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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии, - разведка опубликовала документы россиян

Главное управление разведки Минобороны опубликовало документы армии оккупанта, согласно которым в российской армии констатируют недовольство войной в Украине и отмечают влияние Интернета на моральное разложение военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "Российское командование жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб (информационная война, агитация, пропаганда). Об этом говорится в "Выписке из приказа заместителя командующего Западным военным округом по военно-политической работе", которую командование оккупантов разослало в воинские части.

В документе утверждается, что "командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава", выражающим недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть Интернет и популярные мессенджеры.

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Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных избраны: "воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории россии), манипулирование мнениями за счет агентов влияния". А также распространение неправдивой (по мнению оккупантов) информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.

В качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев призывают удалить российские программы со своих гаджетов: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВИДЕО

По мнению оккупантов, именно использование современных технологий приводит к увеличению количества краж документов, имеющих ограничительную отметку "Для служебного пользования". Следовательно, бороться с этим явлением можно только повысив уровень контроля за доступом к информации и общением в мессенджерах.

Согласно указаниям командования, российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет". Сам факт появления подобного документа свидетельствует о эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным РФ недоплачивают, а вместо этого только обещают выходные, - ГУР. ДОКУМЕНТ

Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии, - разведка опубликовала документы россиян 01
Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии, - разведка опубликовала документы россиян 02

армия РФ (19106) информационная война (679) разведка (4170)


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Топ комментарии
+34
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06.04.2022 19:46
+27
Да ,кацапы ОБОСРАЛИСЬ везде ,они полные ничтожества ,опомнится не давать ,УБИВАТЬ повсеместно !
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06.04.2022 19:39
+15
Жодного слова про що ж ми наробили і як тепер нам українцям в очі дивитися.А лише про власну дупу і майбутні злидні....Орки вони, людського нічого не було, немає і вже і не буде.
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06.04.2022 19:53
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Да ,кацапы ОБОСРАЛИСЬ везде ,они полные ничтожества ,опомнится не давать ,УБИВАТЬ повсеместно !
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06.04.2022 19:39 Ответить
Если они усиливают цензуру, то стоит поставить сотни камер с микрофонами с питанием от павербанка или автомобильного аккумулятора прямо в земле зарытого. Даже как диверсию в тылу врага. Записать их преступления, трусость, быдлость и все остальное, что есть в русизме. Только не выкладывать видео сразу как получилось его снять, чтобы они приняли меры, а сначала все заснять на флешку, а потом вручную эту флешку достать после освобождения, не включая радиомодуль, не включая подсветку, не показывая кабели и остальное. Просто автономный модуль, который может быть уничтожен артой при выбивании оккупантов, а может и нет, лишь бы флешка выжила, можно в корпус свинцом упаковать так, что флешке ничего не будет в земле, а на объектив камеры уже плевать.
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06.04.2022 19:43 Ответить
ШаМАн мозгАправ™


@RENESANS_21

·
https://twitter.com/RENESANS_21/status/1511678571776983041 4 ч



Вы только подумайте, как этот карлик всех нас перессорил, Украинцы нас ненавидят, весь мир нас ненавидит, внутри страны всё перепугались из-за этого гения политики, страна - сырьевая база при нем стала, работающие люди - нищие.. а эта мразь до сих пор царствует.... ******....
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06.04.2022 19:44 Ответить
Жодного слова про що ж ми наробили і як тепер нам українцям в очі дивитися.А лише про власну дупу і майбутні злидні....Орки вони, людського нічого не було, немає і вже і не буде.
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06.04.2022 19:53 Ответить
пізно орки похапались. Пізно. Тим більше, нині найжирніший вектор агітації перемістився на кладовища, на гражданку.
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06.04.2022 19:46 Ответить
Плешивый уже запросил прекращение огня, хочет зафиксировать линию
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06.04.2022 19:46 Ответить
щоб гнусавий не погодився...
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06.04.2022 19:49 Ответить
нужна проста пірістать стрілять - так ніби воно говорило.
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06.04.2022 22:25 Ответить
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06.04.2022 19:46 Ответить
Кабздун в дікам васторгє-апладіруєт стоя...
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06.04.2022 19:50 Ответить
Походу снизу срочники.
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06.04.2022 19:53 Ответить
О, и мальчик в трусиках нашелся...
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06.04.2022 20:05 Ответить
😆
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06.04.2022 20:39 Ответить
А обязательный просмотр личным составом фильма "ахвицеры" не помогает???)
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06.04.2022 19:47 Ответить
теперь надувные синагоги гундяева в первых рядах пойдут...
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06.04.2022 19:47 Ответить
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06.04.2022 19:49 Ответить
.лядь. не можу заставити себе натиснути на "мені подобається", хоча поділяю думку
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06.04.2022 19:52 Ответить
русский значит - фашист, оккупант, убийца, насильник и мародер. Других значений слова "русский" нет.
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06.04.2022 19:55 Ответить
Таке витворяли лише вертухаї концтаборів.
Їх навіть гітлерівці за людей не вважали.
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06.04.2022 19:55 Ответить
Це коронки з титановим напиленням. Іхтамнет лохонувся.
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06.04.2022 20:01 Ответить
але ж когось він заради них більш за все вбив
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06.04.2022 22:27 Ответить
Важко достеменно визначити з такої дрібної фотографії.
Але, судячи з кольору, схоже на справжнє золото. Золоті коронки робили (зараз їх практично не ставлять) майже з чистого золота, - 900 проба. Тобто, 90% золота.
Золоті коронки мають теплий, м'який жовтий колір. Титанове напилення (нітріт титану) має зовсім інший відтінок. Можна сказати, більш агресивно-золотистий ядучий колір.
Навіть коли кинути на стіл золоту коронку, а потім напилену, то звук буде зовсім різний. Бо золото м'яке, і звук глухіший, а напилена сталь, - дзвінка. Різні метали, - різні властивості.
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06.04.2022 23:24 Ответить
A3boot


@svitvik1

·
https://twitter.com/svitvik1/status/1511442806291771394 20 ч



Русня всё время в оккупированных сёлах и городах спрашивает у населения, где нацики?
Так ***** посмотри на себя в зеркало, скотина!
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06.04.2022 19:51 Ответить
В Бучі за час окупації німцями загинуло 8 мешканців.
Кацапи вбили не менше тисячі. Не просто вбили, а мордували. Знищили місто.
В Маріуполі за часів окупації німцями не було зруйновано жодного будинку. Жодний мешканець не загинув.
Що там зараз складно навіть писати.
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06.04.2022 19:57 Ответить
немцы за месяц убили?7
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06.04.2022 20:12 Ответить
Та схаменіться вже, а то некому будет границы охранять от мацквы до самых до окраин..
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06.04.2022 19:55 Ответить
Залишити їм "окраины" в межах окружной дароги -нехай охороняють
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06.04.2022 20:09 Ответить
І назвати лепрозорій.
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06.04.2022 20:11 Ответить


Чай з варэннем


@belteanews

·
https://twitter.com/belteanews/status/1511417084047151115 22 ч



Рогачёвский молочный комбинат - банкрот

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06.04.2022 19:59 Ответить
Хотелось бы, чтобы СМИ Украины не самообольщались на предмет победы на инф. фронте. Дело в том, что основное зомбирование происходит в садике-школе. Потом - это уже огранка. Буча и др. - это следствие образования россиян + семейное воспитание на примере лодырей и социопатов.

Политруки просто приказывают не брать тлф на войну. На три дня - они прое.али. На три месяца - не прое.ут. Борьба будет только ужесточаться. Страх + зависть = одна большая Буча на оккупированных землях. Запад хронически опаздывает с вооружением.
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06.04.2022 20:13 Ответить
Eto da. A chtobi ot etogo izlechitj, .... tam navernoe nado perestroitj vsju sistemu obrazovanija, prichom s bezzhalostnim filtrovanijem sostava uzcitelei. Chtobi maksimaljno predotvratit ucheniju sovetsko-imperskih dogm.
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06.04.2022 20:46 Ответить
Znachi budjet otkljucitsja ot interneta i okuklitsja v svoi cheburnet.
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06.04.2022 20:43 Ответить
Им бы интернеты все взять, да отменить. Только не поможет все - им не светит жить.
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06.04.2022 20:55 Ответить
Деморализованный кацапский солдат не хочет дохнуть за рашистский рейх. Нужно запретить им смотреть видео в интернете, а лучше просто отключить интернет по опыту Северной Кореи, где доступ в сеть имеет только Пончик и партноменклатура.
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06.04.2022 21:02 Ответить
И чего теперь? Рядовым кацапам повыкалуют глаза и поотрубуют пальцы, шоб не лазили в проклятый интернет? Я одобряю
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06.04.2022 21:08 Ответить
Просто ПРАВДА всегда побеждает ЛОЖЬ!☝
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06.04.2022 21:19 Ответить
В среду, 6 апреля, ФБР сообщило о взятии под свой контроль российского ботнета, созданного по заказу Кремля.
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06.04.2022 21:46 Ответить
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06.04.2022 23:47 Ответить
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным
это из Библии
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07.04.2022 00:10 Ответить
 
 