Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште по прекращению огня, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре якобы дал положительный ответ на его предложение по поводу встречи с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает Index.

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Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины. Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а немедленного прекращения огня.

По его словам, ответ Путина был положительным, но имеет свои условия для этого.

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