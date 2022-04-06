Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня снова наибольшую активность россияне проявляют в центре и на юге области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ













"Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення. У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.

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"Также сегодня россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки. Выстоим! А россияне будут ответят за каждое свое преступление", - отметил Павел Кириленко.