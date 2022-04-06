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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия полностью провалила вербовку наемников на войну в Украине - в Приднестровье при плане 15 тыс. пришли 2 человека, - Геращенко

днр,окупанти,найманці

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию о полном провале вербовки Россией наемников для войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "Инсайд. Потенциальные наемники отказываются воевать за интересы путина в Украине.

Зная о крайней непопулярности "спецоперации", Путин решил не делать пока массовой мобилизации, а начать вербовку наемников.

И не в россии, а в абхазии, приднестровье, южной осетии. То есть там, где "мясо" совсем не жалко.

По оперативной информации разведки, Приднестровью был доведен план – 15 000 наемников, по цене 100 000 рублей в месяц, или чуть больше 1000 долларов.

В результате к военкоматам в Тирасполе и в других городах пришло 2 потенциальных наемника, да и те потом отказались.

Никто не хочет сдохнуть в Украине и стать удобрениями для наших черноземов. Если никто не хочет воевать за путена за деньги, то никто из тех, кого могут мобилизовать в России как "бесплатное мясо", воевать не захочет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 сирийских наемников прибыли в РФ для войны с Украиной, - The New York Times

Приднестровье (657) вербовка (261) Геращенко Антон (1438) наемники рф (2073)


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Топ комментарии
+34
добавлю. Это первая Интернет-война в мире, когда что-то случилось и через минуту знают все в геометрической прогрессии..
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06.04.2022 20:07
+30
На Херсонщине еще одно село освобожденнно (Осокоровка) Украинскими героями!
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06.04.2022 20:20
+24
все списки,фото,семейное положение каждой рашистской твари обновлять ежедневно,пусть гниют не сдохнувшие в Рашке,никогда не видя цивилизованного мира,ни оно,ни его потомство ********.Слава Украине!Слава ВСУ!!!
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06.04.2022 20:14
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добавлю. Это первая Интернет-война в мире, когда что-то случилось и через минуту знают все в геометрической прогрессии..
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06.04.2022 20:07 Ответить
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06.04.2022 20:24 Ответить
Тільки багато інфи може бути фейковою
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06.04.2022 20:25 Ответить
А как они собрались в бой из блокированного Приднестровья?
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06.04.2022 20:08 Ответить
Тем более, что Приднестровье Україна может уничтожить полностью и те дауны даже границу переступить не смогут
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06.04.2022 20:12 Ответить
З допомогою рассейской топ таємної нанотелепортацією....але їм забули повідомити що на даному етапі розробки вона працює тільки виключно переміщенням "дабравольев" прямо на цвинтар
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06.04.2022 20:21 Ответить
*Продрыстровья
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06.04.2022 20:32 Ответить
А шо такоє???
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06.04.2022 20:08 Ответить
все списки,фото,семейное положение каждой рашистской твари обновлять ежедневно,пусть гниют не сдохнувшие в Рашке,никогда не видя цивилизованного мира,ни оно,ни его потомство ********.Слава Украине!Слава ВСУ!!!
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06.04.2022 20:14 Ответить
ловить без срока давности и перевозить на суд и виселицу в Украину
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07.04.2022 00:42 Ответить
15 К для Приднестровья это ну очень много
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06.04.2022 20:17 Ответить
два - само те
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06.04.2022 21:08 Ответить
ту так, средне..
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06.04.2022 21:38 Ответить
Це мабуть разом з новонародженими малюками та седовласими старцями.
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06.04.2022 22:17 Ответить
На Херсонщине еще одно село освобожденнно (Осокоровка) Украинскими героями!
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06.04.2022 20:20 Ответить
і звідти виб*бють
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06.04.2022 20:46 Ответить
ПРИДНЕСТРОВЬЕ АНКЛАВ ЗАЖАТЫЙ В КОЛЬЦО И ЕСЛИ РЫПНЕТСЯ ГРАДАМИ И СМЕРЧАМИ БУДЕТ РАЗНЕСЕНО В КЛОЧЬЯ И АРСЕНАЛ В КОЛБАСНОЙ НАМ ПОМОЖЕТ!!!
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06.04.2022 20:22 Ответить
На кухню?
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06.04.2022 20:43 Ответить
То що це "Придністров'я " існує вина виключно України. Але зараз можна його зачистити. Наприклад сказати, що вони вкрали суддю Чауса. Чи ще щось дебільніше вигадати. Зачистити, а потім розбиратись.
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06.04.2022 20:26 Ответить
Біолабораторії.Денацифікація і демілітаризація.Іх ,,історіческі,, немає.Ну ви поняли)
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06.04.2022 21:48 Ответить
там п -ц які біолабораторії. ВОни використовують дріжжі мутанти.
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06.04.2022 22:31 Ответить
Вовик! Давай тех двух на мяско, а лучше сам и захвати Лаврова и Машу, повоюем против них.
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06.04.2022 20:27 Ответить
Імперія хоче воювати завойованими, а ті їй дулі крутять Нема дурних помирати за вологі мрії старого маразматика, якого вже жирік зачекався в пеклі.
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06.04.2022 20:31 Ответить
спецназ приднестровья
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06.04.2022 20:32 Ответить
Vanguju - skoro Pridnestrovje kak "strana" v ochenj blizkom buduschem izscheznjet iz karti. Budjet opjatj odna Moldova bez rossijskih nacistov.
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06.04.2022 20:40 Ответить
зайняти той зачумлений анклав, знищити загрозу Молдові й Україні й поділити територоію порівну з молдовою по-домовленості.
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06.04.2022 20:50 Ответить
це територія Молдови ти що моськаль займати чужу землю ? звільнити від русофашисто так тра але нафіга нам чуже ?
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06.04.2022 20:55 Ответить
звільняти територію, ризикувати життями моїх громадян і воїнів моєї країни, по-домовленності з урядом молдови поділити ту територію, тим більше, земля в прошлому була нашою, там проживають обдолбані рашистським нацизмом зденаціоналізовані українці - маю право на таку пропозицію. значала домовленість потім звільнюємо.
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06.04.2022 21:08 Ответить
Уважаемый, не дели пожалуйста чужие общепринятые границы, Украине хотя бы свое забрать. А то начнется, Черновцы румынские , Закарпатье венгерское. Ну зачем окацапливаться?
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06.04.2022 22:01 Ответить
А Черновцы отдашь Румынии ? А Белгород Днестровск ? Белгород-Днестровкой крепости короновались Господари княжества Молдова ! Исторически большая часть Молдовы это Румыния ! И лишь небольшой кусок Молдова - Кишинев был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 год кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье ...а ты значит делить собрался Приднестровье ? Ню ...ню !
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06.04.2022 22:10 Ответить
А я шо говорил отставить панику..
Ниикто там воевать не будет. и не хочет..и не может..
Часть уже в кишиневе. часть в одессе. остальные сдристали давно в рашку.

Там население по количеству ну как вам сказать...как после атомной бомбы..
Пару пенсов бабушек с внуками...и то по вечерам.
Молодежи почти нет. Территория по сути ,,мертвая,,.
ну и 1-1,5т контрактников. по бумаге..
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06.04.2022 20:51 Ответить
Не хотять "краплёные быреты" ПыНыРы дохнуть за непуть. Прикинули уй к носу и решили поберечь эти два органа.
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06.04.2022 20:51 Ответить
Интересно, шо будет, когда ***** объявит мобилизацию в рашке? Поднимут вой или радостно побегут здыхать в Украину?
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06.04.2022 20:55 Ответить
Гадаю, якщо у Придністров'я зайде рота ВСУ, воно зразу ЗДАСТЬСЯ!
А Молдова з ним 30 років няньчилася.
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06.04.2022 20:59 Ответить
ну так че не зашли 30рокив тому ?
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06.04.2022 21:16 Ответить
всё гуманничали..
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06.04.2022 21:42 Ответить
та да. как бы там не было мы были моложе и наивней.
пора с этим заканчивать..
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06.04.2022 21:57 Ответить
Они и зашли. Только воевали "против румынских фашистов." И до 2014 не понимали, что наделали.
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06.04.2022 22:52 Ответить
там же все наши!
в Бендерах одни бандеровцы....они шо малахольные за кацапов воевать!
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06.04.2022 21:21 Ответить
Є такий знаний фільм жахів зі свого часу, "Чужий" йменується. Так там самиця т.зв. "чужих", як та курка свої яйця, плодувала-клєпала своїх мразєй-хробаків як на конвейєрі. Отак і в недомитих парашинських свиноматок. Плодять, навіть без усяких застерегів на майбуття - просто як ті особини безстаттеві. До речі, а навіть мати-курка на відміну хоча б своїх курченяток як слід вартувала й чемно виховувала...
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06.04.2022 21:48 Ответить
Ай-яй-яй, а ***** думало, що як російськомовний, то відразу і путініст? Нехай посмокче власну статуетку.
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06.04.2022 21:59 Ответить
продрыстовье по ширине в среднем это 20 км. С украинской территории наша артиллерия разносит этот кацапский гнойник легко и ни принужденно
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06.04.2022 22:08 Ответить
Какая артиллерия Пападопуло? Кого ты там собрался уничтожать? Там одни пенсионеры остались. Ну скинь туда еще пять ядерных бомб стратег.
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07.04.2022 00:45 Ответить
Исторически большая часть Молдовы это Румыния ( центр город Яссы ) ! И лишь небольшой кусок Молдовы ( центр город Кишинев) был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 году кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье. Кстати Дмитро Корчинский ( УНА УНСО ) тогда примкнул к кацапам ...и бросал коктейли Молотова в сторону правительственных войск Молдовы и Румынии ...надеюсь он раскаялся ! Иначе он двуликий подлец !
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06.04.2022 22:25 Ответить
Да не было там никаких войск Румынии. Это кацапский фейк, вроде распятого мальчика. Мы тогда были одни, и никто ничего еще толком не понимал, за полгода-то независимости. Воевали сначала вообще полицейские.

А по Корчинскому - есть мнение что он работает на ФСБ. Он и во время Майдана в 2014 засветился как провокатор.
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06.04.2022 22:58 Ответить
Исторически большая часть Молдовы это Румыния ( центр город Яссы ) ! И лишь небольшой кусок Молдова ( центр город Кишинев) был оттяпан кацапами 28 июня 1940 года у Румынии ! За что кацапы и получили по мозгам с 1941 по 1945 год ! К сожалению 1992 году кацап опять пришел на земли Молдовы и создал свой анклав в Приднестровье. Кстати Дмитро Корчинский ( УНА УНСО ) тогда примкнул к кацапам ...и бросал коктейли Молотова в сторону правительственных войск Молдовы и Румынии ...надеюсь он раскаялся ! Иначе он двуликий подлец !
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06.04.2022 22:28 Ответить
при плані 15 тис прийшло 2 осіб

...
***** ліл! Я у першу секунду ще й мізінпретував заголівок - думав, що замість 15.000 прийшло дві тисячі... Але одразу прочитав удруге... Два! Два бавовняних дебіли прийшли! Два, Карле!!! 😂😂😂🤣🤣🤣
(саме той випадок, коли "сначала не понял, а потом ка-а-ак понял!..")
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06.04.2022 22:55 Ответить
И то, наверное, бомжи зашли погреться, а как поняли на что их тянут, так свалили.
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06.04.2022 23:00 Ответить
тут взагалі напрошується рімейк жарту на тему "https://youtu.be/G1YKOxvvqr8 Пупа і Лупа ":



Отправились из Приднестровья на войну два молдована, Пупа и Лупа. В первой же атаке их БТГ разгромили, всю технику пожгло, вату покрошило в фарш. Лупа превратился в обезображенный труп в обугленном бронежилете. Но у Пупы не было выхода - никаких других укрытий поблизости не осталось. И Пупа стал отстреливаться из-за Лупы...
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06.04.2022 23:57 Ответить
Вот интересно, ты смишные анигдоты прахахлов тоже рассказываешь?
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07.04.2022 00:42 Ответить
Та оно даже не понимает причину своего глупого смеха.
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07.04.2022 00:52 Ответить
Дай здогадаюся. До Лондона з Донбасу переїхав?
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07.04.2022 01:10 Ответить
Давай еще анекдоты что там у тебя еще про грузин, чукчей, молдован. прибалтов, и прочих нерусских. Чего остановился? Не смешно стало? Донбас это Украина кстати. Нет такой такой страны «Донбас», ты случайно заговорился, бывает
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07.04.2022 01:25 Ответить
А, зрозумів. Шпигуноманія і "всюди кацапи"?
Так ось:
1. Жарт "категорії Б" про Пупу і Лупу до молдован взагалі-то в оригіналі не прив'язаний, тут чисто "гра слів". Національність сюди додав чисто ситуативно, бо йдеться про Придністров'я, очевидно же.
2. А де я сказав про Донбас як країну?
3. Анекдоти і жарти на національну тематику, сюрприз-сюрприз, існують практично в усіх культурах світу. В Штатах не меншою мірою, ніж у нас, популярні єврейські анекдоти. А ще про поляків, шотландців, ірландців... та багато про кого. І все це із обігруванням національних стереотипів.
Отакі справи. Я розумію, часи зараз важкі, але не треба сприймати усіх із "бдительностью" офіцера СМЕРШ і бачити в усьому "лапу *******". Бо з таким підходом своїх не залишиться, одні недрімлючі вороги.
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07.04.2022 01:38 Ответить
Это где ты прочитал про «культуру с анекдотами»? Про «шотландцев ирландцев», Анекдоты про евреев популярны в штатах на Брайтон Бич. Тебе рассказать кто там живет? Все эти национальные анекдоты и прочую грязь распространял КГБ. Если ты расскажешь такой «юмор» иностранцу не знакомому с совком то самое лучшее то он посмеется из вежливости при этом не поняв юмора. А так еще и подумает что расизм. У них другой юмор: про секс про политиков и пр. Нет у них даже такого понятия «национальные анекдоты»
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07.04.2022 01:52 Ответить
Що, серйозно? Погугли "етнічний гумор" хоча б. "Рука КГБ", трясця...
Цьому гумору більше років, ніж КГБ.
От тільки якщо адекватні люди сприймають його адекватно, то інші (із SJW головного моску) в одеських анекдотах бачать пропаганду холокосту і націонал-соціалізму.
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07.04.2022 02:34 Ответить
Я молдованин. "Приколы" про молдаван я все слышал еще в прошлом веке. Не смешно.
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07.04.2022 15:00 Ответить
А, ну в такому разі соррі. Хоча, повторюю, жарт про Пупу і Лупу до цієї серії не належить, тут чиста гра слів ))
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07.04.2022 18:29 Ответить
Учитывая что у нас есть политик по фамилии Лупу (обычная фамилия, lup=волк, если что), то можешь представить сколько вариантов было этого прикола. Но так как, повторюсь, фамилия распространенная, то и тогда это было не очень смешно. В Украине с "Kiвалов, ********" было смешнее.
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08.04.2022 00:19 Ответить
Ага, было в подборке вариаций на тему. Хотя самый зачётный вариант про ***** и Таракана:
"Живут два последних диктатора - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому друг за друга и держатся: Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу..." )))
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08.04.2022 17:02 Ответить
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07.04.2022 07:33 Ответить
А це із життя. Торгували в Москві на базарі два молдавана, один з Бендер, а другий десь із під Кишинева. Один називав свого візаві Румином, другий величав Сепаратистом. Однак це їм не заважало мирно жити в одному готельному номері.
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09.04.2022 09:04 Ответить
 
 