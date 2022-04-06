Россия полностью провалила вербовку наемников на войну в Украине - в Приднестровье при плане 15 тыс. пришли 2 человека, - Геращенко

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о полном провале вербовки Россией наемников для войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Инсайд. Потенциальные наемники отказываются воевать за интересы путина в Украине.

Зная о крайней непопулярности "спецоперации", Путин решил не делать пока массовой мобилизации, а начать вербовку наемников.

И не в россии, а в абхазии, приднестровье, южной осетии. То есть там, где "мясо" совсем не жалко.

По оперативной информации разведки, Приднестровью был доведен план – 15 000 наемников, по цене 100 000 рублей в месяц, или чуть больше 1000 долларов.

В результате к военкоматам в Тирасполе и в других городах пришло 2 потенциальных наемника, да и те потом отказались.

Никто не хочет сдохнуть в Украине и стать удобрениями для наших черноземов. Если никто не хочет воевать за путена за деньги, то никто из тех, кого могут мобилизовать в России как "бесплатное мясо", воевать не захочет".

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