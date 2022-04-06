Заявление Орбана о "нормандских переговорах" в Будапеште - это медийный хайп, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "медийным хайпом" заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о приглашении российского диктатора Владимира Путина в Будапешт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Подоляк заявил, что сейчас многие политики делают заявления, "исходя чисто из своих интересов".
"Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Есть официальные каналы. Существует переговорная группа, постоянно находящаяся на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат - на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Прочее - это медийный хайп", - добавил он.
Ранее Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним якобы дал утвердительный ответ на предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но "с условиями".
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він взагалі нікуди не поїде.
ТАТАРОВ ДОПОМІГ МЕДВЕДЧУКУ З'ЇБАТИСЬ В УГОРЩИНУ.
ПІСЛЯ ЦЬОГО З БУДАПЕШТУ ПОТЯГНУЛО ГІВНОМ...
ВИПАДКОВІСТЬ?
и теперь остался только один..байрактаровские встречи..по ночам.
Сміття Європи.
Це зроблено, щоби на мільйонні аудиторії не задавались питання хто випустив Медведчука з Портновим.
Хто це такий всемогутній, що цілі СБУ, МВС, ДБР та Держприкордонслужба навіть дихати в бік тих та інших тварєй побоялися?
Тепер за трансляцією печального виразу обличчя Зеленського на "єдиному каналі" хочуть все приховати - шкода, що Володимир Олександрович цього не усвідомлює, бо тільки назвав зрадниками кількох стрілочників.
.......
А ще ж є розмінований Чонгар, окупована в перший день війни Каховка, оточений без боїв в перший тиждень війни Маріуполь, фактичний сухопутний коридор в Крим з водою в Крим на додачу, та і хто таки збіса віддав путіну вагнерівців теж досі незрозуміло.
Той колективний "хтось" розраховує, що війна все спише, розумієте?
Тому і намагається стирати українцям пам'ять телевізором, нон-стоп 24/7, не дивлячись на весь кошмар, який нам вчергове доводиться переживати "завдяки" керівництву цих брехливих уродів.
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