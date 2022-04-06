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США вводят полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка", а также против дочерей Путина и семьи Лаврова
США вводят полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка – "Сбербанк" и против крупнейшего в стране частного банка – "Альфа-банк".
Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Таким образом, любые активы этих двух банков, которые сталкиваются с финансовой системой США, будут заморожены. При этом американцам запрещено вести бизнес с ними.
Кроме того, как отмечается, под санкции попали дочери президента Российской Федерации Владимира Путина, жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и члены Совета безопасности России.
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У нас в Херсоне рашка тв.... Я его не смотрю вообще....
Но ради воя пропагандонов наверно на пару сёк включу...