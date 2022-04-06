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Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште по прекращению огня, - Орбан

путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре якобы дал положительный ответ на его предложение по поводу встречи с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает Index.

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Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины. Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а немедленного прекращения огня.

По его словам, ответ Путина был положительным, но имеет свои условия для этого.

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Венгрия (1935) путин владимир (31219) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+196
На *** пошли ОБА !!!
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06.04.2022 18:37
+150
Свої умови обісраний лапатний сцарь хай засуне у свою обісрану дупу...
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06.04.2022 18:36
+125
Орбан и ху.ло идите курсом касапского корабля!
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06.04.2022 18:37
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Нах-нах,ни беларусии ,ни венгрии.
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12.04.2022 18:57 Ответить
Поцілуйте там у Будапешті одне одного у дупи.
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14.04.2022 00:34 Ответить
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