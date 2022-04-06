В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области. ФОТОрепортаж

Медучреждение, в котором недавно было открыто новое приемное отделение, построена новая амбулатория, разрушено российскими оккупантами. Враг вытеснен из региона, но последствия его пребывания будут ощутимы длительное время.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Минздрав демонстрирует фотографии одной из больниц Киевской области









Вместе с тем, Минздрав совместно с департаментом здравоохранения ОГА, Центром медицины катастроф и при поддержке Медицинских сил ВСУ уже начали развертывание временных мощностей для помощи громаде.

За время войны повреждено 279 больниц, 19 из них полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены и 6 погибли по вине захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи "Охматдета" получили обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки. ФОТО