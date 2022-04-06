Германия может поставлять только то оружие, которое Украина сможет использовать, - Шольц
Германия может поставлять Украине только вооружение, которое армия страны умеет использовать и может сразу применить.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц депутатам в Бундестаге. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), преимущество которых в том, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", - сказал Шольц.
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"Мы должны поставлять оборудование, которое можно использовать", – добавил он.
После вторжения России в Украину Германия заявила, что будет поставлять ПЗРК "Стрела", сменив свою политику не посылать оружие в зоны конфликта.
Ранее Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но этот процесс конфиденциален и пока договоренностей не достигли.
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в 20 роках, рузге почало ходити в лаптях, бо розруха. Сталін кинувся до жабоїдів та німців, допоможіть стати на рельси реконструкції. Роками домовлялись, вже створювались цілі бригади спеців Внешторга, а потім виявилось, що в них нема нічого, тільки понти. Тоді і звернулись до америкосів і ..... всі 4 тракторні заводи побудував Генрі Форд в кредит. Німчураки також у Форда прикупили трактор і ліцензію.
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німецькі суки ссучились.....
осьо вони, красавці, але без 25 мм зубів райнметалловських гармат
Так шо - не надо ЛЯЛЯ..