В Минздраве показали уничтоженную российскими оккупантами новую амбулаторию в Киевской области. ФОТОрепортаж
Медучреждение, в котором недавно было открыто новое приемное отделение, построена новая амбулатория, разрушено российскими оккупантами. Враг вытеснен из региона, но последствия его пребывания будут ощутимы длительное время.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Минздрав демонстрирует фотографии одной из больниц Киевской области
Вместе с тем, Минздрав совместно с департаментом здравоохранения ОГА, Центром медицины катастроф и при поддержке Медицинских сил ВСУ уже начали развертывание временных мощностей для помощи громаде.
За время войны повреждено 279 больниц, 19 из них полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены и 6 погибли по вине захватчиков.
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Це взагалі...
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