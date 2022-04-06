Германия может поставлять только то оружие, которое Украина сможет использовать, - Шольц

Германия может поставлять Украине только вооружение, которое армия страны умеет использовать и может сразу применить.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц депутатам в Бундестаге. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), преимущество которых в том, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", - сказал Шольц.

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"Мы должны поставлять оборудование, которое можно использовать", – добавил он.

После вторжения России в Украину Германия заявила, что будет поставлять ПЗРК "Стрела", сменив свою политику не посылать оружие в зоны конфликта.

Ранее Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но этот процесс конфиденциален и пока договоренностей не достигли.