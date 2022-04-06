Россия полностью провалила вербовку наемников на войну в Украине - в Приднестровье при плане 15 тыс. пришли 2 человека, - Геращенко
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о полном провале вербовки Россией наемников для войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Геращенко отметил: "Инсайд. Потенциальные наемники отказываются воевать за интересы путина в Украине.
Зная о крайней непопулярности "спецоперации", Путин решил не делать пока массовой мобилизации, а начать вербовку наемников.
И не в россии, а в абхазии, приднестровье, южной осетии. То есть там, где "мясо" совсем не жалко.
По оперативной информации разведки, Приднестровью был доведен план – 15 000 наемников, по цене 100 000 рублей в месяц, или чуть больше 1000 долларов.
В результате к военкоматам в Тирасполе и в других городах пришло 2 потенциальных наемника, да и те потом отказались.
Никто не хочет сдохнуть в Украине и стать удобрениями для наших черноземов. Если никто не хочет воевать за путена за деньги, то никто из тех, кого могут мобилизовать в России как "бесплатное мясо", воевать не захочет".
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Ниикто там воевать не будет. и не хочет..и не может..
Часть уже в кишиневе. часть в одессе. остальные сдристали давно в рашку.
Там население по количеству ну как вам сказать...как после атомной бомбы..
Пару пенсов бабушек с внуками...и то по вечерам.
Молодежи почти нет. Территория по сути ,,мертвая,,.
ну и 1-1,5т контрактников. по бумаге..
А Молдова з ним 30 років няньчилася.
пора с этим заканчивать..
в Бендерах одни бандеровцы....они шо малахольные за кацапов воевать!
А по Корчинскому - есть мнение что он работает на ФСБ. Он и во время Майдана в 2014 засветился как провокатор.
...
***** ліл! Я у першу секунду ще й мізінпретував заголівок - думав, що замість 15.000 прийшло дві тисячі... Але одразу прочитав удруге... Два! Два бавовняних дебіли прийшли! Два, Карле!!! 😂😂😂🤣🤣🤣
(саме той випадок, коли "сначала не понял, а потом ка-а-ак понял!..")
Отправились из Приднестровья на войну два молдована, Пупа и Лупа. В первой же атаке их БТГ разгромили, всю технику пожгло, вату покрошило в фарш. Лупа превратился в обезображенный труп в обугленном бронежилете. Но у Пупы не было выхода - никаких других укрытий поблизости не осталось. И Пупа стал отстреливаться из-за Лупы...
Так ось:
1. Жарт "категорії Б" про Пупу і Лупу до молдован взагалі-то в оригіналі не прив'язаний, тут чисто "гра слів". Національність сюди додав чисто ситуативно, бо йдеться про Придністров'я, очевидно же.
2. А де я сказав про Донбас як країну?
3. Анекдоти і жарти на національну тематику, сюрприз-сюрприз, існують практично в усіх культурах світу. В Штатах не меншою мірою, ніж у нас, популярні єврейські анекдоти. А ще про поляків, шотландців, ірландців... та багато про кого. І все це із обігруванням національних стереотипів.
Отакі справи. Я розумію, часи зараз важкі, але не треба сприймати усіх із "бдительностью" офіцера СМЕРШ і бачити в усьому "лапу *******". Бо з таким підходом своїх не залишиться, одні недрімлючі вороги.
Цьому гумору більше років, ніж КГБ.
От тільки якщо адекватні люди сприймають його адекватно, то інші (із SJW головного моску) в одеських анекдотах бачать пропаганду холокосту і націонал-соціалізму.
"Живут два последних диктатора - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому друг за друга и держатся: Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу..." )))