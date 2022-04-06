Российское наступление остановлено повсюду. Что происходит? Что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов – о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе.

Начало эфира в 19.00.

"Российское наступление остановлено повсюду. Мариуполь ждет помощи. Поговорим об этом сегодня в 19:00 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваши вопросы!", - обращается к зрителям Юрий Бутусов.