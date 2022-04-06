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Новости Санкции против России
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США вводят полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка", а также против дочерей Путина и семьи Лаврова

санкции

США вводят полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка – "Сбербанк" и против крупнейшего в стране частного банка – "Альфа-банк".

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, любые активы этих двух банков, которые сталкиваются с финансовой системой США, будут заморожены. При этом американцам запрещено вести бизнес с ними.

Кроме того, как отмечается, под санкции попали дочери президента Российской Федерации Владимира Путина, жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и члены Совета безопасности России.

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Топ комментарии
+83
Теперь маленькая кобылка лаврова будет резвиться на просторах Калуги.
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06.04.2022 18:04
+78
Ого, а вот это весьма серьезно, это нехилый такой финансовый бомбовый удар. Если это поддержит ЕС, это будет весьма болезненно для РФ.
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06.04.2022 18:03
+59
Если сбер рухнет, кацапским банкам пистец.
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06.04.2022 18:04
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Еще нужно очищать окружение Зеленского от кацапов
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06.04.2022 19:22 Ответить
Очень важно запугать контрагентов. Чтобы любой, кто купит кацапскую нефть (морской перевозчик или китайская прокладка), сам мог попасть под санкции в любой момент, когда вскроется очередной геноцид русистов. Чем больше санкций - тем лучше. У Китая объем торгов с РФ пару процентов (можно немного поднять его, все же закупают по демпинговым ценам), ему не сдалось ссориться с США.
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06.04.2022 19:39 Ответить
good
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06.04.2022 19:54 Ответить
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06.04.2022 21:16 Ответить
Харашо, но мало. Санкцій проти кацапсінів багато не буває, давайте ще, та побистріше, поки світові тренди ще свіженькі!
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06.04.2022 21:32 Ответить
АЛЬФА БАНК ПОЛЮБОМУ НАДО ЗАКРЫВАТЬ В УКРАИНЕ !!!
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06.04.2022 22:57 Ответить
Поки що все навпаки - український Альфа-банк перекриває кисень українським компаніям блокуючи їхні рахунки. Видно в нього є якісь заступники на Банковій
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07.04.2022 00:29 Ответить
"Дети не виноватые"....
У нас в Херсоне рашка тв.... Я его не смотрю вообще....
Но ради воя пропагандонов наверно на пару сёк включу...
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07.04.2022 03:43 Ответить
Лучше заранее выставляйте слип таймер на телеке минут на 10. Чтобы не рисковать форматированием мозга.
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07.04.2022 09:47 Ответить
посмотрим как оно подействует.
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07.04.2022 06:52 Ответить
Більше санкцій корисних та різних!Слава Америці!Слава Україні! Але наша русофобія все ще недостатня!🤣😂😀
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07.04.2022 07:18 Ответить
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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07.04.2022 09:51 Ответить
Ну чтоже,логично и правильно...
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07.04.2022 10:21 Ответить
Путлер как военный преступник и глава мафии, наверно не исключает такого сценария для своих дочек, и это было бы правильно.
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07.04.2022 10:27 Ответить
Кацапы сожрите свои российские паспорта и высрети их поскорее, иначе догадайтесь сами что будет.
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07.04.2022 10:18 Ответить
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