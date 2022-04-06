Заявление Орбана о "нормандских переговорах" в Будапеште - это медийный хайп, - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "медийным хайпом" заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о приглашении российского диктатора Владимира Путина в Будапешт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Подоляк заявил, что сейчас многие политики делают заявления, "исходя чисто из своих интересов".

"Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Есть официальные каналы. Существует переговорная группа, постоянно находящаяся на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат - на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Прочее - это медийный хайп", - добавил он.

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Ранее Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним якобы дал утвердительный ответ на предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но "с условиями".