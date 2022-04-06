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Новости Агрессия России против Украины Война
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Заявление Орбана о "нормандских переговорах" в Будапеште - это медийный хайп, - Подоляк

подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "медийным хайпом" заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о приглашении российского диктатора Владимира Путина в Будапешт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Подоляк заявил, что сейчас многие политики делают заявления, "исходя чисто из своих интересов".

"Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Есть официальные каналы. Существует переговорная группа, постоянно находящаяся на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат - на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Прочее - это медийный хайп", - добавил он.

Также читайте: Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште по прекращению огня, - Орбан

Ранее Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним якобы дал утвердительный ответ на предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но "с условиями".

Автор: 

Венгрия (1935) Виктор Орбан (460) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+30
Логічно подумайте,хіба може переляканий путін покинути свій укріплений бункер та вирушити за межі мордора?Звісно, що ні!
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06.04.2022 18:48
+24
орбан, корабель бачив? іди...
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06.04.2022 18:49
+18
єдна хвойда приревнувала іншу шльондру: змагання за те, хто перший має відсмоктати кацапського ***
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06.04.2022 18:50
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Логічно подумайте,хіба може переляканий путін покинути свій укріплений бункер та вирушити за межі мордора?Звісно, що ні!
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06.04.2022 18:48 Ответить
його можуть арештувати або навіть вбити
він взагалі нікуди не поїде.
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06.04.2022 18:55 Ответить
Вбити...це би була просто втілена мрія
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06.04.2022 23:17 Ответить
пусть жирика к себе заберет.
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06.04.2022 19:13 Ответить
ВІрно, та й наш Дєрмак набагато краще все про наміри пуйла знає. Нащо нам якийсь *****.
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06.04.2022 19:39 Ответить
усі уйобики світу уйобанулись остаточно
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06.04.2022 19:42 Ответить
орбан, корабель бачив? іди...
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06.04.2022 18:49 Ответить
😁😁😁 есть повод выгнать с ЕС
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06.04.2022 18:58 Ответить
Prosto nado sankciji fidesu in jobiku. I u orbana - licnije.
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06.04.2022 19:29 Ответить
єдна хвойда приревнувала іншу шльондру: змагання за те, хто перший має відсмоктати кацапського ***
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06.04.2022 18:50 Ответить
От мадяр говнецом попахивает.
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06.04.2022 18:50 Ответить
Це він хотів донести що з ним сам **** розмовляє
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06.04.2022 18:52 Ответить
схоже, гівнецом засмерділо....
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06.04.2022 19:44 Ответить
ДА ЧОГО ЦЕ ХАЙП?
ТАТАРОВ ДОПОМІГ МЕДВЕДЧУКУ З'ЇБАТИСЬ В УГОРЩИНУ.

ПІСЛЯ ЦЬОГО З БУДАПЕШТУ ПОТЯГНУЛО ГІВНОМ...

ВИПАДКОВІСТЬ?
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06.04.2022 18:52 Ответить
Та давно от них говном прёт. В 14 тоже помню петушились в Венгрии той.
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06.04.2022 19:01 Ответить
Накурился???
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06.04.2022 18:53 Ответить
Може ,Єрмака на детекторі брехні перевірити?
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06.04.2022 18:53 Ответить
то для того шоб ви трохи карвалолу попили..новини
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06.04.2022 18:53 Ответить
В его словах есть смысл…
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06.04.2022 18:53 Ответить
может тебе за кораблём...?
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06.04.2022 19:29 Ответить
це подяка угрофіннам за єднання. Я хочу тільки там-там у мене друзі і я викочую умови, нехай хохли знають. І жабоїди та ковбасники приїдуть будуть руки виламувати хохлам - приставайте на все. А Єрмачок хоче їх бачити гарантами. Козел.
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06.04.2022 18:56 Ответить
да какой хайп...смокчут на камеру годами...
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06.04.2022 18:58 Ответить
Нет ,это ****** ***** ,никаких переговоров ,ДОБИВАТЬ ТВАРЮК !!!
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06.04.2022 18:59 Ответить
Все, що угорці на данний моменти змоги досягти, це завалити Європу порнопродукцією. Може б Орбану краще поговорити про порнографию? Принайми це б не виглядало так смішно як про політику.
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06.04.2022 19:01 Ответить
Венгерские шлюхи с савецких времен котировались, у них бордели прямо в будкопеште на центральной утце.
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06.04.2022 19:16 Ответить
путинский сосун-орбан, иди на ***..!!
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06.04.2022 19:02 Ответить
Перший раз повністю згоден з Подоляком. Орбан ніхто і звать його ніяк, не витрачайте на його заяви час.
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06.04.2022 19:05 Ответить
Поскольку орбан-давняя проститутка путлера,то бункерный мог сам дать указание мадьяру прозондировать почву этим вбросом.
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06.04.2022 19:09 Ответить
магярская путинская курва просто не в курсе что после нападения все старые форматы перестали существовать.
и теперь остался только один..байрактаровские встречи..по ночам.
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06.04.2022 19:10 Ответить
Не всякий мадяр винен в тому що він є мадяр.
Сміття Європи.
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06.04.2022 19:12 Ответить
Угорщина заявила, що готова платити за російських газ рублями.
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06.04.2022 19:16 Ответить
Та пусть платят, у них же одна из самых "сильных" экономик мира. Особенно на фоне того, что ЕС им дотирование перекрывает.
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06.04.2022 19:49 Ответить
А, ну в принципі стає зрозумілим, навіщо повимикали опозиційні канали, хоча смертельна небезпека перших тижнів війни подолана.

Це зроблено, щоби на мільйонні аудиторії не задавались питання хто випустив Медведчука з Портновим.

Хто це такий всемогутній, що цілі СБУ, МВС, ДБР та Держприкордонслужба навіть дихати в бік тих та інших тварєй побоялися?

Тепер за трансляцією печального виразу обличчя Зеленського на "єдиному каналі" хочуть все приховати - шкода, що Володимир Олександрович цього не усвідомлює, бо тільки назвав зрадниками кількох стрілочників.

.......
А ще ж є розмінований Чонгар, окупована в перший день війни Каховка, оточений без боїв в перший тиждень війни Маріуполь, фактичний сухопутний коридор в Крим з водою в Крим на додачу, та і хто таки збіса віддав путіну вагнерівців теж досі незрозуміло.

Той колективний "хтось" розраховує, що війна все спише, розумієте?

Тому і намагається стирати українцям пам'ять телевізором, нон-стоп 24/7, не дивлячись на весь кошмар, який нам вчергове доводиться переживати "завдяки" керівництву цих брехливих уродів.

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/5074382402648395
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06.04.2022 19:22 Ответить
Масхадов уже подписал с кацапами договор. Дудаев, если бы его не убили с предательством и ракетным ударом, никогда бы на такое не пошел, понимая о последствиях. Результат не заставил себя ждать: за 10 лет страну уничтожили, хотя стоит сказать, что Чечня по итогу обе войны выиграла и установила там халифат Кадырова, которому платит ежегодную дань, но народ Чечни живет в полном рабстве и нищете. Надеюсь, что у нас такого не будет, чтобы некоторые политики такое подписали ради денег, а на народ плюнули. Ключевой критерий здесь - это наличие инвесторов. Инвесторы не пойдут в страну под войной, никогда. Не вложат сюда сотни миллиардов долларов инвестиций. А без них не будет высокооплачиваемых рабочих мест, которые очень нужны нашему народу. Поэтому никаких полумер или сепарских переговоров, война так война, на войне только раз умереть можно, а жить в нищете и страхе намного хуже, это ежедневные пытки и страдания.
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06.04.2022 19:32 Ответить
Орбан -це явний ворог ,не маскований ,а заподляк, д,єрьмак, татаров,ахрінея,люська ,да і сам той шо спасіба йому шо не втік і залишився у Київі
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06.04.2022 19:32 Ответить
Венгры выбрали своего Х..йла
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06.04.2022 20:26 Ответить
Ревнует! Только Ермак имеет право о чём-то договариваться!
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06.04.2022 20:32 Ответить
Як я розумію сапера Водичку. Слава Україні!!!
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06.04.2022 20:35 Ответить
Орбан воообще то помоойный кот. Он не досидит до конца срока, согласно оперативным данным
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06.04.2022 21:18 Ответить
Подоляг в шоці, бо може позбутися роботи - угорськи хвойди забирають кусень хліба в українських.
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06.04.2022 21:20 Ответить
 
 