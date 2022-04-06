Оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии, - разведка опубликовала документы россиян

Главное управление разведки Минобороны опубликовало документы армии оккупанта, согласно которым в российской армии констатируют недовольство войной в Украине и отмечают влияние Интернета на моральное разложение военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "Российское командование жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб (информационная война, агитация, пропаганда). Об этом говорится в "Выписке из приказа заместителя командующего Западным военным округом по военно-политической работе", которую командование оккупантов разослало в воинские части.

В документе утверждается, что "командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава", выражающим недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть Интернет и популярные мессенджеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина побеждает РФ в информационной войне, - Washington Post

Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных избраны: "воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории россии), манипулирование мнениями за счет агентов влияния". А также распространение неправдивой (по мнению оккупантов) информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.

В качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцев призывают удалить российские программы со своих гаджетов: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВИДЕО

По мнению оккупантов, именно использование современных технологий приводит к увеличению количества краж документов, имеющих ограничительную отметку "Для служебного пользования". Следовательно, бороться с этим явлением можно только повысив уровень контроля за доступом к информации и общением в мессенджерах.

Согласно указаниям командования, российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет". Сам факт появления подобного документа свидетельствует о эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным РФ недоплачивают, а вместо этого только обещают выходные, - ГУР. ДОКУМЕНТ



