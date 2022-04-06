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Германия может поставлять только то оружие, которое Украина сможет использовать, - Шольц

олаф,шольц

Германия может поставлять Украине только вооружение, которое армия страны умеет использовать и может сразу применить.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц депутатам в Бундестаге. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это очень старые запасы, которые использовались в NVA (армия бывшей коммунистической Восточной Германии), преимущество которых в том, что их можно особенно хорошо использовать в Украине, поскольку у них есть опыт работы с этим оборудованием", - сказал Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге призывают увеличить поставки вооружений в Украину

"Мы должны поставлять оборудование, которое можно использовать", – добавил он.

После вторжения России в Украину Германия заявила, что будет поставлять ПЗРК "Стрела", сменив свою политику не посылать оружие в зоны конфликта.

Ранее Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но этот процесс конфиденциален и пока договоренностей не достигли.

Германия (6933) оружие (10202) Украина (44923) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+32
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06.04.2022 17:40
+28
ото диииибіл, а навчитися це тіпа надо бути генієм?
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06.04.2022 17:40
+24
Суки, оружие оно и есть оружие. Научиться можно, не ядерна, физика.
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06.04.2022 17:40
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Страница 2 из 2
Та не дадут европейсы оружия. И дело не в хотелках или даже политике. У ни его НЕТ. Вот тупо НЕТ. Они годами под зонтиком нато забивали болт на свою армию, а теперь оказывается третья мировая не то что реальна, она уже на пороге. Они сейчас сами сидят и думают что делать и как увеличивать бюджеты на армию в случае если северный бантустан на них попрет.
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06.04.2022 18:48 Ответить
під інтелектуала косить. Помоєму, крім небажання позлити друга, в них елементарно нема є що дати. Танків як кіт наплакав, літаки не власні, ПЗРК не виготовляють,гранатомети шведські, хіба що каски та баклажки, гарматки на БТР шведські.
в 20 роках, рузге почало ходити в лаптях, бо розруха. Сталін кинувся до жабоїдів та німців, допоможіть стати на рельси реконструкції. Роками домовлялись, вже створювались цілі бригади спеців Внешторга, а потім виявилось, що в них нема нічого, тільки понти. Тоді і звернулись до америкосів і ..... всі 4 тракторні заводи побудував Генрі Форд в кредит. Німчураки також у Форда прикупили трактор і ліцензію.
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06.04.2022 18:50 Ответить
Оставьте у себя своё говно!
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06.04.2022 18:57 Ответить
ведёт себя как проститутка!хуже только меркель и шрёдер
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06.04.2022 19:05 Ответить
Добре. Дайте С-300 побільше, МІГ ті СУ. Танки також не завадять.
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06.04.2022 19:07 Ответить
Ага, карабини Маузер 95 та кайзерівські каски з рогами! Дядя Олаф, ти дебіл?
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06.04.2022 19:09 Ответить
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06.04.2022 19:30 Ответить
Количество выпущенных, шт.
2136
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06.04.2022 19:32 Ответить
у 2015-му Порох просив передати 300 "демілітарізованих" (без озброєння) Мардерів під виглядом пожарних танків
німецькі суки ссучились.....
осьо вони, красавці, але без 25 мм зубів райнметалловських гармат
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06.04.2022 19:49 Ответить
Иди со своим оружием и вечно придумываемыми условиями!!!!! За русским кораблем,и можеш дбл орбана с собой прихватить. И за газ не забудь путлеру отсыпать за рубли
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06.04.2022 19:35 Ответить
У нас цыгане танк впервые в жизни видят - через час он уже на перебитых номерах в ВСУ!
Так шо - не надо ЛЯЛЯ..
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06.04.2022 19:48 Ответить
У мене є сумнів, що ******* німці знають, з якої сторони до автомата підходити, умєтєлі хрєнови.
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06.04.2022 19:52 Ответить
Від серця відриває, плаче... Та не має такої зброї, якою наші котики не молотили би москалів.
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06.04.2022 20:05 Ответить
Ця війна вже триває сторіччями, з моменту окупації України Мордором ...більше 350 років ..
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06.04.2022 20:45 Ответить
Та ми вже всім вміємо. Єдина Армія в світі, яка стріляє з усього і збиває все не дивлячись в інструкцію для чого воно призначене. З ПТРК по літаючим цілям, з літаків по ракетам, з РСЗВ по кораблям. Пох. Головне дайте зброю. А кацапів на приціл ми самі візьмемо.
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06.04.2022 20:45 Ответить
Та это вообще какой то подставной русский агент, засел там уже давно, и помогает рашке.

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06.04.2022 21:02 Ответить
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06.04.2022 22:17 Ответить
Тупіше відбрехеньки вигадати не змогли?
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06.04.2022 23:21 Ответить
В такому разі чому він в рашку поставляв не тільки "жигули", яку параша "вміє використовувати"?
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07.04.2022 00:53 Ответить
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