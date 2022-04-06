Для восстановления Украины хватит российских государственных денег. $0,5 трлн – это задача минимум на 7 лет, - Малюська
Украина хочет покрыть все убытки от войны за счет денег РФ, а не международных дотаций или украинского бюджета.
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью украинскому Forbes, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас еще рано говорить об окончательной цифре потерь экономики Украины от войны. "И еще долго нужно бежать и проделать много работы. Сейчас важно найти правильный механизм компенсации", - сказал министр.
Речь идет о замороженных государственных счетах России – это деньги Центробанка и Фонда национального благосостояния. "О счетах юридических и физических лиц пока речь не идет. Легче получить замороженные деньги государства, чем юридических или физических лиц. И не факт, что эта процедура будет успешной", - добавил Малюська.
По словам чиновника, для восстановления Украины хватит даже российских государственных денег. "Потратить $0,5 трлн долларов – это задача минимум на семь лет", – сказал он.
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Малюська отметил, что пока нет понимания, какими порциями Украина будет получать эти деньги. Для каждой страны решение будет индивидуальным.
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Великого пильщика крадівництв
прості як двері суки !!!!
подбав би мисюська краще про платну камеру в тюрмі для себе та свого шефа
До того ж, рашисти продовжують вести обстріли ракетами зі своєї території та з моря?!
Тобто ми відбудовуємо, а вони знов ракетами нищать?!
ps: очень хочется вначале победить, а потом делить шкуру еще неубитого...
міністр юстиціїпри портнові.
У плісняви, хоч щось своєю справою займається?
пока кацапия не капитулирует, сюда врядли захотят инвестировать деньги.
С чего вы взяли, что "стерты города"? Вы видели видео хоть одного большого города последовательной съемкой по ВСЕМ улицам ВСЕГО города?
Да, разрушения значительные. А некоторые села и маленькие города реально разрушены на 70-80%. Но если в таком городе было несколько десятков хрущевок, то сколько стоит построить с нуля такую хрущевку? Так вот я вам сообщаю, что среднестатистический райцентр можно ВЕСЬ поселить в один квартал современных 24-х этажках. Строительство 2-х подъездного 24-х этажного дома - это 2 млн.$ если без коррупции и воровства.
И т.д. и т.п.
Говорю вам это как профессиональный архитектор.
Другой вопрос компенсация людям. Но об этом никто не говорит. Как думаете: Почему?
А что до домов. В одном Харькове по состоянию на 29 марта (только дернул в новостя) разрушено 1410 обьектов ифраструктуры. По состоянию на 14 марта было 600 домов.
Потом стоимость дома ну никак не будет 2млн. Я не строитель, и не архитектор, но знаю что за 1млн вам в пригороде америки построят двухэтажный дом из фанеры, если вы купили землю и получили все разрешения. В среднем стоимость по Америке от 1млн за этаж до 100млн за этаж. Ок, допустим в Украине будет дешевле, но сама Украина это никогда не построит - тут отстраивать будут турки, китайцы и т.п. и очень долго. Варианты что будут отстраивать пленные кацапы не подходит - это не немцы после второй мировой отстраивающие Киев, у них руки не из того места растут.
Ну и потом если повредили ТЕЦ, коммуникации и т.п. то стоимость возрастает. Помните близнецы? Вы знаете что прежде чем начать строить новый торговый центр после 9/11 завалы/нулевой уровень готовили лет 10? И это всего одно здание, в центре странцы которая засыпана деньгами.
Согласен с вашими аргументами, что своими силами (да и своими стройматериалами в т.ч.) такое восстановление Украина не потянет. Поэтому умножаем стоимость 24-х этажки на 2. Получаем 4 млн.$
Инфраструктура - это отдельная тема. Я могу 3 листа на эту тему написать. Явно не форумный формат.
Но в целом моя мысль была не об этом. Я подводил к ней в моём последнем предложении.
Как я уже говорил, я не строитель, однако в Китае (шанхай) строят по 3.7млн за этаж, а дешевле чем китайцы найти сложно, да и качество у них то еще.
Восстанавливать скорее всего будут либо турки, либо китайцы. Потенциально китайцев не пустят за отсутсвие их четкой позиции во время войны.
Правильный ответ на этот вопрос сразу даст вам полное понимание и по разрушениям и по стоимости и пр. и пр.
Что до компенсации людям... Это сложный вопрос, и если вы посмотрите что выплачивала Германия после первой и второй мировых, то было не так и много.
По Версальскому договору после первой мировой они должны были заплатить определенную сумму дойч марок эквивалентную 100,000 тонн золота (около 6.2 триллионов долларов на сегодня), однако вначале им это скостили в два раза, поскольку у Германии не было денег, а потом в Германии запустили такую гипер инфляцию, что получение репараций потеряло смысл.
Кстати нашим "переговорщикам" на заметку - не соглашайтесь на репарации в рублях. Окончательно за первую мировую войну Германия расчиталась лишь в 2010.
Со второй мировой тоже не все так гладко было. Да, Германия платила что то, но невозможно купить жизнь убитого родственника или знакомого.
Чисто с исторической точки зрения контрибуции запрещены уже более 120 лет. Одна из причин они часто являлись основанием для новой войны. Пришедшие на смену "репарации" тоже не такие уж и гладкие - бытует мнение что одной из причин второй мировой войны был именно Версальский договор.
2. Именно и только из-за желания и готовности начать дерибанан миллиардов $, эта тема активно муссируется в наших СМИ. Подтверждает мои слова следующее:
2.1 В условиях, когда война только началась, говорить о миллиардах на восстановление - это делить шкуру не убитого медведя.
2.2 В условиях войны очевидным является приоритетность усилий Украины на оборону. Какое, нах, "восстановление", когда у нас нет элементарного: броники, каски, форма, медицина и пр. Молчу уже за вооружение и боеприпасы.
2.3 В условиях, когда война только началась, очевидным является приоритетность обустройства сотен тысяч беженцев и переселенцев (внутри Украины). И о финансировании этих процессов почему-то не говорят в СМИ. (Почему? - см. п.1)
2.4. Нет ни единого технико-экономического расчета причиненного ущерба, но при этом все кому не лень оперируют суммами в миллиарды и уже в триллионы $. Это - лакмусовая бумажка коррупции и дерибана.
2.5 Нет источников финансирования "восстановления". Всё на уровне декларативных заявлений и наших "хотелок". Распределение денег, которых нет - верный признак дерибана и коррупции.
2.6 О миллиардах и триллионах на восстановление, говорят чиновники, которые в принципе не имеют к этому никакого отношение. Тот же Молюська, например. Т.к. каждый чиновник хочет присосаться к этой бездонной золотой сиське.
У одного человека в в пригороде Киева хата которой 60 лет и ему выстрелом снесли сарай, у другого был построен современный дом типа того что у Яныка в Межигорье и ему предположим снесли дом, поскольку сарая с дровами у него не было. Компенсировать всем по пусть 100тысяч долларов? За сарай это слишком много, за дом Яныка слишком мало. У кого то в квартире выбило окна, а у кого то снесло весь дом.
То что уже сейчас начинают поднимать вопросы репараций пусть и не официально, это в принципе нормально - часть этих новостей попадет и на московию и рано или поздно они начнут задумываться что прийдется платить. Вместе с тем никакого отношения к реальным цифрам эти разговоры не имеют, тут вы правы. Иногда после войны репарации получаются территорией, тот же Кеннисберг. Я бы взял с них куриллы и продал бы их Японии Японцы стали бы друзья на века
Но суть моего основного поста была в том что у России не хватит денег расплатиться с Украиной (при условии что Россия капитулирует, но этого пока нет)
Так шо розраховуйте тільки на самих себе.
А я думал сплетни!
восстановлениюраспилу" свидетельствуют два красноречивых факта:
1. Нет ни единого подтвержденного расчета "ущерба". Всё на уровне "пальцем в небо".
2. Никто и никогда не говорит о прямой компенсации ЛЮДЯМ за уничтоженное имущество. Т.к. именно такая компенсация не позволяет ВОРОВАТЬ.