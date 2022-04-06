США вводят полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка", а также против дочерей Путина и семьи Лаврова

США вводят полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка – "Сбербанк" и против крупнейшего в стране частного банка – "Альфа-банк".

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, любые активы этих двух банков, которые сталкиваются с финансовой системой США, будут заморожены. При этом американцам запрещено вести бизнес с ними.

Кроме того, как отмечается, под санкции попали дочери президента Российской Федерации Владимира Путина, жена и дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и члены Совета безопасности России.

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