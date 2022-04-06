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Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня снова наибольшую активность россияне проявляют в центре и на юге области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 01
Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 02
Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 03
Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 04

"Вранці ворог цинічно обстріляв мирних мешканців Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Двічі під обстріли потрапила Очеретинська громада – відомо про 1 загиблу людину, пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення. У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу поранено 4 цивільних, пошкоджено 2 будинки", - йдеться у повідомленні.

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Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 05
Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 06
Оперативная информация по ситуации в Донецкой области по состоянию на вечер 6 апреля: 5 погибших и 8 раненых, - ОВА 07

"Также сегодня россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки. Выстоим! А россияне будут ответят за каждое свое преступление", - отметил Павел Кириленко.

Кириленко Вячеслав (682) обстрел (26975) Донецкая область (9557)


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"Асвададітєлі Данбаса"...Покидьки!
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06.04.2022 20:03 Ответить
Я не желаю вам русские проклятий - это на себя наводить. А вот справедливости и кары Божьей желаю - что ещё может быть страшнее! Не откупишься, не соврешь и самое главное - не уйдешь!
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06.04.2022 20:10 Ответить
Руцкие ацвабадители пришли освободить людей от имущества, домов, работы, здоровья и даже жизни. Вот она суть руцкага мира. Но эти фашисты и нацисты скоро отправятся за жириком к гиви и моторыле, будут завывать с хором и кабздохом в аду.
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06.04.2022 20:51 Ответить
 
 