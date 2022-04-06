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Новости Агрессия России против Украины Война
54 108 48

Российское наступление остановлено повсюду. Что происходит? Что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов – о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе.

Начало эфира в 19.00.

"Российское наступление остановлено повсюду. Мариуполь ждет помощи. Поговорим об этом сегодня в 19:00 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваши вопросы!", - обращается к зрителям Юрий Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+77
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06.04.2022 19:04
+64
ДОБИВАТЬ СКОТОВ БЕЗ ПОЩАДЫ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ КАЦАПЬЮ !!!
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06.04.2022 19:02
+51
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06.04.2022 19:11
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ДОБИВАТЬ СКОТОВ БЕЗ ПОЩАДЫ - ТОЛЬКО СМЕРТЬ КАЦАПЬЮ !!!
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06.04.2022 19:02 Ответить
жечь их напалмом тварей!!!
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06.04.2022 19:08 Ответить
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06.04.2022 19:04 Ответить
Ха,..У Жирика давно билет в первом ряду на концерте Кобздона был забронирован.Старый ***** пусть место ***** греет.
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06.04.2022 19:10 Ответить
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06.04.2022 19:11 Ответить
Путлера уже в аду с фонарями ищут.
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06.04.2022 19:32 Ответить
просто мокши приостановились, шоб подхвостовое пространство зализать...щэ будэ..
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06.04.2022 19:05 Ответить
Донлуг обл вони помалу тактикою випаленої землі просуваються нажаль
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06.04.2022 19:11 Ответить
да и реализацией намародёренного трохы озабочены..
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06.04.2022 19:26 Ответить
У меня короткий комментарий
Автору --за произведение
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06.04.2022 19:07 Ответить
А з Волновахою що?
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06.04.2022 19:09 Ответить
погано(
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06.04.2022 19:37 Ответить
Сполучені Штати заявили, що не братимуть участі в зустрічах G20, якщо там буде Росія. Це неможливо через вторгнення держави-агресорки в Україну. Вільне місце займе Україна.
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06.04.2022 19:11 Ответить
а хто буде представляти там Україну?

кловани?

чи відправлять когось відмінного від говорячої голови?
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06.04.2022 19:55 Ответить
Ilya Ponomarev


@iponomarev

·
https://twitter.com/iponomarev/status/1511718677485441026 1 ч



Лицо одного из путинских головорезов и мародёров. Виктор Васильевич Дроздов, командир 217 парашютно-десантного полка, который устраивал массовые расстрелы на улицах Ирпеня.

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06.04.2022 19:13 Ответить
У їхніх десантників форма мусорська. Савпадєніє?
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06.04.2022 20:44 Ответить
Що робити - писдити..
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06.04.2022 19:14 Ответить
Не давати їм спокійно дихати. Щоб ні секунди не мали спокою тут.
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06.04.2022 19:16 Ответить
...Російський наступ зупиннено скрізь...
Вы что там курите такое забористое? От Изюма идет рубка кровавая, Рубежное-Северодонецк кровью захлебываются, а у вас типа уже и войну выиграли? Все главное еще впереди, до этого только разминка была. Битва за Донбасс все решит. А то некоторым кажется что уже все заканчивается и войну выиграли...
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06.04.2022 19:18 Ответить
А если сначала послушать, а потом написать? Слабо? Мозгов не хватает?
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06.04.2022 19:32 Ответить
він про люськини заяви!
не про промову Бутусова!
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06.04.2022 20:00 Ответить
Ну написал он это под стримом Бутусова. А то, что заявляет Люся - я не смотрю. Люся полезна для домохозяек, склонных к истерике. Остальным его смотреть смысла нет. У Арестовича нет информации, у него сеанс психолога для тех, кто в панике. Тоже полезно, но далеко не всем.
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06.04.2022 20:52 Ответить
ну люська же у фейгина объявила харьков неприступной крепостью..
так шо спите спокойно,жители багдада...
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06.04.2022 19:34 Ответить
On tochno uveren cto vse ostanovilosj? U Kiiva - da. No v vostoke i juge - ne verju.
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06.04.2022 19:33 Ответить
Сначала смотрите, потом пишите. Он не говорит, что рашисты совсем перестали продвигаться.
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06.04.2022 20:54 Ответить
не зупинено, а кацапуги не очікували і перестали дохнути ,зараз розмірковують над 2 етапом, готуймося що є змоги , ***** знає часу у нього місяць півтора далі смерть смердючооо нкаведиста , може і яз застосує під занавіс свого нікчемного корумпованого життя
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06.04.2022 19:34 Ответить
А хто його вб є?
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06.04.2022 19:36 Ответить
Убъет его тот от кого он неожидает❗
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07.04.2022 04:26 Ответить
Дивлюсь на карту.... Маріуполь....не знаю, чи врятують наших.
Якось південь ми взагалі віддали на поталу. Як так ...
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06.04.2022 20:01 Ответить
Бутусок красава,все розложив по полицях,дякую за стрім!!!Слава Маріуполь!!!!
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06.04.2022 20:02 Ответить
хотів виправити шановного Бутусова, але, виявляється, 100 років тому вживалась назва "Маріупіль":

"У 1910-х - 1930-х роках використовувався варіант написання Маріупіль" (uk.wikipedia.org)
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06.04.2022 20:17 Ответить
О, я дивилася цю трансляцію. Який Юрій молодець. Захоплююсь.
Все-таки не ясно, чому ми не можемо допомогти Азову.
Ясно, що Залужний не читає ці коментарі, ми віримо йому і він патріот, але але...
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06.04.2022 20:18 Ответить
єрмака подалі від планів тримайте. все буде відомо кремлю, через 2 хвилини
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06.04.2022 20:19 Ответить
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06.04.2022 20:29 Ответить
Подскажите, а почему нельзя сейчас разрушить антоновский мост в Херсоне и увеличить оккупантам плечо снабжения? Наступать через мост всеравно ведь не получится.
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06.04.2022 21:02 Ответить
Ви так впевнені? Я би не поспішав з панічними висновками.

От керченський міст звізданути, то було б незле, хоч і пізнувато.

А по Антонівському наше наступаюче військо буде гнати орків, поки не втопить у південно-кримському каналі чи Сіваші - треба ж дати кобелякам напитись досхочу.
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06.04.2022 22:57 Ответить
СПАСИБО!После этого обзора я уверена ,что Херсон будет скоро освобождён и ВСУ придут на помощь своим побратимам и освободят МАРИУПОЛЬ …ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
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06.04.2022 21:10 Ответить
Юра, можно чуть короче, проц на 70.
Будет понятней, дорожи временем
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07.04.2022 00:13 Ответить
Пане Юрію , дякую ✊💪🙏🏼
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07.04.2022 00:49 Ответить
Внимание!!!! На Орк ТВ говорят что вы будете пассажирские вагоны переделывать чтоб оружие. завозить. Этот бред они говорят, чтоб орков готовить к тому что они пассажирские поезда будут бомбить. Раз они это начали говорить, значит планы такие есть. Перед убийством гражданских они готовили орков.говорили что "нацисты" в гражданское переодеваются. Орки все съедят.
Какие протесты????? Это одно и то же что свиням бриллианты показывать. Я просто плачу.
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07.04.2022 05:34 Ответить
Убивайте их сколько можете. Они не люди. И все эти цифры что 14 процентов против они не верные. Может в в москве и питере. и так. Отьедешь подальше в средней полосе может процента 3 . Еще дальше - может и одного не будет. У мужа на работе 70 человек. Он один за вас из 70. Там изменения в мозге на уровне биохимии. Я занимаюсь психологией. Это кодирование. Но они это приняли на самом деле потому что это сущность их настоящая наружу выведена. Гены.
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07.04.2022 05:46 Ответить
За Україну, за Маріуполь, за всі наші міста!!! До ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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07.04.2022 07:39 Ответить
 
 