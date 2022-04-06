Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии, - разведка опубликовала документы россиян
Главное управление разведки Минобороны опубликовало документы армии оккупанта, согласно которым в российской армии констатируют недовольство войной в Украине и отмечают влияние Интернета на моральное разложение военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "Российское командование жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб (информационная война, агитация, пропаганда). Об этом говорится в "Выписке из приказа заместителя командующего Западным военным округом по военно-политической работе", которую командование оккупантов разослало в воинские части.
В документе утверждается, что "командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава", выражающим недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть Интернет и популярные мессенджеры.
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Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных избраны: "воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории россии), манипулирование мнениями за счет агентов влияния". А также распространение неправдивой (по мнению оккупантов) информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.
В качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".
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По мнению оккупантов, именно использование современных технологий приводит к увеличению количества краж документов, имеющих ограничительную отметку "Для служебного пользования". Следовательно, бороться с этим явлением можно только повысив уровень контроля за доступом к информации и общением в мессенджерах.
Согласно указаниям командования, российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет". Сам факт появления подобного документа свидетельствует о эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов.
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@RENESANS_21
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https://twitter.com/RENESANS_21/status/1511678571776983041 4 ч
Вы только подумайте, как этот карлик всех нас перессорил, Украинцы нас ненавидят, весь мир нас ненавидит, внутри страны всё перепугались из-за этого гения политики, страна - сырьевая база при нем стала, работающие люди - нищие.. а эта мразь до сих пор царствует.... ******....
Їх навіть гітлерівці за людей не вважали.
Але, судячи з кольору, схоже на справжнє золото. Золоті коронки робили (зараз їх практично не ставлять) майже з чистого золота, - 900 проба. Тобто, 90% золота.
Золоті коронки мають теплий, м'який жовтий колір. Титанове напилення (нітріт титану) має зовсім інший відтінок. Можна сказати, більш агресивно-золотистий ядучий колір.
Навіть коли кинути на стіл золоту коронку, а потім напилену, то звук буде зовсім різний. Бо золото м'яке, і звук глухіший, а напилена сталь, - дзвінка. Різні метали, - різні властивості.
@svitvik1
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https://twitter.com/svitvik1/status/1511442806291771394 20 ч
Русня всё время в оккупированных сёлах и городах спрашивает у населения, где нацики?
Так ***** посмотри на себя в зеркало, скотина!
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
Чай з варэннем
@belteanews
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https://twitter.com/belteanews/status/1511417084047151115 22 ч
Рогачёвский молочный комбинат - банкрот
Политруки просто приказывают не брать тлф на войну. На три дня - они прое.али. На три месяца - не прое.ут. Борьба будет только ужесточаться. Страх + зависть = одна большая Буча на оккупированных землях. Запад хронически опаздывает с вооружением.
это из Библии