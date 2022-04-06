Четверо железнодорожников задержаны в Беларуси по обвинению в повреждении путей. По меньшей мере двое из них получили огнестрельные ранения. ФОТО

В Беларуси задержали четырех человек, которые предположительно являются "рельсовыми партизанами", разрушая железнодорожные пути, препятствовали движению российской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Беларускі Гаюн", об этом информирует МВД Беларуси.

Их подозревают в уничтожении релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами 28 марта.

Известно, что против партизан применили оружие на поражение, как минимум два человека ранены, один находится в больнице, другим тоже понадобилась медицинская помощь.

В то же время, пропагандистские каналы опубликовали видео, где видно, что у задержанных разбиты лица, а один человек лежит на земле в крови.

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