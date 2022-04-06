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Четверо железнодорожников задержаны в Беларуси по обвинению в повреждении путей. По меньшей мере двое из них получили огнестрельные ранения. ФОТО

В Беларуси задержали четырех человек, которые предположительно являются "рельсовыми партизанами", разрушая железнодорожные пути, препятствовали движению российской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Беларускі Гаюн", об этом информирует МВД Беларуси.

Их подозревают в уничтожении релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами 28 марта.

Известно, что против партизан применили оружие на поражение, как минимум два человека ранены, один находится в больнице, другим тоже понадобилась медицинская помощь.

В то же время, пропагандистские каналы опубликовали видео, где видно, что у задержанных разбиты лица, а один человек лежит на земле в крови.

Также читайте: "Рельсовые партизаны" в Беларуси действуют против войны с Украиной

Четверо железнодорожников задержаны в Беларуси по обвинению в повреждении путей. По меньшей мере двое из них получили огнестрельные ранения 01

Автор: 

Беларусь (7888) железная дорога (1411) партизаны (179)


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Топ комментарии
+54
які мужні люди...
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06.04.2022 20:14
+37
Всім білоруським партизанам-респект.Сябри тримайтесь...
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06.04.2022 20:14
+28
Тому що їх так і стріляють вже декілька останніх років. Нам, просто, не до того було, щоб за цим слідкувати... Дуже багато опозиціонерів знищено: кого вбито, хто зник безвісти, а хто за ґратами. Тому й очолити народний рух нема кому в Білорусі зараз: те що люди роблять -- роблять неорганізовано, роблять, що можуть. Дяка їм і за це, бо життями ризикують.
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06.04.2022 20:42
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Пошёл ***** кацапсина ******
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06.04.2022 23:56 Ответить
Дякуємо Вам, хлопці... тримайтесь
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06.04.2022 20:27 Ответить
якщо усі білоруські залізничники підуть разом страйкувати, то і не буде потреби ризикувати життям (ковід ще ніхно не відміняв )... Ви нам ще знадобитеся, коли прийде час визволяти Білорусь від усатого пі...дора)))
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06.04.2022 20:31 Ответить
То є якраз еліта білоруського народу! Котра хоче змити позор народу власною силою і кров'ю. От це і є справжні внуки своїх дідів-партизанів!!! Їхні діти і предки можуть гордитись!!! А ті хто в них стріляв то путлєрські підстилки, і позор предків, і на них ще чекає трибунал!
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06.04.2022 20:37 Ответить
Такими людьми їх діти пишатимуться. А ті, хто стріляв будуть на Магадані дупи морозити.
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06.04.2022 20:45 Ответить
Живе Білорусь!!!. Але нажаль, ці слова я можу сказати незначній кількості сябрів. Решта для мене це ********, які надають свою територію для обстрілів України, у тому числі моєї рідної Волині, що межує з ними.
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06.04.2022 20:51 Ответить
Респект сябрам,справжні героі!
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06.04.2022 20:56 Ответить
https://charter97.org/be/news/2022/4/6/462432/
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06.04.2022 21:00 Ответить
уже оды ********** запели, ну-ну, давайте
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06.04.2022 21:18 Ответить
Молодцы ребята, вот это настоящие Братья! Дай вам Бог здоровья и скорейшего выздоровления. Спасибо вам!
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06.04.2022 23:24 Ответить
Нашому Офісу, кто може вбийте, щоб їх включили до ОБМІНУ ОБОВЯЗКОВО. Журналісти підключитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бо їм не жити.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.04.2022 00:20 Ответить
Надо обменять
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07.04.2022 03:31 Ответить
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