяжёлого, танки, самолёты, ракетные системы, дальнобойные орудия!
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06.04.2022 18:28 Ответить
.. і ще раз програти битву за Київ... не думаю, що настількі тупі многоходовочки застосуюсь
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06.04.2022 18:33 Ответить
Раз так, то самолёты и танки следующим контейнером к нам. Солдаты во Львове готовы на первом поезде ехать на переобучение. У талибов техники на ярд зеленки оставили, вам не прывыкать.
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06.04.2022 19:09 Ответить
Як же ж дістали ці західні стратеги... В жодного нема яїць, щоб з цим рашизмом покінчити, поки він не переріс на планетарний рівень...
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06.04.2022 20:16 Ответить
Микола Відлига 04.04.2022
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
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06.04.2022 20:40 Ответить
"Західні чиновники" - нотариусы и почтальоны?
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06.04.2022 20:41 Ответить
ПО МОЕМУ У ПУТИНА ПОНОС В БУНКЕРЕ !)
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07.04.2022 15:44 Ответить
И ОН СИДЯ НА ПАРАШЕ МОЧИТ ШОЙГУ !)
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07.04.2022 15:45 Ответить
 
 