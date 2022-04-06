Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште по прекращению огня, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре якобы дал положительный ответ на его предложение по поводу встречи с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает Index.
Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины. Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а немедленного прекращения огня.
По его словам, ответ Путина был положительным, но имеет свои условия для этого.
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