Для восстановления Украины хватит российских государственных денег. $0,5 трлн – это задача минимум на 7 лет, - Малюська

Украина хочет покрыть все убытки от войны за счет денег РФ, а не международных дотаций или украинского бюджета.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью украинскому Forbes, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас еще рано говорить об окончательной цифре потерь экономики Украины от войны. "И еще долго нужно бежать и проделать много работы. Сейчас важно найти правильный механизм компенсации", - сказал министр.

Речь идет о замороженных государственных счетах России – это деньги Центробанка и Фонда национального благосостояния. "О счетах юридических и физических лиц пока речь не идет. Легче получить замороженные деньги государства, чем юридических или физических лиц. И не факт, что эта процедура будет успешной", - добавил Малюська.

По словам чиновника, для восстановления Украины хватит даже российских государственных денег. "Потратить $0,5 трлн долларов – это задача минимум на семь лет", – сказал он.

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Малюська отметил, что пока нет понимания, какими порциями Украина будет получать эти деньги. Для каждой страны решение будет индивидуальным.