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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области. ФОТОрепортаж

Медучреждение, в котором недавно было открыто новое приемное отделение, построена новая амбулатория, разрушено российскими оккупантами. Враг вытеснен из региона, но последствия его пребывания будут ощутимы длительное время.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Минздрав демонстрирует фотографии одной из больниц Киевской области

В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области 01
В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области 02
В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области 03
В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области 04

Вместе с тем, Минздрав совместно с департаментом здравоохранения ОГА, Центром медицины катастроф и при поддержке Медицинских сил ВСУ уже начали развертывание временных мощностей для помощи громаде.

За время войны повреждено 279 больниц, 19 из них полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены и 6 погибли по вине захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи "Охматдета" получили обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки. ФОТО

армия РФ (19106) больница (1437) Киевская область (4118) Минздрав (4899) военные преступления (1429)


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Спирт искали.
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06.04.2022 19:34 Ответить
Наркоту они искали...алкоголя в магазинах навалом...
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06.04.2022 19:39 Ответить
велике буцімництво - злий жарт над усіма..(
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06.04.2022 19:39 Ответить
А мабуть все знали.
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06.04.2022 19:44 Ответить
.
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06.04.2022 19:45 Ответить
Вони прийшли все нищити.
Це взагалі...
руцкій викликає огиду.
Недарма раніше українські матері вчили діток змалечку, що кацап то бридка істота.
На жаль, промили населенню мізки через телевізор, люди забули прості істини.
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06.04.2022 20:05 Ответить
Kak skrepno.... ih vseh seichas na rarchistku zavalov i ritiju jam dlja fundamentov - rukami.
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06.04.2022 20:47 Ответить
 
 