Российское наступление остановлено повсюду. Что происходит? Что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов – о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе.
Начало эфира в 19.00.
"Российское наступление остановлено повсюду. Мариуполь ждет помощи. Поговорим об этом сегодня в 19:00 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваши вопросы!", - обращается к зрителям Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+77 YU ST
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+64 Мистер Икс #492862
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+51 Перехватчик
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Автору --за произведение
кловани?
чи відправлять когось відмінного від говорячої голови?
@iponomarev
·
https://twitter.com/iponomarev/status/1511718677485441026 1 ч
Лицо одного из путинских головорезов и мародёров. Виктор Васильевич Дроздов, командир 217 парашютно-десантного полка, который устраивал массовые расстрелы на улицах Ирпеня.
Вы что там курите такое забористое? От Изюма идет рубка кровавая, Рубежное-Северодонецк кровью захлебываются, а у вас типа уже и войну выиграли? Все главное еще впереди, до этого только разминка была. Битва за Донбасс все решит. А то некоторым кажется что уже все заканчивается и войну выиграли...
не про промову Бутусова!
так шо спите спокойно,жители багдада...
Якось південь ми взагалі віддали на поталу. Як так ...
"У 1910-х - 1930-х роках використовувався варіант написання Маріупіль" (uk.wikipedia.org)
Все-таки не ясно, чому ми не можемо допомогти Азову.
Ясно, що Залужний не читає ці коментарі, ми віримо йому і він патріот, але але...
От керченський міст звізданути, то було б незле, хоч і пізнувато.
А по Антонівському наше наступаюче військо буде гнати орків, поки не втопить у південно-кримському каналі чи Сіваші - треба ж дати кобелякам напитись досхочу.
Будет понятней, дорожи временем
Какие протесты????? Это одно и то же что свиням бриллианты показывать. Я просто плачу.